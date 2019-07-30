Великолепная семёрка. Россияне побили тайцев на празднике короля

Сборная России по тайскому боксу второй год подряд одержала победу в неофициальном командном зачёте, превзойдя родоначальников муай-тай на их территории. Долгий путь увенчался победой.



Чемпионат мира в столице Таиланда Бангкоке, прошедший под патронажем вновь коронованного короля Таиланда Рамы X, обернулся полным и безоговорочным триумфом российских тайбоксёров. Наша команда увезла домой 20 медалей, из которых семь высшей пробы. Сами родоначальники древнего боевого искусства смогли подготовить только четверых чемпионов.

Примечательно, что демонстрация «русского оружия» состоялась на первом таком чемпионате с момента официального признания Международным олимпийским комитетом Международной федерации муай-тай IFMA. Кроме того, представители самых конкурентных шести весовых категорий у мужчин и стольких же дивизионов у женщин начали отборочный цикл к Всемирным играм 2021 года, где муай-тай будет представлен уже как полноценный кандидат в олимпийскую семью.



Новый король Таиланда Рама X в этом году вступил в свои права. Королевские обряды в Таиланде – долгий процесс, традиции которого уходят в глубину веков. Национальное боевое искусство играет в этом деле далеко не последнюю роль, а потому очередной чемпионат мира по тайскому боксу стал частью коронационных церемоний и прошёл при активном участии королевской семьи.



На пути к успешному мировому первенству наши бойцы прошли целый ряд испытаний: подготовку с региональными командами, отборочный чемпионат и первенство страны в Перми, по итогам которого был сформирован состав национальной команды, и наконец полноценный сбор на олимпийской базе «Озеро Круглое». Не обошлось и без потерь. Из-за восстановления после травмы не смогла принять участие в отборочных соревнованиях и чемпионате мира один из лидеров сборной России последних лет, чемпионка Всемирных игр и неоднократная чемпионка мира Светлана Винникова.

Конкуренция прогрессу не помеха

По итогам прошедших в Бангкоке с 22 по 28 июля соревнований взрослая российская сборная завоевала 20 наград, в том числе семь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых, что в два раза больше, чем у ближайших преследователей. Ещё одну золотую, три серебряных и две бронзовые награды положили в копилку представители молодёжной команды.

Российским спортсменам удалось даже улучшить впечатляющий результат 2018 года в Канкуне, где они также выиграли общекомандный зачёт с 17 наградами, среди которых было шесть золотых, притом что конкуренция год от года становится только сильнее. В этот раз участниками поединков в Таиланде стали 600 спортсменов из 89 стран, что значительно больше, чем год назад (404 спортсмена из 77 стран). В большинстве весовых категорий для победы было необходимо выиграть не менее четырёх поединков.



«Выиграть чемпионат мира по муай-тай в Таиланде стоит дорогого, — рассказывает президент ФТБР Дмитрий Путилин. – Это результат слаженной работы нашей команды, которая не первый год работает в нашей федерации. Надеюсь, что высший результат, который мы показываем два года подряд означает правильность выбранного нами пути. Всё это было бы невозможно без нашей слаженной команды, поддержки министерства спорта, нашего партнёра компании «Стройсервис» и эффективной работы региональных команд на местах, готовивших спортсменов на предварительной этапы и конечно без нашего тренерского штаба». Двукратный чемпион готов покорять профессиональный ринг



Воспитанник дагестанской школы тайского бокса Чарак Муртузалиев впервые поднялся на верхнюю ступень чемпионата мира в категории до 51 кг. Год назад он был бронзовым призёром этих соревнований, но за это время стал гораздо более опытным и зрелым бойцом. «Турнир получился очень тяжёлым. Во-первых, сказался климат. Мы проходили подготовку в Москве, а в Таиланде совсем другой климат. Было очень душно. Я не привык выступать в такой обстановке. Самый тяжёлый бой у меня был за выход в полуфинал с марокканцем, который почти на голову выше меня. Очень непросто было приспособиться к такому сопернику. Я выложился по полной, сделал всё, что мог и за счёт воли победил его.



В полуфинале у белоруса Никиты Мирончика я выиграл уже более уверенно. Главным же испытанием стал финал. Мы с тренером очень серьёзно настраивались на сильного китайца Ченхао Луо. Я приложил все усилия и сумел с ним справиться. Год назад мне не хватало поддержки моего личного тренера Ахмеда Алиханова, чтобы победить, а сейчас он очень хорошо поддержал нас с Гаджи Меджидовым. В Дагестане всегда были популярны единоборства, но тайский бокс не был в числе лидеров. Сейчас, в том числе и благодаря успехам наших земляков и нашим успехам, он набирает популярность у нас в республике», — рассказал Муртузалиев.

20-летний тайбоксёр из Кстово Айк Бегян второй год подряд не знает равных на чемпионате мира в весе до 60 кг. На пути к золотой медали он большинство своих поединков выиграл досрочно, а теперь мечтает о покорении Всемирных игр и успешной профессиональной карьере.



«Я бы не сказал, что победы мне дались легко, хотя результат говорит сам за себя. Первые два боя я выиграл уверенно, а полуфинал получился непростым, хотя я также закончил его досрочно. Мне пришлось сильно постараться, потому что соперник был не из простых. Финалов лёгких не бывает, поэтому там меня ждал серьёзный соперник. Сейчас я готов к покорению новых вершин. Хотелось бы выиграть Всемирные игры в 2021 году, но в ближайшее время сделать уклон и на профессиональную карьеру. Есть цели попробовать себя в боях с лучшими мастерами мира», — сказал Бегян.

Мурманчанин Илья Баланов прошлогодний чемпионат мира пропустил из-за травмы, а до этого выигрывал первенство мира. На пути к первой взрослой золотой медали он одолел несколько сильных соперников в самой конкурентной весовой категории до 71 кг.



Ещё один дагестанец Гаджи Меджидов год назад завоевал серебро в первом тяжёлом весе, где он уступал в габаритах большинству соперников, а в этот раз перешёл в естественный для себя вес 86 кг и поднялся на высшую ступень пьедестала. Москвички Альмира Тинчурина и Мария Климова впервые в карьере стали чемпионками мира, причём Климова год назад становилась бронзовым призёром. Наконец в тяжёлой весовой категории у женщин второй год подряд стала лучшей Виктория Жбанкова, вновь победившая свою главную соперницу из Турции Менсуре Карадайи.



В соревнованиях среди спортсменов до 23 лет обладательницей золотой медали стала 20-летняя представительница Иркутской области Екатерина Попова. Как бы ни сложилась судьба героев этого чемпионата в дальнейшем они уже войдут в историю, как команда, победившая основателей этого королевского вида спорта у них дома.

Обладателями серебряных медалей чемпионата мира стали Овсеп Асланян (до 48 кг), Александр Абрамов (до 57 кг), Абдулмалик Мугидинов (до 63,5 кг), Екатерина Гурина (до 51 кг), Екатерина Винникова (до 60 кг), а также представители молодёжной команды Александр Скворцов (до 71 кг), София Бахтерева (до 51 кг) и Татьяна Шаркова (до 67 кг).



Бронзовые награды в активе Холмурода Рахимова (до 54 кг), Сурика Магакяна (до 81 кг), Надира Исхакова (до 91 кг), Кирилла Корнилова (свыше 91 кг), Веры Негодиной (до 45 кг), Вероники Прокофьевой (до 63,5 кг), Анастасии Непианиди (до 67 кг), Ирина Ларионовой (до 75 кг), а также молодых спортсменов Алексея Федотова (до 75 кг) и Виктории Когаленок (до 45 кг).