Удары локтями и коленями? Сколько угодно! Что нужно знать о тайском боксе

В Бангкоке стартовал чемпионат мира по тайскому боксу. Сборная России будет защищать звание сильнейшей на планете (в прошлом году на ЧМ в Мексике наши ребята завоевали первое общекомандное место). Рассказываем в деталях об одном из самых популярных и жёстких видов единоборств.

Экскурс в историю

Тайский бокс, называемый ещё муайтай, является древним боевым искусством Таиланда, которое зародилось более 2 тыс. лет назад как жёсткий рукопашный бой. На протяжении сотен лет воины тайских армий усовершенствовали свои навыки в этом боевом искусстве. На полях сражений в ближнем бою оно было просто незаменимо, обеспечивая в совершенстве овладевших им бойцов серьёзным превосходством над противниками.



Тогда этот прародитель тайского бокса носил название пахуют, и с конца X века действующий на то время правитель города Аутонг в качестве развлечения своей подданной публики решил начать организовывать соревнования по этому единоборству. Тогда же появилось и стало входить в народный обиход ставшее спустя несколько веков знаменитым на весь мир слово «муай», собственно, и означавшее термин «схватка», «поединок» или «бой».

Таким образом постепенно боевое искусство начало медленно, но верно перебазироваться с полей сражений на площадки для состязаний, становясь своего рода спортивным соревнованием, а, вернее, единоборством. Все эти века муайтай пользовался огромной популярностью среди тайцев, будучи поистине народной забавой. И до сих пор тайский бокс является одним из самых (если не самым) популярным видом спорта в этой многонаселённой экзотической стране Юго-Восточной Азии.



Были времена, когда состязания по муайтай устраивались непосредственно местными монархами, а их триумфаторы награждались не только призами и материальными вознаграждениями, но и военными дворянскими титулами, поскольку большинство участников были бойцами королевской гвардии. Ежегодно 17 марта в Таиланде отмечается профессиональный праздник «День национального бокса муайтай», а 6 февраля является Всемирным днём муайтай. Главным героем первого праздника является солдат, воин, а второго – Король-Тигр. И поскольку в Таиланде высокородных особ принято всегда ставить в приоритет, то для местного спортивного сообщества более важным праздником является 6 февраля, а следующим по престижности уже идёт день Вайкру 17 марта. Тайский бокс – одно из самых популярных и жёстких единоборств. Следуя давним традициям, широкие массы людей в Таиланде до сих пор продолжают изучать муайтай в клубах и спортивных залах. Полицейские и военнослужащие Таиланда обязаны регулярно заниматься муайтай для собственной физической и боевой подготовки. Также тайский бокс часто включается в программы курсов самообороны для женщин.



Широкий выход муайтай за пределы его страны-родоначальницы начался после Первой мировой войны, в которой Таиланд принимал участие на стороне Антанты. С 1930-х годов начали разрабатываться и внедряться в соревновательную практику международные правила тайского бокса. Вследствие этого предыдущий жёсткий и травматичный характер муайтай начал меняться в сторону его смягчения. До этого нередки были случаи, когда бойцы покидали ринг либо с серьёзными увечьями, либо и вовсе мёртвыми, поскольку отказываться от продолжения боя считалось большим позором.



Поэтому с того времени устанавливались правила победы по очкам. Запрещалось проведение амплитудных бросков, удушений, нанесение ударов головой, в пах, а также атаковать упавшего соперника. Вместо прежнего обвязывания рук веревками или кожаными ремнями бойцы начали надевать боксёрские перчатки, что существенно уменьшило число тяжёлых увечий. Соревнования начали проводиться в ограждённом канатами ринге, размер которого должен был составлять 6 х 6 метров. Длительность каждого раунда составляла три минуты с обязательным минутным перерывом. Также было введено деление групп бойцов по весовым категориям, чего ранее не существовало.

Со второй половины ХХ века муайтай начал приобретать поистине мировую известность. Это произошло после того, как тайбоксёры начали регулярно проводить схватки с представителями других видов единоборств (в частности, против кикбоксёров и каратистов) и нередко побеждать их. А в середине 1960-х годов в Европе и Америке начался подлинный бум тайского бокса. Особо сильной из заграничных считается голландская школа муайтая, представители которой начали одними из первых изучать это восточное единоборство.



