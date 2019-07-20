Боксу не нужны чемпионы мира, а пояса — бессмысленные дорогие ремни. Доказываем

Руководство WBC не так давно решило создать ещё один весьма странный на первый взгляд титул – WBC Franchise, которым будут владеть заслуженные и раскрученные чемпионы. Первым, кому достался пояс, стал самый кассовый из действующих боксёров – Сауль Альварес. Действительно мексиканец по праву получил своеобразную регалию, ибо, балансируя между разными весовыми категориями и жонглируя поясами, он без каких-либо рисков отказывается от тех или иных титулов, при этом не неся никаких репутационных потерь.

Живая легенда снова попытается стать чемпионом мира. Пакьяо — Турман. LIVE Боксёры показали одинаковый вес. Следующая остановка — ринг!

Самый яркий пример – отказ от пояса по версии WBC в 2016 году, что де-факто означало и уход от поединка с доминирующим тогда Геннадием Головкиным. Даже тот неоднозначный шаг нисколько не повредил карьере Канело.

В целом, отказ от поясов становится делом обыденным. К примеру, Александр Усик оставил все пояса в первом тяжёлом весе, даже не цепляясь за них. И дело не только в его переходе в супертяжёлый вес, но и в том, что безупречный профессиональный рекорд украинца, его яркость как на ринге, так и вне его, говорит сама за себя. А потому беспокоиться Усику о будущем не стоит. То же самое можно сказать о Майки Гарсия, который путешествует по дивизионам, раз за разом отказываясь от того или иного титула. Боксёров, которые могут оставаться в топе и привлекать к себе внимание безо всяких регалий достаточно.

Но в то же время есть в боксе и другая категория спортсменов, которые невзирая на классный профессиональный рекорд, отменные навыки, громкие победы всё равно остаются в тени. Бой одного из таких чемпионов нам предстоит увидеть ранним утром 21 июля мск.

Обладатель пояса WBA Super в полусреднем весе Кит Турман встретится с легендарным Мэнни Пакьяо. Кто-то возразит и скажет, что звезда американца бледнеет на фоне масштаба личности Пакмэна. Но если разобраться, звездой мирового масштаба он никогда и не был.

Ситуация с Турманом лишний раз подтверждает, что в современном боксе, да и во всех единоборствах, популярность определяется не столько наличием титулов, умениями и прочими спортивными составляющими, сколько харизмой, грамотным промоушеном и способностью преподносить себя в медиа. В связи с грядущим боем Турмана вспомним не только о нём, но и о других чемпионах, к которым привлечено незаслуженно мало внимания.

Кит Турман (30-0, 22 КО) – действующий чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе

Турман сделал себе имя в профессионалах, но нельзя сказать, что он был неуспешен в любителях. Кит считался одним из главных претендентов на попадание в состав сборной США на Олимпийские игры 2008 года, но в решающей схватке проиграл нынешнему чемпиону мира в среднем весе Деметриусу Андраде. После поражения Кит перешёл в профессионалы. Случилось это в 2007 году. За первые три года он одержал 15 побед, 14 из которых были досрочными. Уже тогда стало ясно, что первый средний и полусредний вес, между которыми балансировал Кит, получили одного из опаснейших панчеров. В 2010 году Турман получил признание самого перспективного боксёра мира по версии престижного журнала The Ring.

Карьера шла как по накатанной — в 2012 году он завоевал первые региональные титулы, а уже в 2013-м стал временным чемпионом мира по версии WBA, победив небитого до того Диего Габриэля Чавеса. Уровень оппозиции Кита продолжал расти, и вскоре он был возведён в полноценные чемпионы по версии WBA, а уже в 2015 году боксёр встретился с экс-соперником Флойда Мейвезера Робертом Герреро и разгромил того по очкам, попутно отправив в нокдаун в девятом раунде.

После этого он провёл непростой поединок с ветераном ринга Луисом Коллазо, а также встретился с Шоном Портером. Последний был полон решимости вновь стать чемпионом мира и задал Киту знатную трёпку. Ряд экспертов полагает, что тогда Турман совершенно точно не наработал на победу единогласным решением судей, которую ему отдали.

