Последняя попытка Русского Витязя. Поветкин побьётся с Фьюри

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (34-2-0, 24 KO) возвращается на ринг. В сентябре Русскому Витязю исполнится уже 40 лет, и понятно, что он заходит на последний круг своей долгой боксёрской карьеры. И любой проигранный бой может стать для него последним на профессиональном ринге. То же самое касается и его перспектив выхода на ещё один поединок за звание чемпиона мира.

Вынужденный простой

Александр не выходил на ринг с сентября прошлого года – после того как потерпел первое в своей карьере досрочное поражение в бою с действующим на то время чемпионом мира WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа. Причиной столь продолжительного перерыва Поветкина в выступлениях стали операции на локтях обеих рук и последующие реабилитационные процессы.



По словам самого Александра, проблемы с локтями были одной из причин его поражения Джошуа. «Руки у меня на месте не стояли, они сильно болели на протяжении последних нескольких боёв. Были осколки в руках, которые били по нервам. Начал пропускать удары, пропустил в предыдущем бою с Дэвидом Прайсом и пропустил с Джошуа удар, который не видел. В бою с Такамом Карлос попал мне в перчатку, а я – по нему, тогда и травмировался. Первый удар Джошуа меня потряс, а дальше было дело техники. Я был в расплывчатом состоянии, как пьяный. Дали бы продолжить – он бы меня добил», — рассказывал в одном из интервью в конце прошлого года Поветкин.

Однако в то же время Александр признавался, что, несмотря на уже почтенный по боксёрским меркам возраст, а также понижение в рейтингах после поражения, заканчивать свою боксёрскую карьеру он пока не собирается. На этот счёт у него состоялся разговор с главой промоутерской компании «Мир бокса», которая занимается его продвижением, Андреем Рябинским и они условились, что Александр проведёт ещё несколько боёв.



«Пока не думаю о завершении карьеры. Ещё есть желание и силы. Посмотрим, как будет вести себя организм, но заканчивать не планирую. Трудно сказать, сколько у меня ещё будет боёв. Я думаю, всё будет зависеть от моего настроения. Пока что оно есть. Я думаю, будет не один бой и не два. Операция прошла хорошо, сейчас восстанавливаюсь, скоро буду постепенно увеличивать нагрузки. Буду готовиться к бою, надеюсь, как и планировалось, он состоится в апреле», – говорил Александр.

Эпопея с возвращением на ринг

Вернувшись к тренировкам в январе, Русский Витязь собирался выйти на ринг в апреле, а его соперником тогда мог стать ещё один известный британский супертяж Диллиан Уайт. Последний даже утверждал в интервью, что они с Поветкиным лично общались на эту тему. «Я сказал ему, что хочу провести с ним бой. Он тоже сказал, что подерётся со мной следующим. А промоутер Эдди Хирн заявил, что организует наш поединок», – рассказывал Уайт.



Однако эта схватка между двумя топ-контендерами так и не была организована. Сначала Уайт назвал Поветкина трусом, который отказался с ним драться. В ответ на это Александр выразил недоумение и, в свою очередь, сообщил, что российская команда давно согласилась на предложение британцев о проведении боя, но с их стороны никакого ответа так и не последовало.



Затем возник вариант с организацией поединка Поветкина с абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком, который собрался подниматься в супертяжёлый дивизион. Вероятной датой боя называлось 18 мая, а местом проведения – США. Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн, который занимается продвижением Усика, а также сотрудничает с компанией «Мир бокса», за которую выступает Поветкин, даже одно время уверял, что переговоры о схватке между этими боксёрами уже почти у цели и фанаты бокса могут потирать руки.

Но организация и этого поединка сорвалась в последний момент. Александр желал драться с Усиком, но его менеджеры затянули с обсуждением условий проведения боя, и в итоге команда Усика договорилась с другим кандидатом – камерунским французом Карлосом Такамом. После этого уже стал рассматриваться вариант выступления Поветкина в андеркарте боя Усик – Такам, а в качестве соперника россиянина возникла кандидатура американца Майкла Хантера.



Также Эдди Хирн говорил, что если Усик и Поветкин победят этих соперников, то после этого могут встретиться в очной схватке. Однако в итоге Усик получил во время одной из своих тренировок травму и эти поединки были отменены.



