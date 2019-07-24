«Мой мальчик попал в алчные руки». Крик души тренера Дадашева

Боксёры, бойцы ММА, тренеры и просто люди из спорта рассуждают о том, могла ли команда Дадашева спасти ему жизнь, и кто виноват в трагедии.

Максим Дадашев, 28-летний профессиональный боксёр из России скончался накануне в одной из американских больниц после своего 14-го боя. Схватка с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом большую часть времени шла не по сценарию Дадашева, а ближе к её концу стало понятно, что Максиму не победить, и весь урон, который он принимает, — пустая трата здоровья.

Российский боксёр впал в кому от пропущенных ударов. Состояние критическое Максим Дадашев 11 раундов терпел побои и не собирался сдаваться. Бой остановили его секунданты, но было уже поздно.

В углу российского бойца к этому выводу пришли только по истечении 11-и полных раундов. Перед заключительной трёхминуткой тренер Дадашева Бадди Макгирт вывел подопечного из боя, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти молодого боксёра. Сразу после боя Безумный Макс потерял сознание и в критическом состоянии был отправлен в больницу. Там он перенёс сложную операцию по поводу травмы мозга, был помещён в искусственную кому, а 23 июля умер.

Стоило ли секундантам Дадашева вмешаться в бой раньше или они не виноваты? В какой момент и кем была совершена роковая ошибка, лишившая жизни спортсмена в самом рассвете, и есть ли в этой истории виноватые? И как долго боксёры будут получать в ринге травмы несовместимые с жизнью? Ответ пытаются найти боксёры, тренеры и просто спортивные люди.

Удары, которые оборвали жизнь боксёра Дадашева Их было больше трёх сотен — и каждый мог стать роковым. Видео.

Костя Цзю, бывший абсолютный чемпион мира:

— Может, было обезвоживание организма или ещё что. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой. У нас проблема в том, что мы наступаем на одни и те же грабли всё время. Команда тренера должна ощущать, что происходит с боксёром. Должны быть какие-то предпосылки случившегося, как он вес делал, было ли обезвоживание, это всё надо учитывать.

Олег Соколов, бывший тренер Максима Дадашева:

— Ощущение, что рядом были люди, которые хотели выжать из него всё что можно. Это ужасно, что они выжали, он поддался, оторвался от корней. Макс попал в алчные руки, не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, но мальчика загнали, очень неосторожно обращались с этим драгоценным сосудом. Он был великолепным парнем, который всю жизнь трудился. Не надо было в профессионалы переходить.

Николай Валуев, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе — в «инстаграме»:



— Жаль парня. Не вернёшь. Смерть подстерегает в самом неожиданном месте. И не надо здесь винить бокс. Земля пухом, мир и память.

Эдуард Кравцов, главный тренер сборной России по боксу:

— Возможно, были какие-то патологии, возможно, накопилось по ударам. Сложно говорить, когда ты рядом. Кто-то может сказать, что его соперник боксировал в более твёрдых перчатках, но они подписывали контракт, это не запрещено. Мне показалось, что на Максе сказалась сгонка веса. Было видно, что он не совсем готов. У меня нет претензий к его команде. Бывает, что и более сложные бои спортсмены не дают сами останавливать.

Александр Шлеменко, российский боец смешанных единоборств:

— Когда я сам выхожу на бой, моя команда бой не останавливает, даже речи не идёт об этом. Мы же бойцы, мы отдаём себе отчёт в том, что рискуем. Мы все переживаем, болеем, как за себя. В очередной раз подтверждение того, что карьера профессионального боксёра — это очень опасная, мужская работа. Любой отдаёт себе отчёт в том, что с ним в любой момент может произойти нечто подобное. К сожалению, это произошло уже не в первый раз. Если Абдусаламов остался жив, хоть и в тяжёлом состоянии, то Дадашев…

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Денис Лебедев, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе:



— Мой отец, когда отправлял меня на бокс, практически каждый день мне повторял: “Ты должен тренироваться, потому что с этого квадрата ты можешь выйти вперёд ногами». Это не просто слова. Мне отец до сих пор говорит об этом каждый день.

Егор Мехонцев, олимпийский чемпион по боксу:

— Команда Дадашева остановила бой в 11-м раунде. Мне кажется, это можно было бы сделать раньше. Тренер должен был следить за боксёром, реакцией его глаз, следить за тем, как он воспринимает информацию. Возможно, они его передержали на ринге.

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Бадди Макгирт, тренер, работавший с Максимом Дадашевым:

— Случившееся лишний раз показывает, каким спортом мы занимаемся. Максим в ходе тренировок делал всё правильно. Не было никаких проблем, ничего такого. Сейчас я будто схожу с ума. Задаю себе вопрос, что я мог сделать иначе? Но в конце концов понимаю, что в тренировочном процессе всё было в порядке. Максим выглядел нормально. Он был готов, но таков наш спорт. Здесь всё решает один удар.

Василий Уткин, известный российский спортивный блогер и обозреватель — в «инстаграме»:

«Я остановлю бой. Пожалуйста. Пожалуйста, Максим! Пожалуйста. Пожалуйста...» Максим Дадашев умер от отёка мозга в больнице. Это последнее, что он услышал в жизни. Не бойтесь проиграть. Не лайкайте это. Пожалуйста».

Дмитрий Бивол, чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе — в «инстаграме»:

«Макс, друг мой, ты был настоящим мужчиной, твои слова были всегда подтверждены делами! Ты был настоящим воином со всеми присущими ему качествами, часто сильно переживал перед своими боями, но в самый последний момент ты умел перебороть все страхи и закатить такой боище… на радость публике.



Да ты не для всех был открыт, но для друзей ты был отзывчив, весел, всегда модно одетый и готовый поделиться интересными историями. Я надеюсь, что для тебя там есть особое место, потому, что ты был другом с большой буквы! Покойся с миром, Друг мой!"

Александр Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе — в «инстаграме»:

«Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нет и дня что б я не думал, когда закончу, как дальше жить. Как жить, без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса, я разлечусь как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, который бог мне в жизни дал. Соболезнования близким».