На весах Аспен полностью разделась ради лишних граммов и говорила с трудом. У нее на это просто не было сил. Как же она будет биться?

Девушку-бойца на взвешивание перед боем привели под руки. Она с трудом стояла

В очередной раз мир ММА всерьёз заговорил о вреде экстремальной сгонки веса в спорте. Бойцы, казалось, перестали пачками «слетать» с поединков из-за последствий весогонки, плюс появился ряд примеров, когда безнадёжные середняки поднимались на весовую категорию выше и становились там претендентами на титул.

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И всё же остались на высоком уровне атлеты, которые продолжают высушивать своё тело ради преимущества в размерах во время поединка. В ближайший уик-энд UFC проведёт очередной турнир (под обозначением FIGHT NIGHT 155). Ивент в Сакраменто построен вокруг двух боёв: возвращения в октагон местной легенды Юрайи Фэйбера в поединке против Рики Саймона и схватки самой случайной чемпионки в истории женских ММА Жермейн де Рандами и набирающей ход Аспен Лэдд.

Последняя стала героиней заголовков ведущих ММА-ресурсов за два дня до своего выступления в клетке. 24-летняя непобеждённая Лэдд (8-0, 5 КО) подерётся в четвёртый раз под баннером UFC, и идеальный рекорд американки в этот раз, кажется, под угрозой. Всему виной физическое состояние Аспен на раннем взвешивании к UFC FIGHT NIGHT 155: девушку едва подвели к весам, возле них ей пришлось раздеться догола (спортсменку прикрыли простынкой), а после она из последних сил продемонстрировала бицепсы фотокорреспондентам.

Всему виной дикая сгонка веса, которой Лэдд подвергает себя уже не в первый раз. На UFC 229 прошлой осенью Аспен примерно в таком же состоянии подошла к весам, но тогда, накануне 6 октября мало что могло (тем более герои предварительных боёв, где тогда выступала Лэдд) отвлечь внимание от боя века между Хабибом и Конором.

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Дикие последствия во время той весогонки, видимо, мало чему научили Лэдд. В свои 24 ей с горем пополам удаётся укладываться в лимит своей категории. При этом ситуация настолько пограничная, что в последний раз Аспен пришлось снять с себя всю одежду: благодаря этим граммам девушка сделала заветные 61,2 килограмма. Помимо того, что организм спортсменки получил удар в сам момент сгонки, её последствия могут повлиять на пока что важнейшее выступление Лэдд в карьере.

Врачи утверждают, что помимо сильного удара по «функционалке» сгонка влияет и на восприимчивость бойца к пропущенным ударам. Пострадавший от обезвоживания в первую очередь должен озаботиться возвратом в свой организм необходимых веществ, вышедших с потом и так далее. Вместо этого боец, только что потерявший солидный процент важных для жизни микроэлементов, выходит в клетку, где вместе со своим переутомлением, частичной потерей концентрации и ослабевшими костями дерётся против натренированного профессионала.

Подробнее о процессе сгонки веса — в этом материале:

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Накануне прошла официальная церемония взвешивания, и на ней поевшая и попившая Лэдд уже не выглядела, как живой труп. Она даже улыбнулась. Удивительно было видеть её бодрый настрой, но всё же с трудом верится, что Аспен совсем не ощущает последствий сгонки.

Предстоящий бой может стать для Аспен Лэдд претендентским. Её обязательно будут воспринимать как одну из главных соискательниц золота легчайшего веса, если она добудет четвёртую победу в UFC. Тем более — над первой чемпионкой кампании в полулёгком весе Жермейн де Рандами. Вопрос — сможет ли 24-летняя американка противостоять не только опасному кикбоксингу соперницы, но и собственным проблемам со здоровьем. Если да, то ей минимум ещё раз придётся проходить через весь этот ад, чтобы претендовать на пояс.