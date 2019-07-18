Мы все просто не понимаем, насколько великий Мэнни Пакьяо. Пора открыть глаза

В ночь на воскресенье Мэнни Пакьяо встретится Китом Турманом, чтобы определить истинного чемпиона по версии WBA в полусреднем весе. Но в случае с филиппинцем уже давно не имеет никакого смысла следить и фиксировать какие-то пояса и традиционные боксёрские трофеи – мы говорим о человеке, который в какой-то момент стал больше, чем целый вид спорта. И вполне вероятно, мы видим одно из последних выступлений Пакьяо.

Живая легенда снова попытается стать чемпионом мира. Пакьяо — Турман. LIVE Пакмену — 40, и он вновь готов примерить золотой пояс на талии! Для этого Мэнни нужно побить суперчемпиона.

Расклады и числа

Так получилось, что последнее время в предстоящих боях Мэнни лишается сразу двух преимуществ – он почти всегда сильно старше и меньше своих соперников. Не секрет, что полусредний вес не является природным и удобным для филиппинца, который практически не гоняет вес, чтобы уложиться в лимит 66,7 кг.



Пакьяо старше Турмана на 10 лет, и предстоящий поединок станет для Пакмэна 71 в карьере. Просто вдумайтесь в это число. С Китом всё проще, ведь мы говорим об идеальном примере «чемпиона на пике» – 30 лет и предстоящий 30 профессиональный бой в карьере.

Турман не знает поражений на профессиональном ринге, имея чистый рекорд — 29-0, 22 КО. Но всё это не мешает букмекерам считать фаворитом предстоящего боя ветерана – коэффициент на победу Пакьяо колеблется от 1,7 до 1,8, в то время как шансы американского чемпиона находятся в районе 2,2-2,4. Это может немного удивлять, но, вероятно, причина кроется в последних выступлениях боксёров.



Кит Турман дерётся очень редко – за последние три года американец провёл всего три боя, полностью пропустив 2018-й. Очень низкая активность была вызвана травмами, которые мешали Турману полностью раскрыть свой потенциал. После долгого простоя Турман вернулся в январе этого года, встретившись с откровенно проходным Хосесито Лопезом. Андердог не только отказался улетать в нокаут, но и почти шокировал мир, уступив более именитому соотечественнику лишь большинством судейских голосов. По ходу поединка Кит был очень близок к досрочному поражению и показал максимально неубедительное выступление, лишь усилив мысль о том, что травмы и низкая активность окончательно загубили его талант.

Правда ли это – ответит Пакьяо, переживающий новый взлёт в своей карьере. Прекратив сотрудничество с Фредди Роучем Пакмэн буквально смёл с ринга некогда грозного панчера Лукаса Маттиссе, попутно закончив карьеру аргентинца. Чуть позже филиппинец сделал ход конём и прекратил деловые отношения с Бобом Арумом, заключив сделку с Элом Хэймоном, человеком, который последние годы отвечал за карьеру Флойда Мейвезера. После этого Пакьяо встретился с Эдриеном Бронером и полностью переиграл американца, перестучав его единогласным решением судей. Неплохо для 40-летнего сенатора, занимающегося политикой и другими социальными делами не меньше, чем боксом? Всё просто – Мэнни совершенно исключительный боец. И мы не совсем не понимаем, насколько.

Легенда

Почитать о достижениях Пакьяо вы с лёгкостью сможете и на Википедии, мы просто хотим немного поиграть с числами и проиллюстрировать величие карьеры филиппинца.



Мэнни дебютировал на профессиональном ринге 22 января 1995 года. Чтобы понять, насколько это было давно, знайте: через 173 дня Олег Тактаров победил на турнире UFC 6 и поднял вопрос о первом чемпионе этого промоушена из России, Конору МакГрегору было 6,5 лет, а Фёдор Емельяненко вышел на первый бой по правилам ММА только через 5,5 лет.

