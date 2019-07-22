С ринга — в кому. Самые тяжёлые травмы мозга в боксе и их последствия

Утро 20 июля началось для любителей бокса с шокирующей новости. Поединок с участием перспективного россиянина Максима Дадашева на турнире в Оксон-Хилле превратился в настоящий кошмар. 28-летний спортсмен проводил 14-й бой в профессионалах, заключительные раунды которого обернулись односторонним избиением для Максима. Что случилось потом, уже хорошо известно.

Российский боксёр впал в кому от пропущенных ударов. Состояние критическое Максим Дадашев 11 раундов терпел побои и не собирался сдаваться. Бой остановили его секунданты, но было уже поздно.

После завершения встречи боксёру стало плохо, и его госпитализировали по причине отёка мозга. На фоне драматического поединка Дадашева вспомним и других боксёров, истории которых показывают, что бокс — это не только спорт, но и тяжёлый труд, сопряжённый с реальным риском для жизни.

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Роман Симаков. Дата последнего боя – 5 декабря 2011 года

История, случившаяся с Романом Симаковым, должно быть, хорошо запомнилась многим фанатам бокса. На это есть несколько причин, и одна из главных заключается в том, что роковой бой Симаков провёл с будущим чемпионом мира Сергеем Ковалёвым.



К моменту боя с Сергеем Ковалёвым Симаков провёл в профессионалах уже более 20 боёв и потерпел поражение лишь в одном из них. Нельзя сказать, что он носил статус проспекта, но как минимум это был крепкий середняк, способный совершить апсет. На кону боя с Ковалёвым стоял региональный пояс по версии WBC Asian Boxing Council.



Начало встречи прошло в разведке, но уже очень скоро Крашер захватил инициативу и начал доминировать, систематически донося до цели точные и тяжёлые удары. В шестом раунде общий тоннаж принятых бомб сказался, и Симаков упал. Рефери открыл счёт, и Роман выразил готовность продолжать. В следующей трёхминутке Ковалёв провёл ещё несколько удачных атак, Симаков упал, попробовал подняться, но практически сразу свалился на канвас в бессознательном состоянии. В тот же вечер Роман впал в кому в 24-й ЦКБ города Екатеринбурга. В медицинском учреждении у него была диагностирована субдуральная гематома, в связи с чем Симакову провели трепанацию черепа. Тем не менее состояние его не улучшалось, врачи не могли справиться с кровоизлиянием в мозг и уже 8 декабря боксёр скончался, не приходя в сознание.

«После удачной атаки в шестом раунде, после которой Рома оказался в нокдауне, я подумал, что он уже не станет продолжать бой. Во всяком случае, я очень этого хотел, ведь он и до этого пропустил уже очень много ударов, да и мой палец тоже отзывался болью при каждом ударе слева. Честно говоря, я удивился стойкости, терпению и характеру Ромы, когда он встал и решил дальше продолжить бой. Если вы ещё раз внимательно посмотрите запись поединка, то увидите, что в седьмом раунде я не провёл ни одного удара в голову Романа и даже не вкладывался в них, а просто легко выбрасывал руки.

Когда Рома попятился назад, я попытался пробить по корпусу левым снизу, но попал в его предплечье. Роман „сломался“ не от удара. В тот момент я подумал, что наконец-то Рома принял правильное решение и отказался продолжать бой. Когда я спустился из ринга и пошёл к Роману, то его уже не было в раздевалке. Его увезли в больницу… Отличный был Боец и Человек. Вечная память ему», — писал Ковалёв.



Сергей, к слову, после той истории намекал на возможный уход из спорта, но всё же принял решение продолжить карьеру. В 2016 году Крашер пообещал отдать весь гонорар за титульный бой с Чилембой семье погибшего.

Магомед Абдусаламов. Дата последнего боя – 2 ноября 2013 года

Магомед Абдусаламов многими рассматривался как правопреемник экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе из Дагестана Султана Ибрагимова. Тот завершил свою карьеру в 2008 году, Магомед же в том году дебютировал в профи. Боксёр стремительно продвигался в рейтингах и приковывал к себе внимание.



К концу 2013 году в активе россиянина было 18 поединков, во всех них он победил нокаутом. В ноябре того же года Магомеду предстояло провести бой с самым серьёзным соперником в своей карьере – кубинцем Майком Пересом. 2 ноября бойцы подарили болельщикам классный и зрелищный поединок, но его последствия для Магомеда стали катастрофическими. После поражения от Переса россиянину стало плохо уже на пресс-конференции. Он жаловался на сильную головную боль и головокружение.