В нынешнее время муайтай по-прежнему пользуется большой популярностью как на своей родине, так и во многих других странах мира. В самом Таиланде этим видом единоборств, по официальным данным, занимается более 120 тыс. любителей и около 10 тыс. профессионалов. В стране насчитывается около двух тысяч клубов, в которых практикуется тайский бокс. А членами Международной федерации любительского муайтай (IFMA) являются 135 национальных федераций, имеющих суммарно в своём составе более 400 тыс. официально зарегистрированных бойцов. «Бой восьми конечностей» Тайский бокс является одним из наиболее близких к реальному бою спортивных ударных единоборств. Удары в муайтай наносятся кулаками, локтями, ступнями, голенями и коленями, поэтому его ещё называют «боем восьми конечностей». Разрешено бить как в голову, так и по туловищу. Самыми часто используемыми в тайском боксе являются удары ногами, которые считаются более эффективными и оцениваются судьями выше, чем удары руками. Последние в муайтае имеют статус лишь вспомогательных. Также второстепенные роли играют захваты и броски.



Муайтай считается благородным единоборством. За оскорбительное поведение в отношении соперника судьи могут снимать с бойцов баллы. Однако самым недостойным считается наносить удары по оппоненту стопой, поскольку в Таиланде эта часть тела считается презренной. Причём регламент не запрещает подобные удары, но бойцы стараются их не наносить, следуя своеобразному кодексу чести и поведения.



Очень эффективным приёмом в тайском боксе считается клинч, поскольку, войдя в него, боец может успешно использовать разрешённые в этом виде спорта короткие, но жёсткие удары локтями и коленями. Один из основных принципов муайтая гласит: «Локоть побеждает кулак, а колено побеждает ногу». Поэтому многие поединки проходят в основном в ближнем бою, где удары коленями и локтями можно применять с наибольшей эффективностью. В отличие от многих других единоборств, ударной поверхностью ног в тайском боксе является область голени, а не стопы. Большое внимание уделяется также «набивке» туловища, растяжке и развитию выносливости.

Поединкам в муайтай предшествуют ритуальный танец раммуай, который является не только традицией, но и своего рода физической и ментальной предбоевой разминкой, а также традиционная молитва. Поединки в тайском боксе проходят под звучание традиционной музыки, которая задаёт ритм и помогает бойцам максимально сосредоточиться на боевых действиях. Широко распространено ношение бойцами повязок на голове и прочих амулетов, которые, по местным тайским поверьям, отгоняют злых духов и призывают хороших, помогающих спортсмену в бою.



Униформа бойца муайтай состоит из спортивных шортов, под которые надевается стандартный бандаж, ритуальных повязок на голове (на время боя она отдаётся тренеру) и плечах, капы, защитной раковины у мужчин и спортивного бюстгальтера у женщин, а также боксёрских перчаток. Стандарт последних составляет 10 унций, однако бойцы легче 67 кг могут использовать и 8-унциевые перчатки.



Также в муайтай культивируется (хотя она и не широко распространена) прикладная техника, выражающаяся в работе с разнообразным оружием – мечами, кинжалами, метательными ножами, палками, копьями, луками, арбалетами, алебардами и т. п. Это искусство работы с оружием в муайтай носит название «краби-крабонг» (мечи и палки). Разновидности тайского бокса Существует тайский бокс как любительский, так и профессиональный. Любители проводят соревнования по более мягким и щадящим правилам, имеют больше защитной экипировки (специальные шлемы и закрывающие голени протекторы). В 1984 году была создана Международная любительская федерация тайского бокса, в которую ныне входят региональные организации более 135 стран мира. Любительский тайский бокс является массовым спортом, заниматься которым может любой человек, не имеющий медицинских противопоказаний к занятиям единоборствами.



Профессиональному же муайтай посвящают себя те, кто хотят не только сделать бойцовскую карьеру, но и зарабатывать на выступлениях в этом виде спорта приличные деньги. Например, всемирно известный в недалёком прошлом промоушен К-1 (который, правда, в последнее время заметно утратил свой авторитет и прежний высокий уровень), в рамках которого выступали многие представители тайского бокса, был известен своим крупным гонорарным фондом. Победители его турниров в лучшие времена могли зарабатывать до $ 1 млн. Естественно, в профессиональном муайтай правила более жёсткие, прежде всего это касается значительно меньшего, чем в любительском тайском боксе количества защитной экипировки, а также более широко разрешённого правилами ударного арсенала, что сказывается на тактике ведения боёв.



