Снова нокаут с ноги от девчонки! Нуньес усыпила Холм чистым ударом

Бразильская Львица вынесла очередную экс-чемпионку мира. Теперь Аманда показала силу своего удара с ноги. Холли Холм долго не могла встать.

6 июля в Лас-Вегасе состоялся один из самых ярких турниров UFC в году. А по количеству нокаутов 239-й номерной ивент может претендовать на звание одного из мощнейших в истории. В череде брутальных финишей вегасовского вечера боёв можно выделить произведение Аманды Нуньес. Чемпионка UFC в двух весах защищала свой пояс в легчайшем весе (до 61,2 кг) против одной из величайших девушек-бойцов в истории, экс-чемпионки мира по боксу и обладательницы мирового титула UFC Холли Холм.

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Дочь проповедника (прозвище Холм) шокировала мир в 2015 году, когда нокаутировала Ронду Роузи во втором раунде и забрала у самой доминирующей чемпионки в истории легчайшего веса у женщин её пояс. В первой же защите Холли выпустила из рук трофей, проиграв Мише Тейт в драматичном поединке удушающим приёмом. Дальше Холм продолжала получать от UFC титульные бои, в компании уважают Холли и не смотрят на её не самую впечатляющую статистику в последних пяти боях — три поражения при двух победах.

Аманда Нуньес в поединке с очередной экс-чемпионкой намеревалась доказать, что именно она лучшая в истории женских боёв. Бразильянка побеждала двух других претенденток на это звание Ронду Роузи и Крис Сайборг, а теперь ей представилась возможность показать себя в схватке с Холли Холм, также прошедшей через войны с величайшими атлетками поколения.

Девушки решили поработать в стойке. Для Холм это вполне логичное решение, а вот Нуньес могла себе позволить и перевести поединок на землю. Тем не менее чемпионка была уверена в своих навыках кикбоксинга и действовала в такой манере очень спокойно. Когда до конца первого раунда, только разгонявшегося, казалось, боя оставалось меньше минуты, Нуньес вдруг взорвалась атакой с правым хай-киком в конце. Удар ногой в голову от Аманды получился настолько сильным, что соперницу даже не потребовалось добивать…

Аманда Нунес провела четвёртую защиту пояса в легчайшем весе. Почти наверняка бразильянка уже доказала, что является лучшей девушкой бойцом в истории ММА. Чемпионка UFC нокаутировала Жустину, Роузи, и Холм. И дважды победила Валентину Шевченко. Поистине выдающийся результат от Львицы.