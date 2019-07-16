Легенду бокса насмерть сбила машина. Великому чемпиону Уитакеру было 55

Не успели любители бокса отметить грустную дату (11 июля исполнилось 10 лет со дня смерти великого Артуро Гатти), как 15 июля прогремела новость о гибели легендарного экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Пернелла Уитакера. К сожалению, именно по такому грустному поводу мы сегодня вспоминаем великого бойца.

Пернелл Уитакер (40-4-1, 17 КО)

Родился 2 января 1964 года.

Достижения: олимпийский чемпион 1984 г. и серебряный призёр чемпионата мира 1982 г. в лёгком весе. Чемпион IBF (1989-1992), WBC (1989-1992) и WBA (1990-1992) в лёгком весе, чемпион IBF (1992-1993) в первом полусреднем весе, чемпион WBC (1993-1997) в полусреднем весе, чемпион WBA (1995) в первом среднем весе. Лучший боксёр 1989 года по версии журнала The Ring, член Международного зала славы бокса (IBHOF) и Всемирного зала славы бокса (WBHOF).

Статистика боёв за звание чемпиона мира: 19-3-1, 4 КО

Мастер защиты и чемпион

Пернелл Уитакер – член Зала славы. Этим всё сказано. О великом чемпионе написано уже так много, что не повториться будет сложно. Пернелл начал посещать секцию бокса в 9 лет, ему удалось провести шикарную любительскую карьеру, о которой многие могут только мечтать. Уже в 18-летнем возрасте он вошёл в состав сборной США и отправился на первенство мира. Из Мюнхена Пернеллу удалось привезти серебряную медаль. На пути к триумфу встал двукратный олимпийский чемпион из Кубы Анхель Эррера. Уже в 1983 году он взял реванш у обидчика на Панамериканских играх и завоевал на том турнире золото. Пик аматорской карьеры Уитакера пришёлся на 1984 год. На домашней Олимпиаде в Лос-Анджелесе он завоевал золото, одолев в решающем бою пуэрториканца Луиса Ортиса.

После этого в возрасте 20 лет, в том же 1984 году, боец принял решение перейти в профессионалы. Впрочем, имея такой талант, ждать больше не было смысла. Карьера Уитакера развивалась стремительно. Уже через два года он победил бывшего чемпиона мира Альфредо Лейна, а в следующем бою справился с другим экс-чемпионом Роджером Мейвезером. Интересно, что обе эти встречи он провёл в родном Норфолке, в нескольких километрах от дома своего детства. В тех встречах талант и нестандартность Уитакера были видны во всей красе. Пернелл демонстрировал потрясающую пластику, реакцию и практически не позволял соперникам попадать по себе.

Завоевав парочку региональных титулов, американец наконец получил бой за звание чемпиона мира. 12 марта 1988 года он вышел на поединок с опытным мексиканцем Хосе Луисом Рамиресом. Та встреча проходила во Франции, где судейский корпус должен был симпатизировать Рамиресу. Всё произошедшее стало подтверждением этой мысли. На протяжении всех 12 раундов Уитакер демонстрировал фирменный стиль и, казалось, исправно набирал очки в контратаках. Однако постоянный, пусть и бестолковый, прессинг от Хосе Луиса развязал судьям руки, и те в конечном счёте отдали победу раздельным решением действующему чемпиону. Пернелл был потрясён вердиктом и не скрывал слёз.

Но такая несправедливость не могла сломить Душистого Горошка. Уже через год он получил ещё один титульный шанс. В бою за пояс по версии IBF Уитакер разобрал на запчасти Грега Хогана. После одной проходной защиты он провёл объединительный бой всё с тем же чемпионом мира по версии WBC. Встреча прошла в родном для Пернелла Норфолке, так что рассчитывать на судей Рамирес уже не мог. В итоге всё завершилось более чем предсказуемой победой американца.

Его карьера шла по восходящей, и уже в 1990 году он стал абсолютным чемпионом мира в лёгком весе, объединив все пояса в противостоянии с Хуаном Назарио, который, к слову, был нокаутирован за один раунд. Дивизион был зачищен. После нескольких успешных защит всех поясов, Уитакер принял решение перейти в первый полусредний вес. Там он также завоевал пояс чемпиона мира, но надолго задерживаться не стал, так как ещё на одну категорию выше его ждал великий и ужасный Хулио Сезар Чавес.

На бой с ним он вышел уже в статусе чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Один из самых кассовых и важных боёв 90-х годов минувшего века состоялся в сентябре 1993 года. Пернелл уверенно переигрывал мексиканца, и по итогам 12 раундов никто не сомневался в победе Уитакера, но судьи умудрились насчитать ничью. Реакция прессы не заставила себя долго ждать — все ведущие издания США на первых полосах писали об ограблении Уитакера. Впрочем, сам американец сохранял спокойствие и успокаивал себя тем, что всем и так прекрасно известен победитель. По большому счёту он был прав, ничейный результат никак не повлиял на развитие его карьеры или на его наследие.

Именно в этот отрезок своей карьеры он возглавил рейтинг P4P, успешно проводя защиты пояса по версии WBC в полусреднем весе. Кроме того, в 1995 году он ненадолго выбрался в первый средний вес и завоевал титул и там. Но вскоре от этого титула Пернелл отказался. Доминирование Уитакера продолжалось вплоть до 1997 года, пока он не встретился с «Золотым мальчиком» Боба Арума Оскаром де ла Хойей. Встреча прошла в относительно равной борьбе, с минимальным преимуществом будущего чемпиона мира в шести весовых категориях, что и отразилось на судейских карточках. То поражение стало началом конца. После была победа над Андреем Пестряевым, позже отменённая из-за обнаруженного в крови американца кокаина. Вслед за этим были два поражения – от Феликса Тринидада и Карлоса Бохоркеса. После боя с последним Уитакер сразу объявил о завершении карьеры. Последний выход Уитакера в ринг датирован 27 апреля 2011 года.

