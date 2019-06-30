«Ты Лапша или Крушитель?» Ковалёва вызвал на бой другой чемпион из России

В среде российского профи-бокса на топ-уровне существует негласное правило: не драться с соотечественниками. Пожалуй, случаев, когда мы были свидетелями больших чемпионских боёв с участием двух россиян совсем мало. Сразу вспоминается лишь противостояние Мурата Гассиева и Дениса Лебедева. Да и то в процессе организации поединка бойцы были максимально уважительны друг к другу и не пытались раскручивать поединок американскими методами трештока. Но всё же, как водится, без исключений не бывает.

Послание чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева чемпиону мира по версии WBO Сергея Ковалёва, в котором уроженец Хасавюрта вызвал на бой Крашера, заставило вспомнить о той неприязни, которая существует между спортсменами достаточно давно. О её истории и о перспективах организации объединительного боя и поговорим.

Бетербиев vs Ковалёв. Начало

Конфликт Артура Бетербиева с Сергеем Ковалёвым своими корнями уходит в уже далекие нулевые годы XXI столетия. Всё начиналось ещё во времена любительского бокса. Оба спортсмена претендовали на место в российской сборной и вели за него отчаянную борьбу. Традиционно состав национальной команды определяли общие тренировочные сборы топ-боксёров страны и результаты чемпионата России.

В ходе олимпийского цикла, предварявшего игры в Пекине, боксёры провели две определяющие встречи. Одна не носила официального характера и состоялась на сборах в Кисловодске. По словам Ковалёва, в очередном спарринге он разбил Бетербиева не оставив ему никаких шансов.

«На спаррингах первые два раунда у Битера голова до ж… отлетала, а третий и четвертый раунды, когда я устал, так и не смог со мной ничего сделать. Все удары бил по воздуху, словно делал бой с тенью. Вся сборная России подтвердит, кто тогда был на сборе ОФП в Кисловодске», — вспоминал тот спарринг Ковалёв в одном из своих интервью.

Часто этот бой называют первой дуэлью боксёров, но тот же Бетербиев дал понять, что не помнит подробностей сборов и, естественно, не воспринимает спарринг как реальный поединок.

«Не знаю, откуда информация о втором бое. На сборах мы всегда с ним спарринговали, работали. Может, официальный какой-то спарринг был. Я, если честно, сам не помню уже. Может, это и дезинформация», — говорил Артур, когда его спрашивали об одном из двух боёв.

Как бы то ни было, через некоторое время боксёры встретились уже на официальных соревнованиях. Случилось это в полуфинале чемпионата России, в 2007 году. О том бое Крашер до сих пор вспоминает с горечью, утверждая, что 12 лет назад судьи его попросту обокрали.

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«Бетербиев — очень высокомерный. Считает, что реально победил меня в Якутске. Хотя тоже всё очевидно. Мониторы, на которых показывался счёт, были развернуты к зрителям. Я вел 23:22, за пять секунд до гонга сближение, сумбур, где ни я не попал, ни он. Внезапно ему прибавляются два очка! Прямо после гонга», — рассказывал Ковалёв.

После Ковалёв подчёркивал, что за его спиной не было поддержки и он вынужден был сражаться против «коррумпированной» системы в одиночку, этим он и объяснял вердикт судейского корпуса. В свою очередь Бетербиев не соглашался с версией соперника, хотя и признавал, что ту встречу он провёл не лучшим образом.

Так или иначе в финале Артур завоевал золото чемпионата страны и застолбил за собой статус первого номера сборной и отправился с командой как на чемпионат мира в Чикаго, так и на Олимпиаду в Пекине. Ковалёв же напротив — завязал с любительским боксом в 2008 году, устав от постоянной конкуренции с Коробовым и Бетербиевым.

Ну, а что касается отношений Артура и Сергея, то уже после памятного финала чемпионата России 2007 года они стали очень напряжёнными.

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Дороги расходятся

В 2009 году Ковалёв дебютировал на профессиональном ринге, а карьера Артура лишь набирала обороты в любителях. Именно в 2009 году Бетербиев завоевал золото чемпионата мира. Казалось, что дороги боксёров разошлись. Тема этого противостояния не поднималась несколько лет.

Казалось, даже переход Бетербиева в профессионалы не приблизит его возможную встречу с Ковалёвым. К моменту дебюта Артура в профи, Сергей уже провёл элиминатор, а через два месяца после старта карьеры Волка, стал чемпионом мира, отобрав титул у Нэйтана Клеверли.

Логично было предположить, что на фоне такого контраста Артур даже не будет помышлять о бое за титул, тем более, карьера Ковалёва развивалась семимильными шагами, и уже в 2014 году он стал чемпионом мира сразу по трём версиям, победив легендарного Бернарда Хопкинса. Но уже в 2015 году, имея «за душой» парочку региональных титулов и семь боёв в профи, Бетербиев и его промоутеры заговорили о возможном бое со старым знакомым по любительской карьере.

