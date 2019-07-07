Лучший боец мира чуть не опозорился. Джонс был в шаге от сенсационного поражения

Очень осторожный и неубедительный бой провёл Джон Джонс 6 июля в Лас-Вегасе. Тиаго Сантос как никто другой был близок к сотворению одного из величайших апсетов в истории ММА. Но пояс всё также на талии чемпиона: раздельное решение судей (47-48, 48-47, 48-47) в пользу Bones и громкое «And still!» под сводами арены T-Mobile.
Однако, несмотря на умопомрачительный по накалу турнир, руководству UFC есть над чем подумать — Джонсу во что бы то ни стало нужен достойный оппонент. Который если и не прервёт гегемонию Костлявого, то хотя бы сможет доставить Джону проблем в октагоне. Ещё больше, чем создал бразилец Сантос.
Ниже – два варианта развития карьеры неоднозначного, но от этого не менее великого спортсмена.
Вариант №1. В ожидании конкурентного чуда
«Прямо сейчас у меня нет проблем с тем, что я доминирую в своей весовой категории. Здесь меня ждёт ещё много вызовов, которые я должен принять. Тут осталась куча крутых поединков, которые хотят увидеть фанаты, так что для меня нет нужды идти в тяжёлый вес», — лукавит Bones.
Первые номера рейтинга (вынесем за скобки Даниэля Кормье) - Александр Густафссон, Тиаго Сантос и Энтони Смит были друг за другом биты Джоном. Причём швед и не один раз. А Джонни Уокер, улыбчивый и дерзкий проспект организации, ещё не созрел для подобного вызова.
Не забываем и про Яна Блаховича, на UFC 239 жестким нокаутом поприветствовавшего в полутяжёлом весе дерзкого новичка дивизиона, экс-чемпиона промоушена Люка Рокхолда. Но даже убедительная победа поляка в Лас-Вегасе не делает бойца в глазах экспертов по-настоящему опасным охотником за, возможно, идеальным рекордом Джонса.
И Джон всё прекрасно понимает: его дивизион даже при всех вышеперечисленных проблемах – это и продолжение побед, и цементирование наследия, и растущие гонорары за обделённые интригой противостояния. В проигравших остаются лишь фанаты, которым приходится сидеть и грустить в надежде на нового достойного оппонента для почти не знающей слабости звезды ММА.
Вариант №2. Завершение легендарной трилогии в тяжёлом весе
«Я заинтересован в боях с тяжеловесами, но я также прекрасно понимаю, сколько ещё мне предстоит сделать в полутяжелом дивизионе. Я прекрасно справляюсь в 205 фунтах, мне легко делать вес. Если промоушен действительно захочет моего перехода выше, то это будет мегабой, за который мне предложат достойные деньги. Вот тогда я соглашусь!» — ставит условия руководству организации Джонс.
Вопросы которому о третьей встрече с Даниэлем Кормье продолжают поступать всё чаще и чаще.
Их история и правда поразительна: рядом с такой ненавистью друг к другу на протяжении долгих лет не стоит ни одна история противостояний в промоушене. А настоящая вражда и отборный трешток, как известно, хорошо продаются. Спросите у Нурмагомедова и Макгрегора.
Это понимает и Кормье. Даже во время подготовки к бою на UFC 241 с Миочичем DC успевает порассуждать о денежном поединке:
«Ни я, ни Джонс не против того, чтобы бить друг друга по лицу. Когда я закончу со Стипе и Дана достанет чековую книжку и скажет: „Парни, за третий бой вы получите столько и столько“, только тогда вы и увидите продолжение шоу».
Однако именно Джонс является основополагающей фигурой в этих переговорах, о чём свидетельствуют и заинтересованность президента UFC Дэны Уайта в идеальном рекорде чемпиона, и постоянные вопросы Джону о переходе в тяжёлый вес.
Безусловно, плюсы принятия данного предложения есть.
Двойное чемпионство и вступление в элитный клуб к Конору Макгрегору, Аманде Нуньес, Генри Сехудо и всё тому же DC.
Ответ критикам на то, что Джон бился с Кормье в своём весе, заведомо имея преимущество в виде более щадящей весогонки.
Деньги. Третий бой с Кормье, конечно, не станет повторением UFC 229 и супербоя Хабиба с Конором: слишком уж хорошо сложились звёзды с той октябрьской афишей. Но для Bones доход от этого поединка однозначно станет самым большим гонораром в карьере…
Однако и без минусов никуда.
Кормье в тяжёлом дивизионе чувствует себя как рыба в воде. Это совсем другая версия Даниэля, которая может оказаться не по зубам Джонсу.
Bones уже дважды бил ненавистного соперника (пускай один раз победу и не засчитали). Спортивного смысла Джонс в третьем поединке не видит.
Проблемой для Джона, безусловно, может стать набор массы. Выход из зоны комфорта и работа над весом станут тяжелым испытанием на пути к встрече с высококлассным борцом-тяжеловесом.
«Я не знаю, почему люди все ещё так хотят, чтобы мы дрались с Кормье! Первый раз я выиграл единогласным решением судей, второй – нокаутом. Но тяжёлому дивизиону это добавит новых факторов. Если это тот бой, который хочет увидеть весь мир, то я знаю про UFC одну вещь: мы даём фанатам то, что они желают», – обнадёживает поклонников Джонс.
Так или иначе, американцу предстоит сделать важный выбор. Принять «претендентскую игру», продолжая выносить подбрасываемых рейтингом жертв. Или рискнуть… Чтобы ещё больше прославить своё имя в летописи ММА.
- 7 июля 2019
-
11:10
-
10:11
-
09:46
-
09:41
-
08:24
-
07:53
-
07:03
-
06:33
-
05:52
-
01:08
-
00:54
- 6 июля 2019
-
22:44
-
20:52
-
19:25
-
18:30
-
17:56
-
15:12
-
14:19
-
14:16
-
13:37
-
13:22
-
12:58
-
11:04
-
01:26
-
01:17
-
01:12
-
01:04
-
00:56
-
00:09
- 5 июля 2019
-
22:49
-
21:58
-
20:59
-
19:58
-
19:38
-
18:56