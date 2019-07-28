Вернулся, чтобы править. Холлоуэй крушит соперников в попытке догнать Хабиба

27 июля в Эдмонтоне (Канада) состоялся, пожалуй, самый слабый по составу за долгое время номерной турнир лучшей ММА-лиги мира – UFC 240. На весь кард матчмейкеры отыскали трёх полноценных и неоспоримых звёзд компании. Все они, понятное дело, встали во главу шоу.

Холлоуэй разбил Эдгара и защитил титул чемпиона мира. Фрэнки даже жалко Доминирующая победа Благословенного!

Возвращение короля

Хедлайнерами UFC 240 стали Макс Холлоуэй и Фрэнки Эдгар. Чемпион полулёгкого веса вернулся после поражения Дастину Порье в поединке за временный титул категории до 70,3 кг. Холлоуэй давно мечтает завоевать пояс во втором весе, кроме того, дополнительно Благословенного манит вызов в лице чемпиона лёгкого веса Хабиба Нурмагомедова.

Однажды Макс и Хабиб чуть было не подрались: на UFC 223 именно король полулегковесов был призван заменить получившего нелепую травму Тони Фергюсона и подраться с Нурмагомедовым за полноценный титул чемпиона легковесов. Однако гаваец, к несчастью, последовал примеру Фергюсона и сошёл с боя против Хабиба – также из-за проблем со здоровьем. Нетренировавшийся в тот период Холлоуэй просто не смог вовремя согнать нужный вес, попал в больницу, а за пояс с Хабибом подрался Яквинта и благополучно ему проиграл.

Чтобы в третий раз подобраться (в этот раз на полшага, не больше) к Нурмагомедову, Макс должен был проходить Эдгара. Да, Фрэнки – великий боец, но его лучшие годы давно позади, а преимущество Холлоуэя в габаритах и мощи помогло ему буквально вычистить дивизион до 66 кг. Помогли Максу данные и в новой защите пояса. Все пять раундов чемпион уничтожал претендента, и только чугунный подбородок Эдгара помог ему «дожить» до решения судей. К сожалению, так закончился последний поход Ответа за титулом в полулёгком весе. А его нынешний обладатель после новой победы смотрит вперёд — в сторону более тяжёлых весовых категорий.

Злой Киборг мстит первой попавшейся гражданке Канады

Вторым по значимости событием турнира в Канаде стало возвращение ранее считавшейся неуязвимой Крис Сайборг Жустину. Великая бразильянка в прошлый раз была разгромлена ещё более великой соотечественницей Амандой Нуньес, и это поражение стало для Сайборг первым за дюжину лет.

В Канаде Жустину сошлась в октагоне с местной Фелисией Спенсер. Из главного, что следовало бы сказать об этой не особо известной девушке: она — первая за долгое время соперница Сайборг, не уступающая ей в габаритах.

Холлоуэй мечтает о бое с Хабибом, но продолжает скучать в полулёгком весе Развеять мысли чемпиона вызвался легендарный Фрэнки Эдгар.

Многие ждали, что Крис сведут в реванше с Нуньес, ведь, даже несмотря на сверхуверенную победу Аманды в первой встрече, всем понятно, что более кассового боя двух девушек сегодня не сделать. Однако Жустину не договорилась с UFC о «правильном» поединке. Плюс так получилось, что выступление в Канаде для бразильской звезды полулёгкого веса стало последним по контракту с компанией Дэны Уайта, и был риск увидеть Сайборг не в лучшем эмоциональном состоянии.

Поначалу казалось, что так оно и есть: Кристиана не неслась вперёд на свою оппонентку, как это часто бывало на первых секундах её предыдущих боёв. Более того — она дала Фелисии Спенсер освоиться, и канадка с радостью принялась за свою работу: вязать, лишать сил и пытаться изредка попасть локтем. Первые полтора раунда Спенсер была относительно успешна в своей игре, однако во второй половине Сайборг разозлилась и начала избивать соперницу. В итоге уверенная победа решением судей. Теперь будем ждать, что решит спортсменка со своей карьерой. Известно, что Кристиане (как и нам) больше всего интересен реванш с Нуньес, этого ей и пожелаем.

Хабиб узнал имя нового соперника. 7 сентября он подерётся с Порье Порье завоевал временный титул, а настоящий пояс пока принадлежит Нурмагомедову.

Когда первый успех — не случайность

Из любопытного на UFC 240 стоило бы отметить выступление Армана Царукяна, прекрасно показавшего себя в дебютном бою под баннером компании Дэны Уайта. Было это 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге. Царукяну с ходу дали мощнейшего соперника — Ислам Махачев решил, что, пока он молодой, надо драться часто, и принял предложение выйти один на один с дебютантом армянского происхождения.

Одноклубник Хабиба забрал победу единогласным решением судей, однако лёгким бой совсем не был: Царукян развязал с Махачевым отличную зарубу, которую в UFC отметили — сперва бонусом за «Бой вечера», а позже — когда Арману для второго выступления вновь дали именитого ветерана компании. Оливье Обин-Месье в UFC пять лет, и победа над таким соперником (да ещё и у него на родине) выводила Царукяна на высокие позиции в рейтинге.

Бой Царукяна с Обином-Месье также вышел не самым простым, однако в этот раз победу судьи отдали Арману, который больше давил, успешнее боролся и чаще старался напрягать соперника своими атаками. Канадец шёл на 38-й строчке рейтинга Fightmatrix, и это очень неплохой скачок для Царукяна.