Медицинский персонал, обслуживающий вечер бокса в Нью-Йорке, не прислушался к боксёру, отправив его на ряд тестов. Состояние Абдусаламова стремительно ухудшалось, но служба спорткомплекса даже не удосужилась предоставить ему машину скорой помощи. В итоге в медцентр имени Рузвельта он прибыл на такси, при этом в авто ему стало плохо, и он потерял сознание. По прибытии в больницу на регистрацию документов было потрачено ещё полчаса. Все эти минуты, вероятнее всего, стоили Магомеду полноценной жизни. Это подтвердил и суд. Семья боксёра подала иск в отношение штата Нью-Йорк за халатность и выиграла дело, получив компенсацию в размере $ 22 млн.

К моменту оказания медицинской помощи у спортсмена были диагностированы инсульт и отёк мозга. 6 ноября его прооперировали, удалив часть черепа. Через три недели он пришёл в себя, но скоро снова впал в кому. Окончательно он вышел из этого состояния в декабре. Тем не менее последствия травмы оказались очень тяжёлыми. По признанию жены Магомеда Баканай, которая всё это время находилась рядом с супругом, на протяжении трёх лет он питался через трубку, введённую непосредственно в желудок. Также женщина рассказала, что лишь она понимает речь Абдусаламова, которая частично вернулась к нему в 2016 году.



На данный момент Магомед продолжает процесс реабилитации. Но он прикован к инвалидной коляске, а правая сторона его тела по-прежнему остаётся парализованной. Врачи считают, что Абдусаламову до конца жизни будет требоваться специальный уход. Впрочем, невероятная сила воли жены боксёра уже не раз доказала, что самые негативные прогнозы врачей могут и не оправдываться. Потому пожелаем Абдусаламову продолжать самый главный бой в своей жизни и одержать в нём победу.

Эрик Скоглунд. Дата последнего боя – 16 сентября 2017 года

Случившееся со Скоглундом, учитывая его низкий уровень медийности, не вызвало внимания широкой общественности. Между тем история Эрика очень интересна. Пиком его профессиональной карьеры стал именно его последний бой. 16 сентября 2017 года он провёл четвертьфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии во втором среднем весе, в котором встретился с Каллумом Смитом. Скоглунд проиграл будущему победителю всего турнира единогласным решением судей, хотя и создал британцу проблемы.

В декабре 2017 года Эрик планировал вернуться на ринг в андеркарде боя Тони Беллью и Дэвида Хэя, а его соперником должен был стать Рокки Филдинг. Та встреча так и не состоялась, и скандинав спокойно продолжал тренироваться. 8 декабря 2017 года Скоглунд, после одного из спаррингов, почувствовал себя плохо. Эрика оперативно доставили в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. После операции спортсмена ввели в медикаментозную кому. В этом состоянии он пробыл почти две недели.

После того как угроза жизни миновала, стало ясно, что Эрик может попробовать вернуться к полноценной жизни и сейчас он по-прежнему проходит трудный процесс реабилитации. Сначала он начал передвигаться с тростью, а сейчас он уже полным ходом практикует некоторые элементы боксёрских тренировок. По словам боксёра, он тренирует тело, голову, реакцию. Так, недавно он побывал в тренировочном лагере своего соотечественника Энтони Ийгита и погрузился в процесс с головой. Единственное ограничение – спарринги. Скоглунд признаёт, что до сих пор ощущает нехватку чувства пребывания в ринге, но пока об этом не может быть и речи.

Также Эрик не скрывает, что периодически он всё ещё испытывает трудности с памятью и переживает стрессы, во время пребывания в толпе. Тем не менее это ему не помешало выступить в роли секунданта в ходе одного из боёв всё того же Йигита. Пример Скоглунда может стать образцом для тех, кто сталкивался с подобными травмами.



К слову, инцидент с Эриком вызвал серьёзную озабоченность в Швеции. Агентство по охране труда всерьёз рассматривало возможность наложения запрета на занятие профессиональным боксом.

