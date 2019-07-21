Российского ветерана нокаутировали за 12 секунд. Олейник даже попал в больницу

Рекорд Масвидаля чуть было не пал благодаря тяжеловесу из России. Дяде Лёше давно так не доставалось, похоже, не за горами пенсия…

Один из самых приятных и любимых отечественных бойцов тяжеловес Алексей Олейник потерпел тяжелейшее поражение. Его бывший спарринг-партнёр Уолт Харрис нокаутировал россиянина в первой же атаке, которая случилась в пределах стартовых 10 секунд от начала боя. А рефери вмешался в поединок всего на 12 секунде. Чуть-чуть Олейник не добрал до «рекорда» Бена Аскрена…

Нокаут за 5 секунд! Американский чемпион пропустил удивительный удар Это рекорд. Масвидаль обещал, что Аскрен не проснётся, и сдержал слово. Бен с трудом покинул клетку после такого удара коленом в прыжке.

Поединок Олейник — Харрис состоялся накануне в рамках шоу UFC San Antonio, в ко-мейн ивенте турнира. Алексей должен был вернуться на победную тропу после досрочного поражения Алистару Овериму на апрельском турнире в Санкт-Петербурге. Тогда Удав вышел на коротком уведомлении и проиграл достойно и по-настоящему грозному оппоненту.

В этот раз напротив Олейника в клетке стоял боец не из топ-10 тяжёлого веса UFC, и были все основания полагать, что россиянину по силам одолеть этого человека. Однако ему, по сути, даже и подраться с Харрисом не удалось. Всё случилось слишком быстро.

Бойцы сблизились, ударили по рукам и начали неспешный обмен ударами, как вдруг массивный Харрис внезапно взорвался с ударом коленом в прыжке. Американец увидел, как перестрелке Олейник опускает голову вниз — в неё и Уолт и целил колено. Как видно на записи, колено попало россиянину в корпус, однако следующие удары угодили в голову. Решающим стал удар с левой, после которого Алексей рухнул на настил октагона и был стремительно добит своим бывшим партнёром по тренировкам. Прочитав этот абзац, кто-то может решить, что в поединке произошло многое — на самом деле вы успеете четырежды посмотреть запись боя, пока читаете эти семь строчек.

Не так давно известный ММА-обозреватель Ариель Хельвани опубликовал в «Твиттере» новость: Алексей Олейник попал в больницу. В последний раз, когда в ленте появлялись похожие новости, было совсем грустно, потому и здесь сперва можно было подумать о плохом (хотя, вроде бы, Олейник и не получил серьёзных повреждений).

Российский боксёр впал в кому от пропущенных ударов. Состояние критическое Максим Дадашев 11 раундов терпел побои и не собирался сдаваться. Бой остановили его секунданты, но было уже поздно.

Однако всё оказалось не так страшно: по слухам, у российского тяжеловеса повреждение колена. Да, хорошего мало, особенно если учесть, что условная травма крестообразных связок может отнять у бойца примерно год карьеры, а Олейнику уже 42. Но это точно лучше, чем травма головы.

«По словам менеджера Авраама Кава, Алексей Олейник в настоящее время находится в местной больнице. Опасность состоит в том, что он порвал крестообразные связки, но это ещё не подтверждено. Андрей Орловский и Бен Ротвелл, также клиенты Kaва, не были доставлены в больницу», – сообщил Хельвани в своём «твиттере».

Сложно сказать, какие цели в спорте теперь преследовать Олейнику. Чемпионом ему не быть, а новые бои могут нанести вред здоровью — а Алексею и так неслабо досталось на спортивном пути. Разве что напоследок можно громко хлопнуть дверью в поединке с таким же ветераном на домашнем турнире в Москве, который был официально анонсирован и пройдёт в ноябре. В двух предыдущих российских ивентах UFC Олейник вообще был хедлайнером, потому не увидеть его среди участников третьего будет минимум странно.