Хабиб получает на порядок больше Порье, хотя дерётся реже. Почему так?

«Мы счастливы от нового условия, ведь о лучшем и не могли подумать! Самые быстрые переговоры… И вот, эта сделка стала одной из самых крупных в истории UFC. Сегодня Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом.
Бой с Порье в Абу-Даби будет словно показательное выступление принца перед своим народом, будто он вернётся домой», — не мог нарадоваться новому соглашению клиента с промоушеном менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.
Эпатажный друг Орла ничуть не лукавит: один из главных активов организации образом и карьерой давно покорил Ближний Восток. И своим выходом в октагон 7 сентября россиянин принесёт организации не одну сотню миллионов долларов.
Так стоит ли сомневаться, что бой с Порье станет и для Хабиба успешным в денежном плане?
За последний бой Порье получил меньше, чем Хабиб, в восемь раз
Чемпион UFC в лёгкой весовой категории во время отбытия дисквалификации за потасовку после супербоя с Конором Макгрегором не терял времени – новый контракт от промоушена был настолько сладок, что ни сам Орёл, ни его команда не скрывали радости от заключённой сделки.
Вот её основные финансовые детали.
— За бой с Дастином Порье Хабиб получит не меньше, чем за противостояние с Конором.
— Нурмагомедова впредь ждёт больший процент от продажи платных трансляций.
— С наибольшей вероятностью за скобки был вынесен возможный реванш с Макгрегором, сумма гонорара за который будет существенно отличаться от оплаты за другие поединки. В пользу этой версии говорит отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, который утверждает, что за повторение встречи с ирландцем Дэне Уайту придется выложить $ 30 млн.
За октябрьскую бойню в Лас-Вегасе Орлу поступило на счёт около $ 2 млн. И это после $ 210 тыс. за избиение Эдсона Барбозы, $ 500 тыс. за титульный поединок с Элом Яквинтой. Вот только эта сумма не включает спонсорские выплаты, турнирные бонусы и проценты с продаж платных трансляций. Эксперты уверены: если учитывать все параметры, Хабиб обогатился аж на $ 10 млн.
В Абу-Даби же, по информации западных СМИ, только гарантированный заработок чемпиона будет не меньше $ 2,5-3 млн.
У Бриллианта (прозвище Порье) дела в Абу-Даби будут не столь радужными. Да, впереди представителя США ждёт самый большой поединок в карьере. Да, как минимум полмиллиона из похода на Восток Дастин своей семье привезёт — после суммарных $ 900 тыс. (самый крупный – $ 250 тыс. за победу над Максом Холлоуэем в апреле) в последних пяти поединках это станет безоговорочным успехом. Но как же быть с ролью второй скрипки, на фоне которой должна будет блистать первая, и баснословными гонорарами оппонента, выступающего в разы реже, чем американец?
Здесь и выходит на авансцену «продаваемость/узнаваемость бойца»: непобеждённый мусульманин, в доминирующей манере уничтожающий всех соперников в партере, куда привлекательнее для простого зрителя ММА в Абу-Даби, чем американский ударник, потом и кровью выгрызающий победы у своих оппонентов. Пускай тот и выходил в клетку с 2017 года в два раза чаще (шесть боёв против трёх).
Чем не аргумент и аудитория в соцсетях: 15,5 млн подписчиков у россиянина против 630 тыс. у Дастина.
В итоге в Абу-Даби Порье едет словно в логово врага. Вся арена будет настроена против него. Однако чем это не стимул: совершить апсет века и с чемпионским поясом в дальнейшем черпать куда большие финансы за противостояния?
А кто же впереди планеты всей?
По данным Forbes, за 2018 год Печально Известный заработал $ 130 млн. Из них 30 он получил как раз за бой с Хабибом. Это безоговорочный рекорд промоушена… Который если и будет побит, то только Макгрегором в случае долгожданного реванша.
До этого были фиксированные $ 3,5 млн за нью-йоркское сражение с Эдди Альваресом, $ 3 млн за повторную встречу с Диазом и $ 1 млн за первую дуэль с парнем из Стоктона. История успеха Макгрегора уникальна, и затмить её в ближайшие годы будет практически невозможно.
Хотя Хабиб, безусловно, попытается.
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