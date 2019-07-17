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Бой Кит Турман — Мэнни Пакьяо, 20 июля 2019 года, онлайн-трансляция

«Чемпионат»
Живая легенда снова попытается стать чемпионом мира. Пакьяо — Турман. LIVE
Пакмену — 40, и он вновь готов примерить золотой пояс на талии! Для этого Мэнни нужно побить суперчемпиона.
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Мэнни Пакьяо (61-7, 39 КО) снова в деле! Очень приятно осознавать, что хотя бы одна легенда из прекрасной эпохи бокса всё ещё дерётся и побеждает на максимально высоком уровне. В этот раз Пакмен побьётся с суперчемпионом в полусреднем весе по версии WBA непобеждённым Китом Турманом (29-0, 22 КО).

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Самому Пакьяо принадлежит так называемый регулярный чемпионский пояс по той же линии — WBA. В предстоящем бою боксёрам предстоит определить единоличного короля организации. Кроме того, Пакьяо попытается доказать, что не зря его всё ещё видят претендентом на самые главные титулы в боксе, а заодно продемонстрирует, как можно оставаться на звёздном уровне, когда за плечами огромная и тяжёлая карьера, а по паспорту уже 40.

17 июля

9:00. Актуальная форма Мэнни Пакьяо. Помните, что ему уже 40 лет?

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/pbconfox/

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