Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Соперник Дадашева Матиас отказался от денег за роковой бой

Соперник Дадашева отказался от денег за бой
Андрей Буров
Соперник погибшего Дадашева отказался от денег за бой. Это его ошибка
Матиас совершил красивый, но бессмысленный поступок, а всем, кто считает его виноватым, важно кое-что понять.
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Почти неделя прошла с рокового боя Максима Дадашева против Сабриеля Матиаса. 11 раундов с одним из сильнейших пуэрториканских проспектов стали для 28-летнего россиянина настоящим адом, в котором он перенёс тяжелейший урон и пропустил слишком много точных ударов в голову. С ринга Дадашев отправился прямиком в госпиталь, где спустя несколько дней скончался от травм, полученных в бою с Матиасом.

«Максим терпел до последнего». Умер российский боксёр Дадашев. Ему было 28 лет
Ещё позавчера говорили, что парень имеет все шансы вернуться к нормальной жизни…

Общественность в боевом спорте уже третий день сокрушается, обсуждая подробности рокового поединка. Одни говорят, что схватку должны были остановить раньше, чем это сделал угол Дадашева (в 11-м раунде), другие обвиняют сам вид спорта, а третьи — старую травму, которую Максим опрометчиво игнорировал много лет ради карьеры в профессиональном боксе. Но ни одному здравомыслящему человеку не пришло в голову обвинить в случившемся, казалось бы, настолько видного участника истории — Сабриеля Матиаса, исполнившего те самые удары, которые, как выяснилось в последствии, нанесли здоровью Дадашева непоправимый урон.

Удары, которые оборвали жизнь боксёра Дадашева
Их было больше трёх сотен — и каждый мог стать роковым. Видео.

Конечно, профессионалы понимают, что никакого злого умысла в действиях Сабриеля быть не могло, оба боксера по всем правилам стояли друг напротив друга и выбрасывали друг в друга удары в перчатках. Хотя если взять за пример трагедию, которая произошла с Романом Симаковым в бою против Сергея Ковалёва, то в той истории родители первого были склонны считать виновником смерти своего сына в ринге его тогдашнего соперника, сегодняшнего чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

С ринга — в кому. Самые тяжёлые травмы мозга в боксе и их последствия
Врачи не спешат давать прогнозы по выздоровлению Максима Дадашева. История подобных травм знает самые разные примеры.

Матиас тем временем сделал долгожданное первое заявление после боя и получилось оно трогательным и благородным. Излишне благородным.

«Я опустошён новостью о смерти Максима. Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей, не зная, насколько сложно нам придётся. Лети высоко, великий воин.

Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя. Покойся с миром, Максим Дадашев», – цитирует Матиаса NBC Sports.

Кроме того позже со слов менеджера Матиаса стало известно, что Сабриель отказывается от денег за бой с Дадашевым, что наряду со словами соболезнования по случаю кончины соперника выглядит не совсем обоснованно, и мы объясним почему.

Уже двое российских чемпионов — Дмитрий Бивол, друживший с Дадашевым, и Сергей Ковалёв, тренировавшийся с ним в одном зале, — начали сбор средств в помощь семье Максима. Любому боксеру (а тем более — Ковалёву) известна цена, которую порой платят самые неуступчивые ребята в этом спорте лишь бы не проиграть. Многие из них рискуют ради своей карьеры ещё и потому, что дома их ждут семьи, которые надо кормить.

Родные есть и у Матиаса. И он, Сабриель, точно так же, как и Максим Дадашев, рисковал своей жизнью, выходя в ринг той ночью. И этот риск должен быть оплачен, ведь никто не знает, сколько ещё осталось боев и лет на спортивном пути. В конце концов, Матиасу следовало бы забрать честно заработанные деньги из уважения ко всем коллегам, лишившимся здоровья (а порой — жизни) на поле боя.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/premierboxing

Сообщить об ошибке
Теги
Максим Дадашев •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент