Жесть, как она есть. Бои на голых кулаках набирают популярность

Поединки на голых кулаках набирают стремительную популярность. Ещё совсем недавно сложно было представить, что это направление станет полноценным видом спорта. Сегодня же, это сформировавшееся и самостоятельное направление, истоки которого уходят в глубь истории.

Истоки из глубокой древности

Кулачные бои в качестве соревнований существовали ещё на заре человеческой цивилизации. Археологи утверждают, что обнаруженные ими свидетельства такого рода состязаний относятся к периоду ещё до нашей эры. Исследователи нашли иероглифические записи и наскальные рисунки, которые говорят о том, что этот вид единоборств был распространён на территориях современной Эфиопии и Египта ещё в четвёртом тысячелетии до нашей эры. Также установлено, что подобные бои проводились в античном Крите около 1500 г. до н. э. Предположительно в Древнюю Грецию кулачные бои пришли из Древнего Египта. Именно в Греции они и приобрели особую популярность, позднее превратившись в состязание, именуемое как панкратион.

В программу античных олимпийских игр кулачный бой был включён в 688 году до нашей эры (ХХIII Олимпийские игры). Этот вид спорта описывал ещё легендарный Гомер. Согласно его правил можно было наносить удары только в голову. Бой проходил на специальном помосте – прообразе современного ринга. Атлеты наматывали на руки ремни из телячьей кожи для фиксации лучезапястных суставов и пальцев. Время поединка не было ограничено – он продолжался до полной победы одного из оппонентов, пока один из них не терял способность драться или не признавал своё поражение. Нередко соревнования завершались смертью одного из участников.



Тактика древнегреческих кулачных боёв была непритязательной. Атлеты тех времён стремились нокаутировать визави сильным ударом. В то же время, радея о собственной защите, бойцы вели схватку в основном с дальней дистанции, опасаясь пропустить сильный удар.



Античные спортсмены-бойцы состязались в первую очередь за славу и почёт, однако победителям схваток доставались и материальные поощрения в виде ценных призов, золота, домашнего скота и других трофеев. Олимпийским чемпионом по кулачному бою был древнегреческий философ и математик, автор знаменитой теоремы Пифагор. А самым известным кулачным бойцом эллинского мира считался Диагор, воспетый поэтом древности Пиндаром.



Естественно, кулачные схватки были широко распространены в воинственной Спарте, о чём, в частности, писал писатель и философ Плутарх. Именно древнегреческий панкратион можно считать исторически известным прародителем классического кулачного боя. Чемпионом по этому виду единоборств дважды становился философ Платон.



В Древнем Риме кулачные бои видоизменили свой формат – на место панкратиона пришли знаменитые бои гладиаторов. Бойцы древнеримских арен усилили мягкую обмотку предплечий и кулаков твёрдой кожей, защищающей костяшки, а позднее добавили к ней свинцовые вкладки и стальные шипы. Таким образом, это уже были поединки с использованием кастетов, кромсавших лица и дробивших кости. С приходом в Рим христианства гладиаторские бои были упразднены как пережиток язычества.

Кулачные бои на Руси

Кулачные забавы существовали на Руси с глубокой древности. Причём, они поощрялись ещё с детского возраста – с помощью разнообразных игрищ, таких как «царь горы», «куча-мала» и других. А впоследствии они перерастали в молодецкие кулачные бои. Первые упоминания о таких поединках принадлежат перу знаменитого летописца Нестора.



Кулачные бои обычно проводились по праздникам – с Рождества до Троицы, а также с Коляды до Петрова дня, а пик их активности приходился на Масленицу. Самыми распространёнными видами кулачного боя были «стенка на стенку» и «один на один». А наиболее близким к древнегреческому панкратиону был вид кулачного боя под названием «сцеплялка-свалка». Обычно дрались улица на улицу, деревня на деревню или слобода на слободу. Летом бои проходили на площадях, а зимой – на льду замёрзших рек и озёр.



Наши языческие предки считали покровителем боевых искусств своё главное божество – Перуна. После Крещения Руси начались запреты кулачных боёв как языческого обряда, проводившегося в честь Перуна. Духовенство считало кулачные бои богомерзким делом и наказывало участников по церковным законам, отлучая их участников от церкви и не отпевая убитых во время их проведения.



