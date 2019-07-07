Кажется, гению пора что-то менять. Карьера движется к тупику, раздельное решение в бою с Сантосом — лишнее тому подтверждение.

Лучший боец мира чуть не опозорился. Джонс был в шаге от сенсационного поражения

Очень осторожный и неубедительный бой провёл Джон Джонс 6 июля в Лас-Вегасе. Тиаго Сантос как никто другой был близок к сотворению одного из величайших апсетов в истории ММА. Но пояс всё также на талии чемпиона: раздельное решение судей (47-48, 48-47, 48-47) в пользу Bones и громкое «And still!» под сводами арены T-Mobile.

Однако, несмотря на умопомрачительный по накалу турнир, руководству UFC есть над чем подумать — Джонсу во что бы то ни стало нужен достойный оппонент. Который если и не прервёт гегемонию Костлявого, то хотя бы сможет доставить Джону проблем в октагоне. Ещё больше, чем создал бразилец Сантос.

Ниже – два варианта развития карьеры неоднозначного, но от этого не менее великого спортсмена.

Вариант №1. В ожидании конкурентного чуда

«Прямо сейчас у меня нет проблем с тем, что я доминирую в своей весовой категории. Здесь меня ждёт ещё много вызовов, которые я должен принять. Тут осталась куча крутых поединков, которые хотят увидеть фанаты, так что для меня нет нужды идти в тяжёлый вес», — лукавит Bones.

Первые номера рейтинга (вынесем за скобки Даниэля Кормье) - Александр Густафссон, Тиаго Сантос и Энтони Смит были друг за другом биты Джоном. Причём швед и не один раз. А Джонни Уокер, улыбчивый и дерзкий проспект организации, ещё не созрел для подобного вызова.

Не забываем и про Яна Блаховича, на UFC 239 жестким нокаутом поприветствовавшего в полутяжёлом весе дерзкого новичка дивизиона, экс-чемпиона промоушена Люка Рокхолда. Но даже убедительная победа поляка в Лас-Вегасе не делает бойца в глазах экспертов по-настоящему опасным охотником за, возможно, идеальным рекордом Джонса.

Допингисту и скандалисту №1 отменят единственное поражение. Джонсу можно всё Лучший боец своего поколения проиграл лишь раз — глухонемому парню, которого уже давно уволили из UFC.

И Джон всё прекрасно понимает: его дивизион даже при всех вышеперечисленных проблемах – это и продолжение побед, и цементирование наследия, и растущие гонорары за обделённые интригой противостояния. В проигравших остаются лишь фанаты, которым приходится сидеть и грустить в надежде на нового достойного оппонента для почти не знающей слабости звезды ММА.

Вариант №2. Завершение легендарной трилогии в тяжёлом весе

«Я заинтересован в боях с тяжеловесами, но я также прекрасно понимаю, сколько ещё мне предстоит сделать в полутяжелом дивизионе. Я прекрасно справляюсь в 205 фунтах, мне легко делать вес. Если промоушен действительно захочет моего перехода выше, то это будет мегабой, за который мне предложат достойные деньги. Вот тогда я соглашусь!» — ставит условия руководству организации Джонс.

Вопросы которому о третьей встрече с Даниэлем Кормье продолжают поступать всё чаще и чаще.

Их история и правда поразительна: рядом с такой ненавистью друг к другу на протяжении долгих лет не стоит ни одна история противостояний в промоушене. А настоящая вражда и отборный трешток, как известно, хорошо продаются. Спросите у Нурмагомедова и Макгрегора.



Это понимает и Кормье. Даже во время подготовки к бою на UFC 241 с Миочичем DC успевает порассуждать о денежном поединке:



«Ни я, ни Джонс не против того, чтобы бить друг друга по лицу. Когда я закончу со Стипе и Дана достанет чековую книжку и скажет: „Парни, за третий бой вы получите столько и столько“, только тогда вы и увидите продолжение шоу».

Однако именно Джонс является основополагающей фигурой в этих переговорах, о чём свидетельствуют и заинтересованность президента UFC Дэны Уайта в идеальном рекорде чемпиона, и постоянные вопросы Джону о переходе в тяжёлый вес.

Джонс испортил ночь нокаутов в Вегасе и еле-еле победил безнадёжного аутсайдера Раздельное решение. Всего лишь раздельное решение, Джон…

Безусловно, плюсы принятия данного предложения есть.

Двойное чемпионство и вступление в элитный клуб к Конору Макгрегору, Аманде Нуньес, Генри Сехудо и всё тому же DC.

Ответ критикам на то, что Джон бился с Кормье в своём весе, заведомо имея преимущество в виде более щадящей весогонки.



Деньги. Третий бой с Кормье, конечно, не станет повторением UFC 229 и супербоя Хабиба с Конором: слишком уж хорошо сложились звёзды с той октябрьской афишей. Но для Bones доход от этого поединка однозначно станет самым большим гонораром в карьере…

Однако и без минусов никуда.



Кормье в тяжёлом дивизионе чувствует себя как рыба в воде. Это совсем другая версия Даниэля, которая может оказаться не по зубам Джонсу.



Bones уже дважды бил ненавистного соперника (пускай один раз победу и не засчитали). Спортивного смысла Джонс в третьем поединке не видит.

Грязная игра Джонса. Как побеждает лучший боец в истории ММА Пытаемся понять, как гений современных ММА уничтожает своих бедных соперников.

Проблемой для Джона, безусловно, может стать набор массы. Выход из зоны комфорта и работа над весом станут тяжелым испытанием на пути к встрече с высококлассным борцом-тяжеловесом.



«Я не знаю, почему люди все ещё так хотят, чтобы мы дрались с Кормье! Первый раз я выиграл единогласным решением судей, второй – нокаутом. Но тяжёлому дивизиону это добавит новых факторов. Если это тот бой, который хочет увидеть весь мир, то я знаю про UFC одну вещь: мы даём фанатам то, что они желают», – обнадёживает поклонников Джонс.



Так или иначе, американцу предстоит сделать важный выбор. Принять «претендентскую игру», продолжая выносить подбрасываемых рейтингом жертв. Или рискнуть… Чтобы ещё больше прославить своё имя в летописи ММА.