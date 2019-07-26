Соперник погибшего Дадашева отказался от денег за бой. Это его ошибка

Матиас совершил красивый, но бессмысленный поступок, а всем, кто считает его виноватым, важно кое-что понять.

Почти неделя прошла с рокового боя Максима Дадашева против Сабриеля Матиаса. 11 раундов с одним из сильнейших пуэрториканских проспектов стали для 28-летнего россиянина настоящим адом, в котором он перенёс тяжелейший урон и пропустил слишком много точных ударов в голову. С ринга Дадашев отправился прямиком в госпиталь, где спустя несколько дней скончался от травм, полученных в бою с Матиасом.

«Максим терпел до последнего». Умер российский боксёр Дадашев. Ему было 28 лет Ещё позавчера говорили, что парень имеет все шансы вернуться к нормальной жизни…

Общественность в боевом спорте уже третий день сокрушается, обсуждая подробности рокового поединка. Одни говорят, что схватку должны были остановить раньше, чем это сделал угол Дадашева (в 11-м раунде), другие обвиняют сам вид спорта, а третьи — старую травму, которую Максим опрометчиво игнорировал много лет ради карьеры в профессиональном боксе. Но ни одному здравомыслящему человеку не пришло в голову обвинить в случившемся, казалось бы, настолько видного участника истории — Сабриеля Матиаса, исполнившего те самые удары, которые, как выяснилось в последствии, нанесли здоровью Дадашева непоправимый урон.

Удары, которые оборвали жизнь боксёра Дадашева Их было больше трёх сотен — и каждый мог стать роковым. Видео.

Конечно, профессионалы понимают, что никакого злого умысла в действиях Сабриеля быть не могло, оба боксера по всем правилам стояли друг напротив друга и выбрасывали друг в друга удары в перчатках. Хотя если взять за пример трагедию, которая произошла с Романом Симаковым в бою против Сергея Ковалёва, то в той истории родители первого были склонны считать виновником смерти своего сына в ринге его тогдашнего соперника, сегодняшнего чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

С ринга — в кому. Самые тяжёлые травмы мозга в боксе и их последствия Врачи не спешат давать прогнозы по выздоровлению Максима Дадашева. История подобных травм знает самые разные примеры.

Матиас тем временем сделал долгожданное первое заявление после боя и получилось оно трогательным и благородным. Излишне благородным.



«Я опустошён новостью о смерти Максима. Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей, не зная, насколько сложно нам придётся. Лети высоко, великий воин.

Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя. Покойся с миром, Максим Дадашев», – цитирует Матиаса NBC Sports.

Кроме того позже со слов менеджера Матиаса стало известно, что Сабриель отказывается от денег за бой с Дадашевым, что наряду со словами соболезнования по случаю кончины соперника выглядит не совсем обоснованно, и мы объясним почему.

Уже двое российских чемпионов — Дмитрий Бивол, друживший с Дадашевым, и Сергей Ковалёв, тренировавшийся с ним в одном зале, — начали сбор средств в помощь семье Максима. Любому боксеру (а тем более — Ковалёву) известна цена, которую порой платят самые неуступчивые ребята в этом спорте лишь бы не проиграть. Многие из них рискуют ради своей карьеры ещё и потому, что дома их ждут семьи, которые надо кормить.

Родные есть и у Матиаса. И он, Сабриель, точно так же, как и Максим Дадашев, рисковал своей жизнью, выходя в ринг той ночью. И этот риск должен быть оплачен, ведь никто не знает, сколько ещё осталось боев и лет на спортивном пути. В конце концов, Матиасу следовало бы забрать честно заработанные деньги из уважения ко всем коллегам, лишившимся здоровья (а порой — жизни) на поле боя.