В декабре 1995 года Золотой мяч отдали Джорджу Веа, а чуть раньше чемпионом России по футболу стал клуб «Спартак-Алания». Майк Тайсон вышел из тюрьмы и вернулся на ринг, Пит Сампрас выиграл Уимблдон, а весь мир увидел новую операционную систему Windows 95. В России на частоте 1-го канала Останкино начал своё вещание Первый канал и чуть позже Владимир Жириновский обливает Бориса Немцова апельсиновым соком. Чемпионом Англии по футболу становится «Блэкберн Роверс», и это последний раз, когда в чемпионате участвуют 22 команды. Серена Уильямс проводит свой первый матч на профессиональном турнире, Лионель Месси присоединяется к молодёжной команде "Ньюэллс Олд Бойз", а Киллиан Мбаппе родится только через три года десять месяцев и 28 дней. В общем. Прошла целая жизнь.



Мэнни Пакьяо выступает на профессиональном уровне уже больше 24 лет, и чтобы вы понимали, автору этого текста 26 лет. По сути, для целого поколения Пакмэн – настоящее олицетворение бокса.

Примерно с 2005-2006 года Мэнни Пакьяо обязательно входил в число двух лучших боксёров планеты вместе с Флойдом Мейвезером. Так получилось, что именно эти два человека в какой-то период времени были главными действующими лицами бокса. И здесь нужно понимать, что болельщики всегда отдавали свои симпатии застенчивому семьянину из бедной страны. Исторически болельщики так любят делить весь мир на чёрное и белое, и очень сложно представить современный спорт без великого противостояния. Месси – Роналду, Федеррер – Надаль, Али – Фрейзер, Овечкин – Кросби, этот список можно продолжать.



В заочной дуэли Мейвезера и Пакьяо Флойд всегда был скорее антагонистом, злом, которое однажды должно быть повержено представителем добра. Но поражение Мэнни в том самом бою века (не смешите с Мейвезер vs МакГрегор) совсем никак не отразилось на наследии и положении филиппинца. Болельщики продолжат спорить о том, что было бы, если бы этот поединок состоялся на 5-7 лет раньше. И мы уже никогда не узнаем правды.

Впрочем, в историческом разрезе победу в противостоянии Мейвезера и Пакьяо всё-таки одержал Флойд. Но ни победа в новой классике бокса, ни чистый рекорд, ни несколько нулей на счету не позволили американцу завоевать кое-что важное – бесконечную любовь публики. И в этом аспекте Мэнни сильно впереди своего оппонента.

История Пакьяо – это история, которую очень легко проецировать на свою жизнь. Со своими взлётами и падениями, с преодолением, с тяжёлым нокаутом от Хуана Мануэля Маркеза, слезами жены и с возвращением для дальнейшего восхождения на новые высоты.

Герой нации

В современных единоборствах можно отчётливо увидеть, насколько для бойца важна поддержка, и мы говорим не только про число подписчиков в «Инстаграме», а скорее про реальных людей, способных поехать на бой своего любимца в Лас-Вегас или купить вполне дорогую платную трансляцию.

Мы отлично видели, куда привела Конора МакГрегора поддержка целой страны и во время боёв Ноториуса боевая столица мира превращается в один ходячий бело-зелёно-оранжевый триколор. Ценность поддержки целой нации хорошо иллюстрирована и в современном боксе, где сразу можно вспомнить героя Великобритании Энтони Джошуа или любимчика мексиканской публики Сауля Альвареса. Но в случае с Мэнни Пакьяо мы говорим о принципиально другом уровне популярности – если хотите, национальном герое и международной суперзвезде.

Просто очень сложно представить, что спустя 20 лет мы обнаружим Канело или ЭйДжея в уютных депутатских креслах. В случае с Пакьяо всё произошло как-то совсем органично и, простите, по любви. Вы же наверняка слышали истории о том, как во время боёв Мэнни на Филиппинах снижается уровень преступности.