Преследование русских кулачных боёв на законодательном уровне продолжалось до XVIII века. Однако, несмотря даже на монаршие указы, кулачные бои продолжали существовать, по сути, нелегально. Их широкое возрождение пришлось на период правления Петра I, которому очень нравилось устраивать такие состязания, «дабы показать удаль русского народа». Большой популярностью пользовались кулачные бои и при Екатерине II. Лишь в середине ХIХ века Николай I решил полностью запретить их как вредные забавы.



С приходом советской власти поначалу жёсткому запрету как буржуазный пережиток царских времён подвергся даже классический английский бокс, что уж было говорить о кулачных боях. Попытки возрождения традиций отечественных кулачных забав начали предприниматься только с 1990-х годов и осуществляются по настоящее время.

Английский кулачный бой

Прообразом современного бокса был английский кулачный бой. Первые письменные упоминания о боксёрских турнирах обнаружены в лондонских газетах конца XVII века. Бои того времени регулярно проводились в Лондонском Королевском театре. А в 1719 году появился первый официальный чемпион Англии Джеймс Фигг. Тогда этот выдающийся мастер и популяризатор кулачного искусства одолел другого серьёзного бойца того времени Неда Саттона. Фигг владел этим титулом до 1729 года, попутно став первым известным тренером кулачного боя и организатором призового ринга. Также он основал академию бокса в Лондоне.



После Фигга выдающимся чемпионом Англии на протяжении многих лет был Джон Броутон. Именно последний значительно приблизил эту кулачную забаву к боксу в современном его виде. Этому поспособствовали, в первую очередь, разработанные Броутоном правила проведения боёв, которые стали проводиться на ринге. Также Броутон изобрёл и внедрил перчатки, которые, правда, при его жизни применялись ещё не на соревнованиях, а только во время тренировочного процесса.

Именно с середины XVIII века классический английский бокс стал постепенно уходить от поединков на голых кулаках, преобразовываясь в его современную форму. Новые правила «Лондонского призового ринга», принятые в 1838 году, были последними по которым боксёры проводили бои ещё на голых кулаках. А введение правил маркиза Квинсберри в 1867 году стало отправной точкой в современном развитии бокса. Одним из важнейших пунктов этих правил стал пункт о проведении боёв только в перчатках.



Последний бой на голых кулаках за звание чемпиона мира состоялся в 1889 году. В нём состязались Джон Салливан и Джейк Килрейн. Поединок продолжался более двух часов и насчитывал 75 раундов. В итоге, Джон Салливан стал последним чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе на голых кулаках.



Английский бокс с конца XVII до конца XIX веков представлял собой довольное примитивное зрелище. Его основу составляли удары руками и головой, толчки плечами и туловищем, подножки, захваты и прочая борцовская техника, удары ногами, коленями и локтями. По сути, это был больше прообраз рукопашного боя, нежели бокса в современном его виде. Обычно поединки были очень длинными и изнурительными, поскольку акцентированные удары кулаками наносились довольно редко ввиду того, что бойцы опасались разбить о голову соперника свои ничем не защищенные руки.

Подпольные бои на голых кулаках XX века

На рубеже XIX–XX веков бои без перчаток в США и Великобритании были в законодательном порядке приравнены к уличной драке и запрещены законом. В итоге бокс в перчатках, по сути, маргинизировал и вытолкал в нелегальное положение некогда популярные бои на голых кулаках.



Однако так называемые поединки Bare Knuckle продолжили своё существование и в XX веке, теперь уже уйдя в подполье. Новый виток популярности кулачных боёв произошёл в период между Первой и Второй мировыми войнами. В эпоху Великой депрессии в США нелегальные поединки на голых кулаках организовывались под крылом мафии, гангстеров и букмекеров. Также их проведение сопровождалось активным процессом ставок на подпольных тотализаторах.



Особняком стояло существование кулачных боёв на родине бокса – в Британии. Соревнования по этому нелегальному, а в лучшем случае полулегальному виду спорта рождали на Туманном Альбионе своих звёзд и легенд. Так поразительного беспроигрышного рекорда в 114 боях кряду добился британский боец Пэдди Монаган. Кроме выступлений на родине, за свою долгую бойцовскую карьеру (с 1962 по 1980 годы) он проводил схватки в ещё более чем десятке стран мира и всегда выходил из них победителем.