Наконец в марте 2017 года наш герой встретился с чемпионом мира по версии WBC, небитым и отлично подкованным технически Дэнни Гарсией. Встреча прошла в равной борьбе, в которой чуть лучше был Кит, ставший теперь обладателем двух поясов. Казалось, что после этого Турман получит багаж славы и популярности, соответствующий его профессиональному рекорду и регалиям. Но вместо этого его имя стало появляться в прессе лишь в связи с постоянными новостями о травмах.

Весь 2018 год он провёл на «больничном» и в итоге вынужден был оставить пояс по версии WBC вакантным. Возвращение состоялось только в январе 2019 года, но бой с пробитым Хосесито Лопесом оставил лишь ещё больше вопросов и произвёл не лучшее впечатление. Во всяком случае прежнего Турмана в нём не было. Теперь Кит попытается перезагрузить карьеру, и «скальп» Пакьяо может стать отличным подспорьем для того, чтобы получить признание. Впрочем, даже победа над филиппинцем не станет гарантией популярности Кита. Джефф Хорн (австралиец, экс-чемпион мира, на всякий случай) это подтвердит.

Мы все просто не понимаем, насколько велик Мэнни Пакьяо. Пора открыть глаза Батя мирового профи-бокса снова готов показать класс даже в свои 40. И это не единственная причина его величия.

Шон Портер (30-2-1, 17 КО) – действующий чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе

Экс-соперник Турмана также не является достаточно популярным в кругу болельщиков, а ведь он уже двукратный чемпион мира. Как и у Кита, у Шона была неплохая любительская карьера, а в профессионалы он перешёл в 2008 году. И опять-таки, проводя параллели с Турманом: Портер сразу же был успешен. За первые четыре года в профи он провёл 20 поединков и победил во всех, попутно завоевав ряд региональных титулов.

В 2012 году случилась первая осечка: бой с экс-чемпионом мира Хулио Диасом был сведён вничью. Впрочем, уже через 9 месяцев, в сентябре 2013 года, Портер исправился, победив мексиканца единогласным решением судей.

В том же 2013 году Шон стал чемпионом мира в полусреднем весе, отобрав титул у Девона Александера. В следующем бою он нокаутировал скандального экс-чемпиона Поли Малиньяджи, таким образом, защитив титул. Но уже в следующей схватке Шон не справился с Келлом Бруком и потерял пояс по версии IBF. В течение следующих двух лет он провёл лишь три боя, и в одном из них проиграл в уже упомянутой схватке с Турманом.

Но несмотря на не самый лучший этап в карьере, Шон сумел восстановить реноме и после побед над Андре Берто и Адрианом Гранадосом вышел на титульный бой с Дэнни Гарсией. Одержав над ним верх, Портер стал чемпионом мира по версии WBC. Впрочем, это никак не повлияло на его фан-базу и популярность. Достаточно сказать, что у двукратного чемпиона мира всего 166 тыс. подписчиков в «Инстаграме». Быть может, объединительный бой с чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом повысит акции Шона. Впрочем, добра от этого поединка Портеру ждать не стоит.

Джулиан Уильямс (27-1-1, 16 КО) – действующий чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBA, IBF и IBO

Джулиан Уильямс попал в поле зрения широкого круга общественности совсем недавно. Ничто не предвещало ему яркой карьеры. Любительскую карьеру он закончил, имея в активе менее 100 поединков, и 10 из них были неудачными. В 2010 году он перешёл в профессионалы. Долгое время он набивал рекорд с откровенными мешками, за плечами которых было порой более 40 поражений.

Однако мешочная диета помогла Джулиану подняться в рейтингах, и вскоре Уильямс стал проводить более серьёзные поединки. В 2014 году он завоевал первый региональный титул, продолжая поколачивать малоизвестных бойцов. Наконец в декабре 2016 года он вышел на титульный бой, встретившись с чемпионом мира по версии IBF Джермаллом Чарло. Один из звездного дуэта близнецов не оставил шансов Джулиану, нокаутировав того в пятом раунде.

