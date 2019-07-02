Макгрегор и Стетхэм открывают бутылки ударом ногой. Зачем им это?

Макс Холлоуэй, наверное, и не ожидал подобной реакции на один из своих последних постов в «Инстаграме». Чемпион UFC в полулёгком весе продемонстрировал своё боевое мастерство, открутив пробку от бутылки ударом ногой с разворота.

Трюк гавайца моментально разлетелся по Сети и вскоре превратился в челлендж. В нём уже поучаствовали почти все видные люди из мира ММА, а вчера подключились звёзды кино. Например, известный всем по примерно тысяче ролей в боевиках Джейсон Стетхэм продемонстрировал, что порох в пороховницах ещё есть.

Его тут же похвалил за исполнение удара самый кассовый боец ММА Конор Макгрегор. Ирландец также поучаствовал в Bottle Cap Challenge. Правда, сам он стал второстепенным персонажем своего видео — основное внимание на себя забирает бутылка Proper Twelve в руке Конора.

Макгрегор передал эстафету Флойду Мейвезеру, однако тот пока не ответил. Оно и понятно — бойцам ММА в подобном испытании участвовать проще. Что доказал, например, швейцарский боец турецкого происхождения Волкан Оздемир.

Боец Канг Ли давно известен ударами ногами. Ветерану UFC и Strikeforce не составило труда смахнуть крышки… с трёх бутылок!

В Bottle Cap Challenge поучаствовал пока один российский боец. Это Сергей Харитонов, которому не так давно удалось договорить о реванше с Мэттом Митрионом.

С юмором подошёл к задаче лучший боец современности Джон Джонс. Вскоре ему предстоит защищать титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, потому сейчас лучше обходиться без опасных трюков.

А вот боец Bellator Джон Уэйн Парр добавил в свой челлендж немного видеомонтажа. Получилось забавно.

И напоследок сын Макса Холлоуэя, человека, с которого всё это началось. Можно сказать, потомственный король Bottle Cap Challenge.