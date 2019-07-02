Хабиб оправдывается за вирусное видео с мальчиком. Говорит, что это друг

Вы представляете себе Хабиба, который оправдывается? Оказывается, это возможно!



Пару недель назад в Сети стало популярным видео, в котором российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов пошутил над мальчиком. Чемпион фотографировался с детьми на улице, однако когда к нему подошёл мальчик, болеющий за «Барселону», Хабиб согласился сделать с ним фото, только если тот скажет «Хала Мадрид», то есть поддержит мадридский «Реал», фанатом которого является сам Нурмагомедов. Мальчик в итоге произнёс эти слова, и Хабиб сдержал обещание: приобнял парня и позволил сделать совместное фото. Всё происходило в доброжелательной атмосфере, с улыбками и смехом. Но шутка Хабиба понравилась далеко не всем.

В Сети на Нурмагомедова обрушился поток критики. Бойца обвинили в излишнем давлении на мальчика. И Хабибу в итоге даже пришлось объясняться за свой поступок.



Как оказалось, он лично знал юного фаната «Барселоны»: «Это нашего близкого друга сын. Это не просто там человек пришёл, я его знать не знаю. Это наш близкий парнишка. Так что у нас всегда споры: «Барселона» – «Реал», «Барселона» – «Реал», – рассказал он в интервью каналу «Россия 24».

И в этих словах не было бы ничего особенного, если бы подобная история произошла впервые. Однако в августе 2018 года подобное уже случалось. Тогда Хабиб Нурмагомедов со своим братом Абубакаром заставлял бездомного в США отжиматься за деньги.



Тогда тоже пришлось оправдываться. Но не самому Хабибу, а его отцу Абдулманапу, который объяснил, что его сын бездомного в кадре знает уже давно: «Они с ним общаются уже третий год, и каждый раз что-то дают. А он просит больше и больше денег. Ему дают 10 долларов, а он просит 20. Дают 20 – он требует 40. Эти 40 ему дают за упражнения – прыжки, отжимания, а он начинает торговаться и просит уже 100 долларов. Мои ребята каждый раз ему говорят, чтобы он взялся за ум и начал заниматься спортом, а он в ответ просит деньги».



Ту историю довольно быстро забыли. Но, видимо, зря. Если вы знаете Хабиба лично, то вам стоит быть настороже. Ведь он может как-нибудь и над вами подшутить!