«Я не верю! Серёга не мог». Экс-тренер Ковалёва — про обвинения боксёра Аброр Турсунпулатов работал с Ковалёвым в период, когда тот, по сообщениям американских СМИ, напал на женщину.

Тогда Ковалёв как всегда не церемонился и не выбирал выражений, дав понять, что для тайтлшота Артуру придётся попотеть.

«Титульный бой надо заслужить, пусть он сначала докажет право на бой с чемпионом, потом можно будет говорить. На сегодняшний день он даже отказался боксировать с Чилембой! А это говорит о том, что он зассал».

С того момента словесные перепалки между боксёрами то затухали, то возникали вновь. Периодически они вызывали друг друга на бой, но до дела не доходило. Казалось, и сами боксёры не верили в возможность противостояния. Артур мучился с промоутером, проводя бои всё реже, а Сергей начал пробуксовывать.

Бетербиев vs Ковалёв 2.0

Всё поменялось в конце 2017 года. Тогда Бетербиев стал чемпионом мира по версии IBF, а Ковалёв вернул утраченный пояс WBO. На горизонте замелькала реальная перспектива объединительного боя.

Да, в августе 2018 года Крашер дал слабину и проиграл Элейдеру Альваресу, но вскоре взял реванш и снова теперь может претендовать на большие бои. Едва ли не каждый раз после своих поединков и Сергей, и Артур говорят о готовности к объединительному бою и вызывают друг друга на дуэль. До дела, как и прежде, не доходит, но последнее заявление Артура может сделать так, что лёд все же тронется и от словесных перепалок бойцы перейдут к реальным действиям.

«Сергей Ковалёв, привет! После твоего реванша в бою с Элейдером Альваресом ты вернул себе чемпионский пояс WBO и заявил в СМИ о своём желании встретиться со мной в объединительном бою. Я сразу дал согласие и попросил своего промоутера связаться с твоей командой и организовать этот бой. Ты до сих пор не принял моё приглашение, хотя везде говоришь о желании встретиться со мной в ринге. Поэтому я обращаюсь к тебе снова, но уже публично и напрямую.

Серёга, давай наконец поставим точку в наших отношениях! Тем более, что сейчас нет никаких препятствий для этого: объединительный бой является приоритетом для любой профессиональной боксёрской организации, а наш промоутер Top Rank лишь приветствовал бы этот поединок. В России тебя прозвали Лапша, а в Америке — Крушитель. Так кто же ты: лапша или крушитель?! Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пошло», — написал Бетербиев.

Ковалёв, восприимчивый к резким заявлением и критике, пока ещё не ответил на выпад. Но зная характер челябинца, можно предположить, что за словом в карман он не полезет. Раскрутится ли этот маховик и приведёт ли всё это к схватке бывших членов сборной в профессионалах?

Быть ли бою?

На сегодняшний день это главный вопрос. 36-летний Ковалёв уже не раз намекал, что под занавес карьеры хотел бы заработать на профессиональном ринге как можно больше. На первый взгляд, бой с Бетербиевым может быть привлекателен с финансовой точки зрения. Во-первых, речь идёт об объединительном бое, а во-вторых, у него есть великолепный бэкграунд.

Если предположить, что схватка будет организована в России, то сомнений в её прибыльности почти не будет. Но всё-таки относительно США не всё так однозначно.

Очевидно, что медийность Ковалёва не вызывает вопросов и в этом плане к нему претензий быть не может. А вот статус Артура Бетербиева за океаном неопределённый. Во-первых, он проживает в Канаде и большинство поединков провёл именно там. Во-вторых, невзирая на яркий стиль, уровень оппозиции Артура был практически всегда настолько плох, что привередливая американская публика не будет его воспринимать как реального чемпиона.

Потому с финансовой стороны бой с Бетербиевым для Ковалёва не так привлекателен. К тому же теперь, когда ему в соперники набивается денежная корова компании Golden Boy в лице Сауля Альвареса. Да и помимо этого, обязательные защиты ещё никто не отменял, а претендент в лице Энтони Ярда всё ещё активно рассматривается командой Сергея как кандидат на следующий поединок.

С другой стороны не стоит забывать, что не так давно Артур Бетербиев перешёл под крыло промоутерской компании Top Rank, с которой активно сотрудничает промоутер Крашера Кэти Дува, так что организовать этот бой стало гораздо проще.

И, пожалуй, самое важное. В случае с возможным боем с Бетербиевым Ковалёв может закрыть глаза на вопросы о гонораре. Всё-таки в этом противостоянии больше личного и кажется, что Сергей хочет поставить точку в вопросе о том, кто сильнее. Тем более Ковалёв никогда и не скрывал неприязни к потенциальному сопернику.

«У меня всегда была неприязнь к этому человеку, но дело тут не в национальности. Я не националист и всегда за дружбу народов. Просто Бетербиев мне неприятен как человек», — говорил Ковалёв ещё несколько лет назад.

За минувшие годы тучи в отношениях боксёров сгустились ещё сильнее, так что теперь нам остаётся только ждать. С учётом всего сказанного, а также того, что полутяжёлый вес заждался объединения титулов, эта дуэль кажется реальной в скором времени.