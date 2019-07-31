Макгрегор готов побиться с Хабибом вместо Порье. Всё может случиться очень скоро

Конору не хотят давать реванш с Нурмагомедовым, но у ирландца есть лазейка.

Всё верно, Конор Макгрегор действительно может получить бой с Хабибом Нурмагомедовым. Это подтвердил президент UFC Дэна Уайт. Руководитель промоушена рассказал журналистам, что экс-чемпион в двух весах рассматривается в качестве кандидата на замену одному из участников мейн-ивента UFC 242, назначенного на 7 сентября в Абу-Даби. Это значит, что если Нурмагомедов или Порье, допустим, получат травму, в роли первого сменщика выступит Макгрегор.

«Мы встречались с Макгрегором на прошлой неделе. Он хочет вернуться в UFC, наблюдает за тем, что происходит и что будет в сентябре. Вы знаете, что Нурмагомедов и Порье встретятся в сентябре. Но также вы знаете, как это бывает в нашем бизнесе. Может случиться всё, что угодно. Поэтому Конор ждёт, не будет ли у него возможности выйти на замену», — цитирует MMA Junkie президента Уайта.

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К сожалению, за этой новостью не последовало более подробных объяснений всей схемы, а потому открытыми остались несколько вопросов.

1) Почему первый кандидат на замену в бою за пояс чемпиона лёгкого веса — Конор Макгрегор, а не Тони Фергюсон?

2) Разве Конор не был сам недавно травмирован (помните недавние фото ирландца с гипсом на руке и слова Уайта о том, что Макгрегор вернётся лишь в 2020-м?)?

3) Будет ли Конор драться с Порье, если «слетит» Нурмагомедов, или ирландца интересует только месть россиянину?

Попробуем ответить на эти вопросы самостоятельно, а заодно и оценим вероятность повторной встречи героев самого кассового события в истории смешанных единоборств.

Если говорить о Тони Фергюсоне, то он свой шанс подраться за пояс заслужил уже давно. Но Эль-Кукую не повезло быть не особо популярным бойцом в категории, где свои правила устанавливают две главные звезды вообще всего UFC. Дэна уже пообещал Тони встречу с победителем схватки Хабиб — Порье, а значит, возможно, чувствует, что всё по справедливости в его самом интересном дивизионе. Плюс Фергюсон лишь в июне прошёл шесть адских минут с Дональдом Серроне. Возможно, Тони и самому выгоднее потерпеть, набраться сил и дождаться следующего соперника. Думается, он обрадуется любому, у кого к тому моменту будет неоспоримый чемпионский титул.

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На второй вопрос ответить сложнее. Да, говорилось, что повреждение руки, о котором Макгрегор оповестил подписчиков в мае посредством «Инстаграма», оставило ирландца без тренировок до осени. Однако на этой легенде атлет и компания-работодатель могли сойтись на пару, чтобы у публики не возникало лишних вопросов об отсутствии их любимца.

В конце весны стало понятно, что Хабиб не даст немедленный реванш Конору, а ни с кем другим Макгрегор драться не хочет (пусть и был готов изначально). Более того, всех возможных соперников для триумфального возвращения Ноториуса разобрали, и стало очевидно, что у звезды серьёзные проблемы в переговорах с UFC.

Вероятно, свежие новости указывают на положительный сдвиг в беседе Макгрегора со своими боссами, ведь ему снова уступили: роль запасного в чемпионском поединке должна даваться следующему претенденту по статусу после участников титульника. Плюс на днях появились слухи, что возвращение Конора может состояться вовсе не в сентябре и не в поединке с Хабибом в Абу-Даби, а в более комфортном для ирландца Нью-Йорке и в реванше с Жозе Алду.

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Ну и самый интересный вопрос: выйдет ли Конор в октагон 7 сентября, если заменять придётся не Порье, а Нурмагомедова? Именно ради мести Хабибу Макгрегору предстоит, возможно, вхолостую готовиться и гонять вес. Да, выйди ирландец вместо чемпиона и забери его пояс в схватке с обладателем временного титула, уже ни у кого не осталось бы сомнений, что Макгрегор заслуживает второго шанса выиграть бой века. Однако риск упустить во встрече с убийцей вроде Порье все возможности поквитаться за главное поражение в жизни также велик.

Учитывая отношение Конора к рискам, думается, UFC скорее останется без главного события вечера на 242-м номерном турнире, чем найдёт достойную замену Хабибу (в случае, если что-то произойдёт, конечно). При таком раскладе боссам лучшей лиги мира следовало обратиться к кому-то более надёжному и готовому к роли парня на подхвате, но они снова решили подсобить своей главной звезде.