Хабиб Нурмагомедов — самый популярный боец России в «Инстаграме», но по мировым меркам ему есть куда расти.

Хабиб круче всех в «Инстаграме»? Не смешите Конора

7 октября 2018 года – дата, изменившая не только спортивный путь, но и жизнь Хабиба Нурмагомедова в целом. Один из величайших боёв XXI века, грязный трешток, доминирующая победа над лицом ММА Конором Макгрегором и потасовка после поединка спровоцировали настоящий взрыв популярности российского бойца по всему миру.

Реванш Конора с Хабибом всё ближе. А нужен ли он? Спортивный принцип vs шоу для миллионов.

«Пиар» — слово далёкое для меня, я не гонюсь за этим и не преследую никаких целей. Моя главная цель в этом спорте — выиграть пояс и войти в историю ММА, а соцсети я веду для моих болельщиков», — признавался Хабиб ещё в 2016 году. 7 октября 2018-го в течение одних суток количество подписчиков «инстаграма» Орла выросло с 6 млн… до 13!

Далеко позади остались теннисистка Мария Шарапова (3,6 млн), хоккеист Александр Овечкин (1,4 млн) и почти все звёзды российского шоу-бизнеса, включая действующих лиц громкого конфликта с бойцом — Тимати (14 млн) и Егора Крида (10,1 млн).

Хабиб не хочет концерта Крида в Дагестане. За Егора заступился Тимати Реальный биф.

Лишь один человек в нашей стране летит в рейтингах популярности впереди Орла (и о нём мы расскажем чуть позже).



И пускай с той осенней победы над Ноториусом Хабиб не появлялся в октагоне по причине дисквалификации, а шум вокруг суперпоединка постепенно утих, популярность в соцсетях у Нурмагомедова ничуть не ослабевает. На момент написания статьи в «Инстаграме» за жизнью главной звезды российского спорта следило 15,2 млн подписчиков.

Однако этот показатель далеко не предел. В мире спорта хватает звёзд, количество подписчиков которых превосходит число «фолловеров» непобеждённого чемпиона UFC.

Хабиб возвращается. Всё самое важное о главном бое года. LIVE Российский чемпион UFC подерётся с американским. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье — на UFC 242, 7 сентября в Абу-Даби.

Безумные траты и слепящий блеск золота

В мире боевых единоборств можно найти всего двух спортсменов, которые продолжают быть интереснее Хабиба для аудитории соцсетей.

Флойд Мейвезер, 22,7 млн



Money страсть как любит деньги. А где миллионы долларов от боксёрских поединков Флойда, там и красивые женщины, роскошные авто и часы, а также одежда от лучших модельеров мира.

Конор Макгрегор, 31 млн



Особняком стоит Печально Известный. Модные фотографии и сладость жизни состоявшегося миллионера, никак не собирающегося возвращаться в октагон, – кумир миллионов Макгрегор не скупится на подробности своих тренировок, досуга с семьей, деловых встреч и умопомрачительных развлечений.

«Три человека умерло, делая мне часы!» Богатство и глупость Конора Макгрегора Хабибу такое и не снилось.

Извечное футбольное противостояние и иконы НБА

Куда большей популярностью пользуются представители других видов спорта. В футболе – настоящее троевластие, где в погоню за Роналду устремились Неймар и Месси.



Неймар, 121 млн



Главная звезда бразильского футбола прямо сейчас, форвард «ПСЖ», один из лучших друзей Лео Месси переживает не лучший период в карьере. Череда травм, наскучивший Париж и мысли о возвращении в любимую Каталонию продолжают терзать душу ранимой суперзвезды. Однако сотни тысяч комментариев поддержки в социальных сетях должны помочь Неймару в борьбе с послесезонной депрессией.

Лионель Месси, 123 млн



Тут коротко. Пятикратный обладатель «Золотого мяча», наследник Марадоны, один из величайших игроков в истории футбола. Ах да, ещё и примерный семьянин.

Криштиану Роналду, 173 млн



Впереди планеты всей – Криштиану. Из аккаунтов «Инстаграма» больше «фолловеров» только у официальной странички самой соцсети. Публикации о футбольных успехах и бизнес-свершениях Роналду чередует с фотографиями с любимой девушкой и милыми наследниками.

Не забываем и о главных баскетбольных звёздах.

Стефен Карри, 26,1 млн.



Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США, неоднократный победитель НБА ведёт не самый пафосный блог. Что ничуть не мешает миллионам поклонников наслаждаться успехами баскетболиста.

Леброн Джеймс, 50,2 млн.



Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» — трёхкратный чемпион НБА, трёхкратный самый ценный игрок финала НБА, четырёхкратный самым ценный игрок НБА и ещё целая россыпь личных наград. Стоит ли удивляться такому количеству подписчиков на страницу живой легенды баскетбола?

Самый популярный пользователь «Инстаграма» в России…

Певица, блогер, телеведущая. Наконец, главный на данный момент трансфер «Барселоны» в летнее трансферное окно – 2019.



Ольга Бузова, 15,9 млн.

Именно с таким показателем 32-летняя артистка занимает первую строчку в топах российского «инстаграма». Однако отрыв от Хабиба Нурмагомедова невелик — всего 600 тыс. Которые могут быстро сократиться уже в сентябре в случае очередной успешной защиты Орлом своего титула.