Тем не менее, поражение не сломило Джулиана. После него он провёл четыре успешных поединка и стал обязательным претендентом на титул по версии IBF, которым владел Джаретт Хёрд, тогдашний чемпион сразу по трём версиям – IBF, WBA, IBO. Последний был явным фаворитом встречи, но Уильямс устроил ему тёплый приём и рубился с соперником практически с первых минут. Было странно видеть, что в том бою никто не одержал досрочной победы. Тем не менее, сделанного Уильямсом хватило для успеха, и теперь он — чемпион мира сразу по двум основным версиям и обладатель титула по версии IBO. И раз уж мы заговорили об «Инстаграме», то в подписчиках у столь титулованного боксёра всего 71 тыс. человек. Цифра, которая не впечатлит даже российского блогера средней руки.

Российский боксёр впал в кому от пропущенных ударов. Состояние критическое Максим Дадашев 11 раундов терпел побои и не собирался сдаваться. Бой остановили его секунданты, но было уже поздно.

Тони Харрисон (28-2, 21 КО) — действующий чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC

Похоже, что в первом среднем весе (наряду со вторым средним) наблюдается серьёзный кадровый кризис. Дивизион, в котором некогда блистали Оскар де ла Хойя, Шейн Мосли, Сауль Альварес, Мигель Котто и многие другие, превратился в один из самых неинтересных. Наряду с чемпионом-ноунеймом Джулианом Уильямсом здесь есть ещё менее популярный боксёр с поясом. И речь идёт о самом престижном титуле – WBC, а отобрал он его у небитого до того Джермелла Чарло. Бойцы встретились в декабре минувшего года. Чарло выглядел лучше соперника, но судейский корпус почему-то решил иначе, отдав победу в руки Харрисону, что было воспринято неоднозначно.

Как бы то ни было, Харрисон – чемпион и пока продолжает удерживать этот статус. Поначалу были разговоры о немедленном реванше, но новоиспечённый чемпион получил травму, и Чарло потерял шанс вернуть ремень. Второй бой покажет, так ли несправедлива была Фемида, отдавая предпочтение Харрисону. Ну и для наглядности снова сошлёмся на социальную сеть «Инстаграм». Количество фолловеров Тони не достигает и 40 тыс.

Каллум Смит (26-0, 19 КО) – действующий чемпион мира по версии WBA Super, обладатель специального пояса WBC Diamond, победитель турнира имени Мохаммеда Али (WBSS)

Присутствие в списке Смита может показаться спорным. Кажется, что Каллум всё делает правильно. Он не стал отказываться от вызова в виде участия во Всемирной боксёрской суперсерии. Одержал победу в этом турнире, сохранил идеальный профессиональный рекорд и стал вторым в истории обладателем трофея имени Мохаммеда Али. Но всё же этого мало.

В турнире WBSS в четвертьфинале он победил Эрика Скоглунда, а в полуфинале на замену травмированному экс-чемпиону Бремеру в экстренном порядке выставили всё же в большей степени не боксёра, а кикбоксёра Ники Хольцкена. Учитывая это, в послужном списке Каллума есть только один громкий соперник – Джордж Гроувз. Но тот на момент проведения финала суперсерии был уже изрядно изношен и не был похож на себя прежнего.

Кроме хронически слабого уровня оппозиции Смиту банально не повезло с эпохой. Второй средний вес, как и первый средний вес, переживает кризис. По сути, он просто «выродился». Дивизион, в котором не так давно блистали Рэй Шугар Леонард, Карл Фроч, Джо Кальзаге и Андре Уорд, сейчас полон странных чемпионов по типу Калеба Планта или так и не раскрывшегося в полной мере Энтони Диррелла. Возможно, отсутствие громких имён в весовой категории также тормозит развитие карьеры Смита.

В последнее время бросающаяся из стороны в сторону команда Сауля Альвареса заявляла о возможной организации поединка с британцем. Если Каллуму удастся дать Канело достойный бой, то перспективы завоевать более широкую популярность у него всё же есть. Но более интересное будущее видится для него в полутяжёлом весе, где звёздам буквально «не протолкнуться».