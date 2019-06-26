Пятеро на одного. Как Хабиб бился с американцами

7 сентября российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подерётся с американским временным чемпионом Дастином Порье. Это будет пятая встреча Орла с атлетами из США в октагоне. Отличный повод вспомнить его предыдущие выступления против бойцов оттуда.

Пэт Хили

23 сентября 2013 года

Впервые с американцем Хабиб подрался больше пяти лет назад. Звали того парня Пэт Хили, и он стал первым соперником Нурмагомедова из топ-10 рейтинга UFC. По идее, он же должен был стать и главным испытанием Орла на том этапе карьеры.

На деле Нурмагомедов без проблем прошёл Хили, забрав уверенную победу единогласным решением судей. Хабиб спокойно проводил тейкдауны, контролировал соперника сверху, а когда того оставили силы, разбивал и в поединке на ногах.

Ни с Хили, ни с кем бы то ни было ещё из США у российского бойца не было словесных перепалок. Хотя ведь именно в Штатах зародилась и прижилась культура трештока, от которого Орёл так натерпелся в последние месяцы. С Пэтом Хили Хабиб и вовсе, казалось, дружил. На взвешивании перед поединком Нурмагомедов даже дал примерить американцу свою знаменитую папаху. Вот так-то!

Даррел Хорчер

16 апреля 2016 года

Первый бой Хабиба после двухгодичной паузы в карьере, связанной с чередой тяжёлых травм. Худший период в спортивной жизни Нурмагомедова закончился поединком с дебютантом UFC Даррелом Хорчером. Почему такого соперника дали уже тогда звёздному россиянину? Изначально на том турнире (UFC on Fox 19) Хабиб должен был подраться с Тони Фергюсоном, но последний не смог выйти в октагон из-за проблем со здоровьем. Компании срочно пришлось искать замену – ей стал Хорчер.

Понятное дело, реальных шансов победить Нурмагомедова у американца было очень немного. Однако бой, вопреки предматчевым прикидкам, продлился почти два полных раунда. Лишь ближе к концу второй пятиминутки Хабиб смог «добить» Даррела.

Позже российский боец признался, что поединок с Хорчером стал для него сложнейшим в жизни, ведь он состоялся сразу после длительного простоя.

Майкл Джонсон

12 ноября 2016 года

Первый в истории UFC турнир в Нью-Йорке (за номером 205) был набит звёздами до такой степени, что нынешний лидер продаж компании (один из двух или трёх лидеров — точно) был задвинут аж в седьмой поединок с конца карда. Однако и там Хабиб обратил на себя внимание, пусть и дрался с не самым стабильным и звёздным Майклом Джонсоном.

Американцу, привыкшему чередовать победы с поражениями (правда, чаще всего на высоком уровне), удалось получить схватку с Хабибом благодаря впечатляющему успеху в поединке с Дастином Порье. Джонсон наглухо нокаутировал нынешнего временного чемпиона UFC и, казалось, был готов к более серьёзной оппозиции.

Но это только казалось. Нурмагомедов катком проехался по Майклу, «удосрочив» его болевым приёмом на локоть в третьем раунде. Орёл так явно доминировал над соперником в партере, что по ходу успевал перекинуться словами и с ним, и с президентом UFC Дэной Уайтом, сидящим возле октагона. После такого мало кто вспоминал о проблемах Хабиба в начале того боя, когда ещё свежий Джонсон сумел несколько раз попасть с рук по будущему чемпиону UFC в лёгком весе.

Хабиб Нурмагомедов в бою против Майкла Джонсона Фото: Michael Reaves/Getty Images

Эл Яквинта

7 апреля 2018 года

Спустя полтора года после успеха в бою с Джонсоном, Хабибу довелось проверить себя поединком с другим американцем – Элом Яквинтой. Это был поединок за полноценный чемпионский пояс UFC в лёгком весе, в который Яквинта попал по большому счёту случайно. По плану Нурмагомедов должен был подраться… Да, всё с тем же Фергюсоном, но их бой сорвался уже в четвёртый раз.

В итоге компания решила свести Хабиба с чемпионом полулегковесов Максом Холлоуэем, и россиянин согласился. Но и Макс не вышел на поединок с Орлом: не смог сделать вес, чтобы уложиться в лимит лёгкого веса (до 70,3 кг).

До UFC 223, хедлайнером которого непременно должен был стать Хабиб, оставались считаные часы, потому организаторы принялись искать практически любого сносного по уровню легковеса, готового уложиться в лимит категории прямо сейчас. Таковым в итоге оказался крепкий околотоп Эл Яквинта, занимавший на тот момент 11-ю строчку в рейтинге. Несмотря на, казалось бы, существенную разницу в уровне бойцов, их схватка продлилась все отведённые пять раундов.

Время Хабиба. Как Нурмагомедов стал первым чемпионом UFC из России Бой с Яквинтой, возможно, был сложнейшим испытанием для Хабиба.

Надо отдать должное Яквинте – он показал крепкий характер и выдержку в поединке с самым опасным соперником дивизиона. Однако составить реальную конкуренцию Хабибу Эл, в общем-то, не смог. Все судьи единогласно посчитали победителем Нурмагомедова, а по окончании оглашения этого исторического результата Дэна Уайт надел на талию российского бойца столь долгожданный чемпионский пояс.