Настоящей легендой подпольных кулачных боёв 1970-1990-х годов в Британии считается Ленни «Губернатор» Маклин, который провёл просто-таки невообразимое количество поединков. Самой известной карьерной вехой Губернатора считается трилогия против Роя Шоу. Маклин весил около 127 кг, а Шоу – свыше 130 кг. Оговоренные ими правила боёв были весьма «демократичны». Можно было бить головой, наносить удары по затылку и добивать лежачего оппонента. В итоге Губернатор оказался сильнее в двух из этих трёх поединков.



Позднее Маклин вызывал помериться силами даже Мохаммеда Али, предлагая Величайшему самому обозначить правила их боя и место, где он должен состояться. Однако на этот вызов Губернатор ответа так и не получил.



Ещё большую популярность, особенно за пределами Британии, Маклин приобрёл после того как сыграл роль Барри Баптиста в культовом фильме режиссёра Гая Ричи «Карты, деньги и два ствола». Губернатор умер от рака лёгких за несколько месяцев до премьеры этой картины. А в 2017 году на экраны вышел посвящённый ему документальный фильм под названием «Меня зовут Ленни».



Также традиционным средством разрешения споров между конкурирующими кланами являются бои на голых кулаках у кочевой этнической группы ирландские путешественники или цыгане (пэйви), к которой, в частности, принадлежит и бывший чемпион мира по профи-боксу в супертяжёлом весе по нескольким версиям Тайсон Фьюри.



А уже в начале нынешнего века немалую популярность приобрёл чернокожий участник подпольных боёв на голых кулаках американец Кевин Фергюсон по прозвищу Кимбо Слайс. Узнаваемости этого могучего бойца поспособствовало распространение видеороликов с его боями на YouTube. В итоге на него обратили внимание устроители легальных боёв по правилам ММА и профи-бокса. Чемпионских регалий он там не снискал, но провёл в этих видах спорта по нескольку успешных поединков. Также Кимбо Слайс снялся в нескольких голливудских фильмах. В июне 2016 года в возрасте 42 лет он умер от сердечной недостаточности, спровоцированной болезнью печени.

Современная легализация боёв на голых кулаках

И вот, лишь в начале 2010-х годов, спустя более столетия бои на голых кулаках начали полностью выводить из законодательных запретов. В августе 2011 года состоялся первый официальный кулачный поединок, который был проведён на территории индейской резервации в штате Аризона.



Организатором этого мероприятия выступила официально зарегистрированная так называемая Всемирная боксёрская ассоциация кулачного боя (World Bare Knuckle Boxing Association). Они признавали предыдущим чемпионом мира в тяжёлом весе упоминавшегося выше Джона Салливана, а его преемником и обладателем титула, который был вакантен на протяжении почти 123 лет, стал Бобби «Кельтский Воин» Ганн, победивший нокаутом в 3-м раунде другого претендента – Ричарда Стюарта. Впоследствии он защищал этот титул. Ганн выступал и в профи-боксе, но всем приличным оппонентам (Рою Джонсу, Джеймсу Тони, Томашу Адамеку, Глену Джонсону) он там неизменно проигрывал.



И вот весной 2018 года, наконец-то, была зарегистрирована первая санкционирующая организация по проведению боёв на голых кулаках BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship), которая получила законодательное признание властями штата Вайоминг. Таким образом, это был первый из штатов США, где кулачные бои получили официальную легализацию.

BKFC, его звёзды и турниры

BKFC является американским промоушеном с резиденцией в Филадельфии. Эта организация была основана Дэвидом Фельдманом. Последний имеет боксёрскую родословную. Его отец Марти Фельдман когда-то выступал на профи-ринге. Сам Дэвид, вместе со своим братом Дэймоном также испытали себя в профи-боксе, но без особых успехов.



Впоследствии Дэвид Фельдман пытался стать боксёрским промоутером. Однако конкурировать с такими акулами этого бизнеса, как Боб Арум и Дон Кинг он не сумел. На время Дэвид покинул спортивный бизнес и занялся другими инвест-проектами. Однако он не оставил свою мечту организовывать турниры по профессиональным единоборствам. У него не было серьёзного стартового капитала, чтобы серьёзно вторгнуться в промоутерский бизнес в боксе или в ММА. Но время от времени он всё же занимался устройством боксёрских шоу локального масштаба.



