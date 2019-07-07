Снова нокаут с ноги от девчонки! Нуньес усыпила Холм чистым ударом

6 июля в Лас-Вегасе состоялся один из самых ярких турниров UFC в году. А по количеству нокаутов 239-й номерной ивент может претендовать на звание одного из мощнейших в истории. В череде брутальных финишей вегасовского вечера боёв можно выделить произведение Аманды Нуньес. Чемпионка UFC в двух весах защищала свой пояс в легчайшем весе (до 61,2 кг) против одной из величайших девушек-бойцов в истории, экс-чемпионки мира по боксу и обладательницы мирового титула UFC Холли Холм.
Дочь проповедника (прозвище Холм) шокировала мир в 2015 году, когда нокаутировала Ронду Роузи во втором раунде и забрала у самой доминирующей чемпионки в истории легчайшего веса у женщин её пояс. В первой же защите Холли выпустила из рук трофей, проиграв Мише Тейт в драматичном поединке удушающим приёмом. Дальше Холм продолжала получать от UFC титульные бои, в компании уважают Холли и не смотрят на её не самую впечатляющую статистику в последних пяти боях — три поражения при двух победах.
Аманда Нуньес в поединке с очередной экс-чемпионкой намеревалась доказать, что именно она лучшая в истории женских боёв. Бразильянка побеждала двух других претенденток на это звание Ронду Роузи и Крис Сайборг, а теперь ей представилась возможность показать себя в схватке с Холли Холм, также прошедшей через войны с величайшими атлетками поколения.
Девушки решили поработать в стойке. Для Холм это вполне логичное решение, а вот Нуньес могла себе позволить и перевести поединок на землю. Тем не менее чемпионка была уверена в своих навыках кикбоксинга и действовала в такой манере очень спокойно. Когда до конца первого раунда, только разгонявшегося, казалось, боя оставалось меньше минуты, Нуньес вдруг взорвалась атакой с правым хай-киком в конце. Удар ногой в голову от Аманды получился настолько сильным, что соперницу даже не потребовалось добивать…
Аманда Нунес провела четвёртую защиту пояса в легчайшем весе. Почти наверняка бразильянка уже доказала, что является лучшей девушкой бойцом в истории ММА. Чемпионка UFC нокаутировала Жустину, Роузи, и Холм. И дважды победила Валентину Шевченко. Поистине выдающийся результат от Львицы.
- 7 июля 2019
-
09:41
-
08:24
-
07:53
-
07:03
-
06:33
-
05:52
-
01:08
-
00:54
- 6 июля 2019
-
22:44
-
20:52
-
19:25
-
18:30
-
17:56
-
15:12
-
14:19
-
14:16
-
13:37
-
13:22
-
12:58
-
11:04
-
01:26
-
01:17
-
01:12
-
01:04
-
00:56
-
00:09
- 5 июля 2019
-
22:49
-
21:58
-
20:59
-
19:58
-
19:38
-
18:56
-
17:35
-
14:52
-
14:37