Невзирая на не самое удачное завершение карьеры, Пернелл вписал своё имя в историю бокса золотыми буквами. Его достижения говорят сами за себя — олимпийский чемпион 1984 года и серебряный призёр чемпионата мира 1982 года в лёгком весе. Чемпион IBF (1989-1992), WBC (1989-1992) и WBA (1990-1992) в лёгком весе, чемпион IBF (1992-1993) в первом полусреднем весе, чемпион WBC (1993-1997) в полусреднем весе, чемпион WBA (1995) в первом среднем весе. Лучший боксёр 1989 года по версии журнала The Ring, лидер рейтинга P4P 1993-1994, член Международного зала славы бокса (IBHOF) и Всемирного зала славы бокса (WBHOF).

Обратная сторона медали

В профессиональном спорте слишком часто встречаются истории, когда за красивой обложкой жизни успешного чемпиона кроется неприглядная реальность. Уитакер в этом отношении не стал исключением. Откровенно говоря, его жизнь под конец выступлений, а тем более после завершения, нельзя назвать идеальной.

Уже на финальном этапе профессиональной карьеры он испытывал трудности с алкоголем и наркотиками. После завершения карьеры возникали теории, что Уитакер употреблял наркотики не один год, а эпизод с Пестряевым лишь то, что стало достоянием общественности. Как бы то ни было, после ухода из спорта ситуация лишь усугубилась. Вредные привычки в скором времени привели его на скамью подсудимых. В 2002 году он был приговорён к заключению за хранение наркотиков. Как следствие ему пришлось отсидеть 2 года и 3 месяца.

Личная жизнь великого чемпиона также не сложилась. В 1985 году он вступил в брак с Ровандой Энтони. У пары родилось четверо детей – Доминик, Пернелл, Дентэвиус и Девон, также у Уитакера была дочь Тиара от предыдущих отношений. Но и с детьми боксёру пришлось пережить большую личную трагедию. В 2015 году, в возрасте 31 года из жизни ушёл Пернелл-младший, проиграв битву с онкологическим заболеванием. Это произошло на фоне скандала с матерью экс-чемпиона. В 2014 году экс-чемпион поспособствовал выселению 73-летний женщины из дома, который был приобретён через несколько лет после старта профессиональной карьеры Уитакера. На крайний шаг его побудила нужда и необходимость погасить долги перед налоговыми службами. Родная сестра боксёра осудила такой шаг, отметив, что брат этим поступком разрывает всю семью. Но после завершения карьеры был не только негатив. После преодоления наркотической и алкогольной зависимости Уитакер сосредоточился на тренерской деятельности и работал с такими известными бойцами как Заб Джуда, Келвин Брок и другими.

Наследие Пернелла Уитакера

О титулах и достижениях Уитакера уже сказано. Конечно, всё это огромная часть его наследия. Но не менее важной его частью является память, которую он оставил о себе. 15 июля 2019 года великого боксёра, олимпийского чемпиона и члена Зала славы сбила машина. Уитакер скончался мгновенно от полученных травм. Ему было 55 лет.

Мировое боксёрское сообщество было шокировано новостью о гибели Пернелла, и множество великих чемпионов прошлого и настоящего прокомментировали эту утрату.

«Услышав, что Душистого Горошка больше нет с нами, я потерял дар речи. Это был безупречный боец. Соболезнования семье», — написал на своей странице в «Твиттере» Майк Тайсон, разместив раритетное фото.

«Когда я впервые увидел Уиттакера в тренировочном зале, казалось, что я наблюдаю за котом, одевшим перчатки. Лучший баланс, который я когда-либо видел. Покойся с миром, великий. Моя любовь не умрёт», — написал другой легендарный боксёр супертяжёлого веса Джордж Форман.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер на своей странице в «Инстаграме» разместил фото, которое было сделано за два дня до трагедии.

«Покойся с миром чемпион, один из лучших в своём деле. Это фото было сделано 13 июля 2019 года», — написал Флойд.

Действующий чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд также прокомментировал грустную новость о смерти Уитакера.

«Не могу в это поверить. Тот, за кем я так любил наблюдать, и тот, с кем я так хотел встретиться. Теперь этого никогда не случится. Покойся с миром, Душистый Горошек. Ты навсегда будешь одним из величайших», — написал Кроуфорд.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Эвандер Холифилд также почтил память Пернелла.

«Опечален новостью о безвременной кончине моего друга и товарища по олимпийской сборной Пернелла Уитакера. Мы с ним делили много классных воспоминаний. Он был невелик, но у него было большое сердце и потрясающие навыки. Другого такого не будет. Нам будет его по-настоящему не хватать», — написал Холифилд.

Действующий чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо отметил, что именно Уитакер показывал настоящее искусство бокса.

«Да благословит Господь Бог Пернелла Уитакера и его семью. Пернелл показал нам, что бокс может быть, как искусством, так и сладкой наукой», — написал филиппинец.

«Мой отец был крутым парнем. Это всё, что я могу вам сказать. Не могу вам описать свои чувства. Я в шоке. Всё ещё пытаюсь переварить происходящее. Но он был крутым парнем»

15.07.2019 – Девон Уитакер о смерти отца.