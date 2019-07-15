Главные герои спорта, кино и шоу-бизнеса разделились на два лагеря. Некоторые не могут определиться и болеют за обоих бойцов.

Хабиб или Конор? За кого болеют Роналду, Ди Каприо и другие звёзды

Несмотря на растущее ожидание фанатами боя между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье (напоминаем: 7 сентября, Абу-Даби, UFC 242), ремейк главного противостояния легковесов промоушена продолжает призраком гулять по информационному ММА-пространству.



В очередной раз тему реванша между Орлом и Конором Макгрегором подогрел легенда бокса Майк Тайсон.

«Макгрегор не сможет победить Хабиба. Он никогда его не победит. Однако люди всё равно готовы платить, чтобы увидеть этот поединок», — сделал заявление великий спортсмен.

«Макгрегор никогда не победит Хабиба». Тайсон не оставляет Конору шансов Ирландец вновь грозится уйти в отставку. Похоже, даже он уже не верит, что когда-то сможет отомстить российскому чемпиону.

Выбор бывшего чемпиона мира по боксу между двумя звёздами UFC заставил порассуждать: кто ещё из звезд связан с бойцами или открыто высказывался относительно своих предпочтений в принципиальном противостоянии двух заклятых противников.

Вера в непобедимость, поддержка непобеждённого

Леонардо Ди Каприо

«Ди Каприо первым подошёл ко мне. Говорит: «Ты после боя с Макгрегором чуть на меня не прыгнул. Я сидел в пяти метрах от октагона». Потом сходили с ним в ресторан. Внимание к нему, конечно… Не сравнить ни с кем! Все подходят, но он не фотографируется. Я спросил почему. Отвечает: «Я не фоткаюсь с людьми. Невозможно всех сделать счастливыми. Однако не могу отказать детям – с ними фоткаюсь всегда», — делился эмоциями от встречи с прославленным актёром Хабиб.

Джанлуиджи Буффон



«Легендарный», — коротко подписал Орёл милый снимок с одним из лучших вратарей в истории футбола, чемпионом мира 2006 года Джанлуиджи Буффоном. Кстати, с итальянцем Хабиб пересёкся в тот же вечер, что и с Ди Каприо. Вот такие каникулы в Париже!

Златан Ибрагимович

«Хабиб победит Макгрегора. Он заставляет соперников страдать в клетке. Нурмагомедов спокойный парень, но тем он и опаснее Конора. Он как другой россиянин Фёдор Емельяненко. Такой же тихий и спокойный, но когда выходил, то творил нечто!» — был уверен звёздный шведский футболист перед поединком в октябре 2018 года. И не прогадал.

Реванш Конора с Хабибом всё ближе. А нужен ли он? Спортивный принцип vs шоу для миллионов.

Звёздный десант Макгрегора

Рита Ора, Донателла Версаче, Ирина Шейк



Ирландец блистает не только в октагоне, но и на звёздных тусовках. Так, в декабре 2017 года он стал гостем церемонии вручения Fashion Awards в Лондоне, в которой приняли участие множество знаменитостей. Среди них певица Рита Ора, модельер Донателла Версаче и российская модель Ирина Шейк.



Улыбающийся расслабленный Макгрегор понравился светским дивам. Настолько, что комментировать провокационные фотографии Конора с Орой даже пришлось другу и спарринг-партнёру Печально Известного Артёму Лобову.



«Прости, Рита, бургеры – это хорошо, но не тогда, когда у мужчины дома есть стейк», — написал Лобов, намекая певице на девушку Макгрегора Ди Девлин.

Льюис Хэмилтон



Гонщик Формулы-1 также присутствовал на шикарном мероприятии в британской столице, где сидел за одним столом с Макгрегором и его новыми знакомыми.



И это несмотря на то что в этот же вечер в Париже прошла церемония FIA, где все чемпионы Формулы-1 были введены в Зал славы FIA.



Джастин Бибер



Поддержка певца из США была как нельзя кстати для Печально Известного после задержания в центре Бруклина за нападение на автобус с Хабибом.



«Думаю, что Конор будет в порядке. Ведь мы все совершаем ошибки», — прокомментировал скандальную выходку бойца из Ирландии Бибер.

Макгрегор напал на автобус с Хабибом. В Бруклине опять дичь. Видео Конор и команда закидали стульями автобус с бойцами. Ирландца уже арестовали.

Уэйн Руни



В марте 2017-го Конора навестил нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне выступающий в американской MLS Уэйн Руни. На лице ирландца – загадочность: спустя полгода он выйдет на ринг против Флойда Мейвезера и пополнит свой счёт в банке на девятизначную сумму.

«Три человека умерло, делая мне часы!» Богатство и глупость Конора Макгрегора Хабибу такое и не снилось.

На распутье

Александр Овечкин



Желал удачи Хабибу, открыто поддерживая непобеждённого бойца.

А в 2019 году Макгрегор выложил совместное фото с российским форвардом «Вашингтона» сразу после резонансной драки и брутального нокаута нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче НХЛ.



«Настоящий русский, Ови! Рукописи не горят», — оставил подпись под фотографией с российским форвардом Печально Известный.

Криштиану Роналду



Пятикратный обладатель «Золотого мяча» в 2016 успел попозировать в восьмиугольнике с Конором: Макгрегор тогда готовился в Лас-Вегасе ко второму поединку с Нэйтом Диазом.

А уже спустя два года принял в подарок от Хабиба папаху, в ответ презентовав российскому чемпиону UFC мяч с автографом и именную футболку «Реала».