Адонис Стивенсон. Дата последнего боя – 1 декабря 2018 года

История с Адонисом Стивенсоном ещё свежа в памяти. Тем более масштаб имени боксёра заставляет СМИ пристально следить за ситуацией вокруг него. Последний бой 41-летний Стивенсон провёл 1 декабря 2018 года. Канадо-гаитянин уже в десятый раз планировал защитить титул чемпиона мира по версии WBC. На этот раз на ремень посягал украинский проспект Александр Гвоздик.

Та встреча складывалась достаточно равно, а учитывая, что Гвоздик боксировал в логове Адониса – Монреале, такое развитие событий не позволяло рассчитывать Александру на победу по очкам. В решающих раундах харьковчанин пошёл ва-банк и нокаутировал Стивенсона в 11-й трёхминутке. Тем не менее, потерявший титул канадец не сразу обратился к медикам, хотя по словам его невесты Симоны Год уже практически моментально было ясно, что нокаут не пройдёт даром.



«Я видела в глазах Адониса боль и принятие неудачи, но в них было что-то больше этого. Врач спросил, как он себя чувствует, есть ли у него головная боль. Стивенсон сказал, что он в порядке. Но он весь горел и принял решение принять душ. Когда он вернулся из душа, ему было плохо, я видела это. Он сказал мне, что ему плохо, что у него головная боль и тяжесть в груди. Я поняла, что всё очень серьёзно», — рассказывала девушка в одном из интервью.

Экс-чемпион мира по боксу открыл глаза после трёхнедельной комы Говорят, Адонис Стивенсон пошёл на поправку.

Вскоре Стивенсон был госпитализирован, у него диагностировали кровоизлияние в мозг и 2 декабря он был погружён в искусственную кому. В этом состоянии он пробыл почти три недели, и поначалу медики даже опасались давать какие-либо прогнозы.



Но уже с января 2019 года в СМИ стали просачиваться слухи о улучшении здоровья экс-чемпиона. Вскоре невеста Стивенсона подтвердила, что её возлюбленный начал узнавать родственников и говорить с ними. В конце того же месяца он самостоятельно пошёл. Процесс реабилитации показывал положительную динамику. А уже в июне 2019 года Адонис дал и первое интервью, выразив готовность стать тренером.



Что касается Гвоздика, то Александр в первые дни после инцидента записал видеообращение для экс-соперника со словами поддержки. Позже он признавал, что радость от завоевания титула была смазана горькими последствиями боя для Стивенсона. Вместе с тем украинец не раз подчёркивал, что рефери в данном случае не допустил ошибки, а на месте канадца с тем же успехом мог оказаться и он сам.

Максим Дадашев. Дата последнего боя – 20.07.2019

28-летний российский боксёр никогда особо не привлекал внимания со стороны отечественных СМИ. Максим принял решение выстраивать карьеру в США и сотрудничал с одним из самых успешных менеджеров последних лет Эгисом Климасом, который работает с такими монстрами как Сергей Ковалёв, Василий Ломаченко и Александр Усик.

В целом перспективы Дадашева были достаточно неплохими. 13 успешных поединков за 3 года позволили ему взлететь в рейтингах. До тайтлшота оставался один шаг – отборочный поединок с Сабриэлем Матиасом, победитель которого получал бы статус официального претендента на титул по версии IBF. Однако именно эта встреча стала роковой. Максим безнадёжно уступал оппоненту, а в чемпионских раундах и вовсе нахватал тяжелейших ударов. Команда боксёра умоляла Дадашева остановиться и в итоге не выпустила его на финальную трёхминутку.

«Я остановлю бой, я остановлю. Макс, ты пропускаешь слишком много. Ты слишком много пропускаешь. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если это сделаю не я, это сделает рефери, пожалуйста. Макс, пожалуйста, давай же», — говорил тренер Дадашева в перерывах между раундами Бадди Макгирт.

После завершения встречи Максиму стало плохо, его вырвало, а позже парень потерял сознание. Дадашева экстренно госпитализировали. В клинике у него был диагностирован отёк мозга, кровоизлияние и субдуральная гематома. Врачи провели ему операцию на черепе и ввели в медикаментозную кому. О дальнейших прогнозах пока ещё ничего неизвестно. Состояние россиянина остаётся стабильно тяжёлым. Хотя ряд специалистов заверяет, что Максим сможет рассчитывать на возвращение к полноценной жизни. В ближайшие часы в США приземлится самолёт с супругой Дадашева на борту. После общения врачи уже смогут более подробно рассказать о состоянии здоровья боксёра. Нам же пока что остаётся пожелать ему здоровья и надеяться на лучшее.