Пакмэн – национальное достояние и человек, который реально помогает своему не слишком избалованному деньгами народу – строит школы, открывает залы и вкладывается в свою страну. Обычно таких людей называют иконами спорта, и в случае с Мэнни это очень похоже на правду.

Так получилось, что Пакьяо – ещё и любимый боец многих болельщиков из России. Если прямо сейчас вы зайдёте в комментарии под любой новостью о предстоящем бое с Турманом, вы наверняка обнаружите хотя бы несколько пожеланий удачи или высказанных опасений за исход этого поединка. Т.е. можно не сомневаться, что ранним утром в воскресенье в нашей стране будет определённое число людей, которые найдут в себе силы проснуться, чтобы посмотреть поединок одного из своих любимых боксёров. И также можно не сомневаться, что они сделают это не в первый раз, просто в их жизни изменились какие-то обстоятельства – позади осталась учёба в школе/университете, одна работа сменились другой или теперь приходится смотреть бой в другой компании. А Мэнни Пакьяо по-прежнему крут и дерётся за чемпионство.



Пакмэна любят в России – и это факт. В конце концов, даже небезызвестный российский рэпер Рэм Дигга может позволить себе выпустить целый трек с говорящим названием «Как Пак».

Современная классика

Вообще Пакьяо подарил боксу много эпохальных событий – войны с Хуаном Мануэлем Маркезом, Марко Антонио Баррерой и Эриком Моралесом. Сухое перечисление всех этих красивых латинских фамилий может не вызвать эмоций у человека, который не так давно стал следить за профессиональным боксом. Но если вдуматься, мы говорим о трёх великих мексиканских боксёрах, которые навсегда вписали своё имя в историю спорта. Но Пакьяо – ещё более великий.



Всю свою карьеру он выходил и дрался с лучшими. С легендами бокса, будущими членами Зала славы, мексиканцами, пуэрториканцами, американцами, британцами – с большими и маленькими, сильными и техничными. Пакьяо бил всех и делал это маленьким филиппинским ураганом – вы же помните тот нокаут Рикки Хаттона или забой Мигеля Котто?



Пакмэн впервые появился в числе 10 лучших боксёров на планете авторитетного журнала The Ring в 2003 году. Мэнни расположился на шестой строчке и обогнал Костю Цзю, занявшего седьмое место. Забавно, что буквально несколько недель назад пришли новости о том, что одним из спарринг-партнёров филиппинца стал сын Кости Тим Цзю. Просто вдумайтесь в это.



После попадания в рейтинг P4P журнала The Ring Мэнни больше не покидал список лучших боксёров на планете. С 2006 по 2008 год Пакьяо постоянно занимал второе место в рейтинге, каждый год уступая Флойду Мейвезеру. Но в 2008 всё изменилось – Пакмэн обошёл американца и не уступал лидерство до 2012 года, продержавшись на вершине олимпа добрых пять лет.



Если глянуть на ту десятку лучших боксёров 2008 года, мы обнаружим, что Пакьяо – единственный, кто продолжает профессиональную карьеру. Из топ-10 бойцов 2009 года к Мэнни присоединяются Нонито Донэйр и Чед Доусон. И здесь нужно понимать, насколько трудно продержаться на высшем уровне 10-15 лет. Если в двух словах, Пакьяо – реальный феномен.



Уже в эти выходные Мэнни встретится с Китом Турманом – человеком из поколения, которое должно было прийти на смену филиппинцу, Флойду Мейвезеру, Мигелю Котто и другим героям нулевых. И здесь мы получаем серьёзную ошибку в передаче правления и появления новых героев – Пакьяо не собирается уступать своё место просто так и отказываться проигрывать времени. И теперь вдвойне интересно увидеть – сумеет ли Турман вырвать корону из рук постаревшего, но всё еще чертовски опасного Пакмэна.



20 июля на филиппинских улицах, как и 10 лет назад, снова упадёт уровень преступности, и вся страна замрёт, наблюдая за одним из последних поединков своего героя. И человека, который спустя долгие годы будет считаться одним из величайших боксёров в истории этого спорта.