На международном уровне существует Международная любительская федерация тайского бокса (IFMA), которая объединяет национальные организации и развивает любительский тайский бокс. Она является единственной организацией, входящей в международные спортивные конгломераты, в том числе признанная Международным олимпийским комитетом (МОК) и Олимпийским советом Азии.

В конституции международной федерации муайтай зафиксировано, что наряду с муайтай являются равнозначными такие названия, как тайский бокс, муай боран и другие, которые характеризуют один и тот же вид спорта. Однако различия в названиях и стремительно растущая популярность тайского бокса позволяют создавать непризнанные организации, альтернативные аккредитованной в минспорта Федерации тайского бокса России. Деятельность таких организаций не контролируется со стороны государства, а потому участие в соревнованиях под их эгидой не может считаться безопасным ни с медицинской, ни с судейской, ни с технической точки зрения.



При этом уровень конкуренции на таких турнирах, где разыгрываются громкие звания чемпионов России и мира намного ниже, чем на соревнованиях, проходящих под эгидой международной федерации IFMA и аккредитованных национальных федераций. Создание альтернативных организаций, позиционирующих муайтай и тайский бокс как разные виды спорта вносит ненужную путаницу в спортивное сообщество и препятствует вхождению тайского бокса в программу Олимпийских игр. Ярким примером искусственного размножения федераций является карате-кёкусинкай, где на сегодняшний день действует пять официальных организаций, что препятствует процессу объединения культивирующих этот вид спорта в единое сообщество, живущее по одним правилам.



В 2019 году одна из альтернативных организаций Федерация муайтай России попыталась доказать, что тайский бокс и муайтай — разные виды спорта и подала заявку на аккредитацию в министерство спорта, однако получила отказ, так как согласно федеральному закону «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», по одному виду спорта на территории РФ может быть аккредитована только одна общественная организация в качестве общероссийской спортивной федерации. А муайтай и тайский бокс являются одним видом спорта.



«Тайский бокс, или, как его ещё называют, муайтай, признан видом спорта и официально существует в России с 1996 года, – пояснил президент ФТБР Дмитрий Путилин. «Муайтай» (muaythai) – это международные названия тайского бокса. Поэтому в нашей стране наименования «тайский бокс» и «муайтай» являются синонимами, в том числе и в СМИ. Это было весьма наглядно продемонстрировано в ленте новостей, когда сами издания называли вид спорта и тайским боксом и муайтаем.



ФТБР является членом IFMA (International Federation of Muaythai Amateur) – Международной федерации любительского муайтай, которую, к слову, поддерживает правительство Королевства Таиланд, а на нынешнем чемпионате мира в Бангкоке в качестве почетного гостя ожидается король Таиланда Рама X. Именно IFMA имеет аккредитацию Международного олимпийского комитета (с 2016 года), сотрудничает с такими официальными международными спортивными организациями, как SportAccord, Tafisa, IWGA, FISU. На своём официальном сайте IFMA подчёркивает, что нет разделений вида спорта «муайтай» на другие – муай, муай бокс, тайский бокс, муайборан, чем пытаются недобросовестно воспользоваться конкурирующие организации.

В частности Федерация муайтай России пыталась доказать, что тайский бокс и муайтай разные виды спорта, но в Минспорте России не признали «муайтай» отдельным (другим) видом спорта. Попытка руководства ФМР сыграть на международном названии вида спорта, подменить понятия, бросить пыль в глаза, и аккредитовать новую федерацию провалилась. Решение принято согласно Федеральному закону «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»: «По одному виду спорта на территории Российской Федерации может быть аккредитована в качестве общероссийской спортивной федерации только одна общественная организация». Что ещё раз подтверждает, что тайский бокс и муайтай – один и тот же вид спорта", — пояснил президент ФТБР Дмитрий Путилин.