И вот, в один из дней Фельдману пришло в голову начать организовывать поединки на голых кулаках. Но основной проблемой было выведение этой сферы единоборств в легальную плоскость. Именно Фельдман был идейным вдохновителем и организатором вышеупомянутого чемпионского боя 2011 года между Бобби Ганом и Ричардом Стюартом.



Однако получать существенную прибыль с шоу, устраиваемых в индейских резервациях, которые не подпадают под юрисдикцию законов штатов, было нереально. Поэтому Фельдман несколько лет безуспешно обивал пороги атлетических комиссий почти трёх десятков штатов США. И лишь в прошлом году его усилия, наконец, увенчались успехом, когда его с пониманием встретили в штате Вайоминг.

Новосозданная организация BKFC тут же принялась работать над организацией своего первого официального турнира. Были разработаны и официально утверждены правила проведения боёв. Чтобы отличаться от классического бокса и ММА Фельдман решил проводить поединки на голых кулаках в своеобразном круглом ринге диаметром 6,7 метра, опоясанном четырьмя канатами. Удары можно наносить любой частью кисти руки. И хотя ударные её стороны должны быть открытыми, для фиксации лучезапястных суставов и пальцев разрешается использовать тейп, примерно как это делали древнегреческие бойцы. Сам поединок разбит на 5 или 7 двухминутных раундов. Судейская бригада состоит из рефери и пяти боковых судей.



Первый легальный турнир по боям голыми кулаками был проведён BKFC 2 июня 2018 года в Вайоминге. И после этого Фельдману с его командой удалось добиться того, что уже и атлетические комиссии других штатов стали выдавать им лицензии на организацию турниров на своих территориях. Поэтому второе шоу BKFC, состоявшееся в августе, было проведено в городе Билокси штата Миссисипи. Причём, для привлечения большей зрительской аудитории Фельдман решил сделать главным боем турнира схватку двух женщин, в которой австралийка Бес Роулингс одолела американку Бритайн Харт.



Третий турнир состоялся в октябре в том же Билокси, а четвёртое шоу прошло в феврале в Мексиканском Канкуне. Пятый турнир снова был проведён в Билокси, и его главный бой имел уже большой резонанс в среде любителей единоборств. В нём ярко донельзя разукрасили друг другу физиономии Артём Лобов и Джэйсон Найт. Именно этих двух бойцов и можно считать первыми звёздами промоушена BKFC.



И вот 22 июня состоялся уже шестой турнир промоушена, в главном поединке которого одолевший Найта русский ирландец Лобов получил новый вызов в лице бывшего чемпиона мира по профи-боксу в двух весовых категориях итало-американца Пола Малиньяджи. Правда, сам бой между ними выдался не таким ярким как предматчевые мероприятия, которые изобиловали постоянными взаимными выпадами, оскорблениями и даже потасовками.



Тем не менее, одержавший победу решением судей Лобов добился ещё большей узнаваемости среди поклонников мира профессиональных единоборств. Да и гонорары участников главного боя, по неофициальной информации, не уступали таковым в недавних турнирах UFC.



В общем, пока будущее промоушена BKFC представляется весьма перспективным. В ростере этой организации уже имеются восемь десятков бойцов. И, судя по платным трансляциям, а также неплохим продажам билетов и фирменной атрибутики, интерес зрителей к их турнирам имеется уже значительный. Соответственно, имеется и финансовая выгода, которая и является определяющим фактором для дальнейшего развития и перспектив промоушена.

Правда, пока вызывает вопросы возможность привлечения в ряды BKFC именитых бойцов из других единоборств, от чего также будет зависеть успешность функционирования промоушена. Всё-таки многих из них могут отпугивать перспективы получения травм в боях голыми кулаками. Да и подготовка к схваткам, а также тактика их проведения в BKFC заметно отличаются от того, что существует в профи-боксе и ММА.



Но, с другой стороны, Фельдман и его соратники объясняют, что визуально пугающие кровь, раны и шрамы в боях на голых кулаках весьма поверхностны и менее угрожающи жизни и здоровью, чем те же мозговые травмы, которые получают профи-боксёры от многочисленных пропущенных ударах кулаками в перчатках.



И вот накануне уже появилась информация, что возможность участия в турнирах промоушена BKFC рассматривает такой известный, колоритный боец смешанных единоборств как Александр Емельяненко.