Допингисту и скандалисту №1 отменят единственное поражение. Джонсу можно всё

Лучший боец своего поколения проиграл лишь раз — глухонемому парню, которого уже давно уволили из UFC.

«Моя цель – оставаться непобеждённым! Продолжать доминировать над лучшими в мире парнями. Делая это в поединках против Тиаго Сантоса, Люка Рокхолда, Криса Вайдмана и Джонни Уокера по всему миру. Конечно, это большая задача: если я смогу это сделать, это будет выдающееся достижение. Я в это верю, работаю очень усердно и не случайно занимаю своё место – оно заслужено моим ежедневным трудом», — говорил перед очередной защитой титула на UFC 239 чемпион полутяжёлого дивизиона Джон Джонс. Пока «непобеждённым» американца называют он сам и поклонники его таланта, но со временем этот статус спортсмена может стать официальным.

На днях президент UFC Дэна Уайт вступил в переговоры с Атлетической комиссией штата Невада. Причина его обращения кроется ничуть не в остаточных пикограммах туринабола в крови полутяжа, которые продолжают и продолжают появляться в его допинг-пробах уже полгода (а ведь в аналогичном положении оказался Шон О'Мэлли, которого попросту исключили из карда UFC 239). Глава организации окончательно закрыл глаза на проблему с проклятыми остатками запрещённого вещества в анализах Джона — он хочет отменить единственное в карьере поражения, придав тому противостоянию статус «несостоявшегося». Ниже – ответы на три главных вопроса по столь непростой задачке для Уайта.

Джон Джонс проиграл. Кому и как?!

В декабре 2009 года на турнире UFC The Ultimate Fighter 10 final Джонс встречался с Мэттом Хэмиллом. Джон в том поединке показал настоящий мастер-класс сопернику, однако после перевода оппонента в партер и занятия доминирующей позиции Bones буквально обезумел от надвигающейся победы… Настолько, что начал сокрушать противника ударами локтями под углом 90 градусов. Пары замахов было достаточно, чтобы запрещённый приём вывел из строя защищающегося бойца — рефери остановил поединок. И дисквалифицировал Джонса, отдав победу Хэмиллу.

«Я знаю, что выглядел в бою плохо, но со стороны всё смотрелось намного хуже, чем было на самом деле. За исключением нескольких рассечений на носу и травмы плеча, которую я получил при падении, я чувствовал себя неплохо», — комментировал то сражение Мэтт, фигура которого достойна отдельной истории в этом тексте.

Хэмилл вписал своё имя в летопись смешанных единоборств не только как единственный победитель Джона Джонса, но и как «глухой чемпион». История глухонемого от рождения бойца (к слову, победителя реалити-шоу Ultimate Fighter 3) даже легла в основу фильма «Молот» 2010 года.

Что интересно, по ходу съёмок кинокартину обуревала критика со стороны ассоциации глухонемых США — главную роль отдали не страдающему глухотой актеру Эбену Костбару, который якобы не сможет правильно раскрыть персонажа с таким недугом. И даже несмотря на то, что у Мэтта к первоначальному кастингу претензий не было и в помине, Костбар сам отказался от роли, и его заменил актер Рассел Гарвард. Как раз глухой.

Чемпионская разминка. Джонс защитил титул девятый раз за карьеру В UFC раздали ещё два новых пояса.

Если приём «12 на 6» и правда так опасен, как получится отменить итог поединка?

А что же Джонс? История не получила особого резонанса: Bones пошёл штамповать победы одну за другой, параллельно вляпываясь в различные скандалы.

И всё бы ничего, если бы за запрещённые удары и правда не наказывали спортсменов дисквалификациями, а не присуждали бою статус «несостоявшегося». Чем не пример турнир UFC 211, когда Эдди Альварез наносил из недопустимой позиции Дастину Порье сокрушительными ударами коленями в голову.

Так чем же амплитудный удар локтем хуже колена в голову? С одной стороны, крепость локтевого сустава может попросту проломить череп, учитывая то, с какой скорость удар летит в лежащего соперника. Но с другой, против гонений на прием «12 на 6» высказываются многие персоны из мира ММА. Среди них – известный комментатор Джо Роган, также требующий «0» в графе поражений Bones.

Джонс снова сдал положительный допинг-тест, но всё же подерётся в Вегасе Джон возглавит один из самых звёздных турниров последних лет — UFC 235.

«Я согласен с позицией Уайта на сто процентов. Правило «локти 12 на 6» – одно из самых тупых правил в боевых видах спорта. По крайней мере, результат этого боя должен быть изменен на «несостоявшийся», так как Джонс полностью доминировал», — уверен эксперт.

Как видим, шансов у начинания Дэны Уайта на успех не так уж и мало.

Зачем это промоушену?

«Ноль в графе поражений отлично продаётся людям как история. Они не любят, когда кто-то долго выигрывает», — лучше всех отвечает на данный вопрос Хабиб Нурмагомедов.

Непобеждённость и правда добавляет образу бойца больше заинтересованности фанатов. Как долго продлится его серия? И кому удастся её прервать? Вокруг Орла, Бена Аскрена и Исраэля Адесаньи эти вопросы витают постоянно.

Так почему промоушену не поскупиться на время (и, возможно, деньги) и не пополнить этот десант ещё одной звездой заоблачной величины? Если всё удастся, вдобавок ко всему и чемпиону тяжёлого веса Даниэлю Кормье станет ещё интереснее спуститься в дивизион ниже, дабы устроить охоту за новоиспечённым идеальным рекордом заклятого противника.

Непобеждённый Джонс vs №1 pound-for-pound DC. Согласитесь, завершения трилогии с такой афишей захочется ждать только сильнее?