Живая легенда снова попытается стать чемпионом мира. Пакьяо — Турман. LIVE

Пакмену — 40, и он вновь готов примерить золотой пояс на талии! Для этого Мэнни нужно побить суперчемпиона.

Мэнни Пакьяо (61-7, 39 КО) снова в деле! Очень приятно осознавать, что хотя бы одна легенда из прекрасной эпохи бокса всё ещё дерётся и побеждает на максимально высоком уровне. В этот раз Пакмен побьётся с суперчемпионом в полусреднем весе по версии WBA непобеждённым Китом Турманом (29-0, 22 КО).

Мэнни Пакьяо победил Эдриена Бронера. Как это было Пак всё ещё в полном порядке.

Самому Пакьяо принадлежит так называемый регулярный чемпионский пояс по той же линии — WBA. В предстоящем бою боксёрам предстоит определить единоличного короля организации. Кроме того, Пакьяо попытается доказать, что не зря его всё ещё видят претендентом на самые главные титулы в боксе, а заодно продемонстрирует, как можно оставаться на звёздном уровне, когда за плечами огромная и тяжёлая карьера, а по паспорту уже 40.

17 июля

9:00. Актуальная форма Мэнни Пакьяо. Помните, что ему уже 40 лет?