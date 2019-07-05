Фанаты Хабиба атаковали российского бойца в «Инстаграме» за тренировки с Порье

С болельщиками Хабиба Нурмагомедова шутки плохи. В общем, шутить с ними уже давно никто и не пытается, ведь всем известно: достаточно высказаться в адрес чемпиона UFC в лёгком весе без должной доли комплиментарности (если ты при этом его известный соотечественник), чтобы получить на своих страницах в соцсетях десятки гневных комментариев.

Новой жертвой поклонников самого популярного бойца России стал Арман Царукян. Армянин по происхождению, но россиянин по паспорту пришёл в UFC весной этого года и в дебюте дал отличный, реально близкий бой лучшему другу Хабиба Исламу Махачеву. Несмотря на тяжело сложившийся поединок, член команды Орла посчитал нужным вежливо отметить хорошее выступление Царукяна. Нурмагомедов также высказался об Армане положительно, отметив мастерство оппонента своего товарища.

Другими словами между командами Нурмагомедова и Царукяна и близко не было никакого конфликта. С чего же тогда под свежими постами Армана продолжают появляться критические комментарии от фанатов Хабиба вроде тех, что на скрине?

Всё дело в предпоследней на данный момент записи Царукяна в «Инстаграме». На фото россиянин рядом с американским легковесом, временным чемпионом UFC Дастином Порье. 7 сентября американец дерётся за неоспоримый титул с Хабибом Нурмагомедовым. В подписи к фото Арман называет Дастина чемпионом…

Именно это слово так подожгло настроение болельщикам Нурмагомедова. Большинство из них теперь считает своим долгом — зачастую в грубой форме — объяснить Царукяну, что чемпион-то на самом деле вовсе не Порье, а Хабиб. От Армана отписываются и льют на него словесную грязь, хотя он, если задуматься, ничего ужасного не сделал. Боец и сам удивился подобной реакцией со стороны российских фанатов:

«Честно говоря, рассчитывал, что люди просто заинтересуются, будут спрашивать, как он в борьбе и всё остальное. Но я не думал, что начнут так грязью поливать из-за того, что я назвал его чемпионом. Мне что, нужно было назвать его «временным чемпионом»? Любой человек может быть чемпионом. Меня тоже кто-то может назвать так. Не обязательно же быть чемпионом UFC для этого. В общем, меня это всё удивляет", — сказал Царукян Sport24.

По факту Порье — действительно чемпион. Да, временный, но это не значит, что нельзя называть его этим самым волшебным словом. Кроме того бойцы часто так говорят друг другу в комплимент, не подразумевая конкретных регалий. В том же интервью, где Царукян удивляется реакции в комментариях, он признаётся, что общался и тренировался с Порье совсем не так много, другом ему ещё не стал, а если выбирать между Дастином и Хабибом в преддверии их поединка, то симпатии Армана останутся в большей степени на стороне Нурмагомедова.

Этой информации вполне достаточно, чтобы понять: никакого намерения помочь в подготовке будущему сопернику Хабиба и уж тем более целенаправленной работы против Нурмагомедова в действиях Царукяна нет. Арман готовится к своему возвращению в октагон, назначенному на конец этого лета. В данный момент его сбор проходит в известном на весь мир американском зале ATT (American Top Team), где уже давно тренируется и Порье. Вот, собственно говоря, и всё, что связывает Дастина с Царукяном.