Сборная России – один из постоянных лидеров чемпионатов мира и Европы Развитие и популяризация муайтай в России началась в начале 1990-х годов. А официальное оформление его статуса как существующего в стране вида спорта произошло в 1992 году, когда по инициативе Сергея Заяшникова в Новосибирске была создана профессиональная Российская лига муайтай (РЛМТ). В декабре 1995 года на основе РЛМТ была организована Федерация тайского бокса России (ФТБР), президентом которой был избран Сергей Жуков, а Заяшников стал её вице-президентом. Ныне с ФТБР работают 65 регионов страны.



В настоящее время муайтай культивируется во многих регионах России. Регулярно проводятся всероссийские турниры, а на международной арене отечественные тайбоксёры являются одними из законодателей мод, не раз побеждая в индивидуальном и командном зачёте чемпионатов мира, Европы и других крупных международных соревнованиях. В случае успешных выступлений на этих турнирах их участники награждаются медалями и призами, а также им могут быть присвоены звания мастер спорта международного класса или заслуженный мастер спорта по тайскому боксу. С каждым годом число занимающихся и поклонников муайтай в нашей стране растёт.



На внутрироссийских соревнованиях успешно проявляют себя спортсмены и сборные команды из разных регионов страны. Например, общекомандное первое место на чемпионате России нынешнего года (в котором приняли участие около 400 спортсменов из 43 субъектов Российской Федерации) заняла сборная команда Кемеровской области, второй оказалась команда Республики Дагестан, а третьей – команда Московской области. Также успешно выступили, завоевав медали, некоторые представители сборных Санкт-Петербурга, Новосибирской, Нижегородской и других областей. Примерно те же расклады были и на прошлогоднем чемпионате России.

На чемпионате мира 2018 года в Мексике, в котором приняли участие более 500 спортсменов из 78 стран мира, сборная России заняла первое общекомандное место. Наши тайбоксёры в упорных поединках сумели завоевать 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей. До этого российская сборная выигрывала командный зачет чемпионата мира по тайскому боксу, который проходил в 2012 году в Санкт-Петербурге. Чемпионат мира IFMA 2019 года пройдёт в Бангкоке.



Также триумфом сборной России завершился прошлогодний чемпионат Европы IFMA, который состоялся в Праге и в котором приняли участие порядка 300 бойцов из 40 стран Старого Света. В конкурентных поединках этого турнира российские бойцы (мужчины и женщины) сумели завоевать 9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей, сделав сборную России лидером общекомандного зачета. Таким образом, российская команда повторила успех чемпионата Европы 2017 года, который проходил в Париже. Во всех этих достижениях немалая заслуга Федерации тайского бокса России и, в частности, Дмитрия Путилина и главы группы компаний ЗАО «Стройсервис» Дмитрия Николаева.



Не остаётся в стороне внимания ФТБР и развитие профессионального тайского бокса в России. В конце прошлого года стартовал новый масштабный проект федерации под названием «Muaythai Factory» («Фабрика муайтай»), первый турнир которого состоялся в Перми. В рамках соревнований проводили бои чемпионы мира из Таиланда, а также такие отечественные обладатели мировых титулов по версиям разных организаций, как Артём Пашпорин, Магомед Зайнуков и Алексей Ульянов.



А среди почётных гостей турнира присутствовали многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу, а также чемпион мира по версии GLORY Артём Вахитов и экс-чемпион мира по профбоксу по версии WBC, чемпион мира и Европы по тайскому боксу, первый вице-президент ФТБР Григорий Дрозд. По словам Дмитрия Путилина, «Muaythai Factory» призвана сделать так, чтобы чемпионы по тайскому боксу «вырастали» в России, и затем прославляли нашу страну на международной арене.

Олимпийские перспективы тайского бокса Целью многих причастных к этому виду спорта людей является включение муайтай в программу Олимпийских игр. И к этому постоянно предпринимаются соответствующие шаги. Одним из главных препятствий является отсутствие организационного единоначалия в тайском боксе, выражающееся в наличии нескольких независимых одна от другой международных федераций, а, следовательно, и существенных разночтений в правилах проведения боёв. Поэтому для становления муайтай в качестве олимпийского вида спорта, в первую очередь, необходима его спортивная унификация.



