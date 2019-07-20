Российский боксёр впал в кому от пропущенных ударов. Состояние критическое

Максим Дадашев 11 раундов терпел побои и не собирался сдаваться. Бой остановили его секунданты, но было уже поздно.

Накануне в Оксон-Хилле (штат Мэрилэнд, США) случилось ужасное: российский боксёр Максим Дадашев, проводивший в пригороде Вашингтона 14-й поединок в профи-карьере, получил серьёзные повреждения от пропущенных ударов. Его схватка с Сабриэлем Матиасом продлилась 11 раундов из 12 отведённых и была остановлена углом российского боксёра, когда стало понятно, что тому грозит опасность. К сожалению, своевременной реакцию секундантов Дадашева не назовёшь: несмотря досрочную остановку, Максиму не удалось избежать серьёзных проблем.

Уже через несколько минут после выхода с ринга боксёр почувствовал себя значительно хуже: тошнота, потеря сознания и как итог — госпитализация. По пути в больницу стало понятно, что дела Дадашева плохи, парню диагностировали отёк мозга. Уже в госпитале врачи были вынуждены сделать российскому бойцу операцию на мозге. Сейчас Максим в критическом состоянии.

«Я не мог убедить его остановить бой, но я видел, что он пропускает всё больше чистых ударов, — вспоминает наставник и секундант Дадашева Бадди Макгирт. — По мере того, как продолжался бой, я спрашивал себя, стоит ли оно того. Один удар может изменить жизнь этого парня, я не хотел этого допустить. Предпочёл, чтобы он злился на меня день или два, чем всю оставшуюся жизнь».

Макгирт — опытный тренер, в своё время с ним работал легендарный Артуро Гатти, а сегодня у Бадди тренируется российский чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв. С Макгиртом Крашер уже добился одного значимого успеха — в начале года он вернул себе пояс, уверенно одолев в реванше Элейдера Альвареса. В зале с Ковалёвым и Макгиртом работал и Дадашев.

Вот так выглядел диалог Макгирта и Дадашева в перерыве между 11-м и 12-м раундами. Бадди уговаривает Максима остановить поединок. Тренер говорит, что соперник нанёс слишком много точных ударов, и рефери всё равно вот-вот вмешается, чтобы остановить избиение. Тянуть дальше некуда. Дадашев в ответ молча смотрит на настил. Макгирт принимает решение вывести своего подопечного из уже проигранной схватки, чтобы сберечь его здоровье…

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Чуть позже из слов менеджера россиянина Эгиса Климаса стало известно, что Дадшеву провели операцию, чтобы нейтрализовать последствия отёка мозга. Но несмотря на то, как ужасно всё это звучит, Эгис утверждает, что шансы вернуться к нормальной жизни у Максима есть.

«У Дадашева начался отёк мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение пары дней отёк должен снизиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место. Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни», — приводит слова Климаса ТАСС.

Подтверждает эту информацию и зарубежный журналист Стив Ким.

«Я вернулся из госпиталя, Дадашев успешно перенёс операцию по удалению субдуральной гематомы. Часть черепа ему была удалена для снятия отёка. Сейчас он восстанавливается после операции. Долгосрочный прогноз пока неизвестен».

Для соперника Дадашева Сабриэля Матиаса, как и для самого Максима, вчерашний поединок стал 14-м в карьере по профессионалам. В нём боксёрам предстояло выяснить следующего претендента по линии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Теперь пуэрториканец поборется за титул чемпиона мира, а россиянин, похоже, сосредоточится на возвращении к нормальной жизни.

Известный тренер, работающий в том же зале, что и Максим Дадашев, Аброр Турсунпулатов выразил надежду на положительный исход этой грустной истории и объяснил, почему есть основания на это рассчитывать.

«Молюсь за Макса. Не знаю подробностей, не видел даже сам бой. Только вот недавно в телефоне увидел новость и испытал ужас… Я разговаривал с тренером Макса по физподготовке, он сказал мне, что трепанацию Дадашеву провёл опытный, хороший врач. Этот специалист уже оперировал двоих пострадавших с такой травмой, и они в последствии вернулись к нормальной жизни», — сказал Турсунпулатов «Чемпионату».

Хочется верить, что так оно в итоге будет и у Максима Дадашева. 28-летний боксёр начал путь в профессионалах всего три года назад. До этого он становился призёром чемпионатов России и участвовал в Европейских играх 2015 года, после которых и принял решение перейти в профи. Специалисты отмечают характер и дисциплинированность Дадашева, а также его ответственное отношение к делу. Эти качества ещё обязательно помогут молодому парню с абсолютно диким опытом за плечами найти себя в новой жизни. Ведь уже сейчас очевидно: с боксом для Максима покончено.