В декабре 2016 года тайский бокс получил временное признание Международного олимпийского комитета. И Международная федерация любительского муайтай, которая пользуется поддержкой короля Таиланда и таиландского правительства, а также состоит в международных спортивных организациях GAISF, ARISF, AIMS, WADA, IWGA и других, постоянно продвигает идею включения тайского бокса в программу Олимпийских игр.



Однако пока тайский бокс ещё ни разу не был предложен Международным олимпийским комитетом в качестве вида спорта, кандидатура которого рассматривалась бы на включение в программу будущих Олимпийских игр. К тому же, в 2016 году было принято решение о наделении олимпийским статусом одного из основных конкурентов тайского бокса – другого восточного единоборства карате, которое будет представлено на предстоящей в 2020 году Олимпиаде в Токио.



Всё же поклонники муайтай рассчитывают, что их вид спорта будет включён в программу одних из ближайших Олимпийских игр. Надежды на это подкрепляются тем обстоятельством, что тайский бокс широко представлен во многих мультиспортивных мероприятиях – в IWGA, WCG, TAFISA, AIMAG, ARAFURA, Beach Games, FISU и других. Также под эгидой IFMA проводятся континентальные чемпионаты по муайтай. Влияние тайского бокса на другие виды спорта Муайтай является одним из тех видов единоборств, навыки из которого можно успешно применять в уличных боях, поэтому удары и прочие приёмы из него нередко включаются в программы различных методик по самообороне, изучаются в секциях рукопашного боя и т. п. Не раз доказывал тайский бокс и свои возможности достойно конкурировать с другими ударными единоборствами. По этой причине навыки муайтай используются в качестве подготовки частью бойцов, выступающих в соревнованиям по смешанным единоборствам.



Популяризации муайтай способствовал широко известный в недавнем прошлом международный турнир среди кикбоксёров-профессионалов К-1, в котором ярко проявили себя такие выходцы из тайского бокса, как Бадр Хари, Петер Артс, Реми Боньяски, Артур Кишенко, Геворг Петросян и другие. Естественно, что наибольших успехов представители муайтай добивались в родственном для него кикбоксинге. В этом контексте среди отечественных спортсменов можно выделить, прежде всего, вышеупомянутого Артёма Вахитова и Артёма Левина, который является многократным победителем турниров как по тайскому боксу, так и по кикбоксингу, причём, и среди любителей, и среди профессионалов.



Также муайтай являлся одним из базовых стилей для таких известных бойцов, которые проявили себя, в частности, и в смешанных единоборствах, как Алистар Оверим (чемпион Strikeforce, K-1 и DREAM), Витор Белфорт (победитель Гран-при UFC), Мирко «Кро Коп» Филипович (победитель Гран-при PRIDE), Йоанну Енджейчик (чемпионка UFC), сёстры Валентина (чемпионка UFC) и Антонина Шевченко, Джина Карано, Анастасия Янькова (чемпионка России).

Нельзя не отметить и серьёзные успехи тайбоксёров в классическом, в первую очередь, профессиональном боксе. Полученная в муайтай общефизическая и бойцовская подготовка является настолько эффективной, что позволяет многим перешедшим в обычный бокс тайбоксёрам без особой раскачки выступать на высоком уровне на профринге. Абсолютное большинство из более чем полусотни бывших и действующих чемпионов мира по профессиональному боксу из Таиланда получили базовую подготовку в муайтай.

Достаточно лишь отметить, что всем известный украинский супербоксёр, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко повторил рекорд по скорости завоевания мирового титула в профбоксе, который был установлен ещё в далёком 1975 году именно бойцом из Таиланда – Саенсаком Муангсурином. Каждый из них сумел стать чемпионом мира по одной из основных версий всего лишь в своём третьем официальном бою в профессиональном боксе.



Среди отечественных представителей муайтай более всех известен по выступлениям в профбоксе вышеупомянутый Григорий Дрозд, который сначала сумел стать чемпионом мира и Европы в тайском боксе, а впоследствии сделал себе хорошую карьеру и в классическом профессиональном боксе, завоевав сначала европейский, а затем и мировой титул в первом тяжёлом весе по одной из основных версий – WBC. Также по выступлениям в профбоксе известен Вячеслав Гусев, который выступая в полулёгкой весовой категории, завоёвывал титулы интерконтинентального чемпиона по нескольким основным версиям, а также становился чемпионом Европы по версии WBO.