Затем команде Поветкина поступило предложение выступить в вечере бокса 13 июля в Лондоне, где его соперником должен был стать серебряный призёр Олимпиады 2016 года, а ныне британский проспект на профи-ринге Джо Джойс. Но и этот бой не был организован.



Как объяснил один из менеджеров компании «Мир бокса» Дмитрий Иванов, они отказались от предложения стороны Джойса по той причине, что у их команды имеются предварительные договорённости об участии в одном из шоу промоутерской компании Эдди Хирна, в то время как Джойс находится на контракте у главного конкурента Хирна на британском рынке – Фрэнка Уоррена.



Ну и последним несостоявшимся вариантом возвращения Поветкина на ринг стал срыв его выступления в вечере бокса 12 июля в Саудовской Аравии. Тогда организаторы этого шоу с арабской стороны нарушили договорённости с командой российского боксёра, из-за чего Александр не отбоксировал в Джидде.

Брат линейного чемпиона мира

И вот несколько дней назад было официально подтверждено, что Поветкин в своём следующем бою встретится с бывшим претендентом на титул чемпиона мира – 24-летним британским бойцом Хьюи Фьюри (23-2, 13 КО). Этот поединок состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне. Главным событием этого вечера бокса станет бой за звание чемпиона мира в лёгком весе сразу по нескольким версиям между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.



Хьюи Фьюри является далеко не таким известным и титулованным боксёром, как его двоюродный брат Тайсон Фьюри, который в 2015 году прославился тем, что смог победить и свергнуть с трона носившего почти целое десятилетие звание чемпиона мира по нескольким версиям украинца Владимира Кличко. Правда, затем Тайсон на продолжительное время оставил ринг, но в прошлом году вернулся в бокс и до сих пор обладает статусом линейного чемпиона мира в супертяжёлом весе.



Хьюи пониже ростом, чем его кузен Тайсон (198 см против 206 см), однако всё равно является почти двухметровым гигантом. Но как по уровню мастерства и спортивных достижений, так и медийной популярности он по-прежнему остаётся лишь бледной тенью своего двоюродного брата.

Он начал карьеру на профессиональном ринге в 2013 году и поначалу встречался с соперниками очень низкого уровня. Правда, это можно объяснить тем, что тогда британец был ещё совсем молод (он стал профи-боксёром в возрасте 18 лет). Однако спустя два года после своего профи-дебюта Хьюи вышел на бой с крепким украинским проспектом Андреем Руденко и одержал над ним победу по очкам.



Затем Хьюи преследовали травмы и допинг-скандалы, которые привели к паузе в его выступлениях, продлившейся почти полтора года. Однако, вернувшись на ринг, Хьюи сразу же вышел на бой за звание чемпиона мира, когда в сентябре 2017 года сразился с действующим на то время обладателем мирового титула WBO новозеландцем Джозефом Паркером. Впрочем, первая в его карьере попытка обзавестись поясом чемпиона мира завершилась для Хьюи неудачей – он проиграл в том бою по очкам решением большинства судей.



Спустя год Хьюи получил право оспорить звание официального претендента уже на мировой титул IBF, однако проиграл в Болгарии местному боксёру Кубрату Пулеву единогласным решением судей. Свой последний на данное время официальный бой Хьюи провёл именно в том вечере бокса 12 июля в Саудовской Аравии, где мог выступить и Александр Поветкин. Там Фьюри-младший одержал победу техническим нокаутом над бывшим чемпионом мира из Нигерии Сэмюелем Питером.

Определяющий поединок для обоих соперников

Предстоящий бой между Поветкиным и Фьюри будет иметь важное значение для карьеры обоих этих боксёров. Если Хьюи проиграет, то это будет уже его третье поражение в ключевых боях, и тогда, скорее всего, он будет окончательно списан из статуса контендера и низведён в так называемые гейткиперы. Для Поветкина же на данном этапе его карьеры, как было упомянуто выше, любое поражение может привести к завершению выступлений на профи-ринге.



И оба бойца отдают себе отчёт в важности предстоящей схватки. «Я невероятно рад этой новости. Не могу дождаться боя с Александром. Это именно тот поединок, в котором я хочу участвовать. Компания Matchroom Boxing и её шеф Эдди Хирн сумели подобрать мне соперника с именем. Поветкин – опасный боец. С ним нельзя ничего упускать. Александр не будет просто отбывать номер. Это крайне серьёзный бой, но я уверен, что смогу отпраздновать победу. Эта схватка открывает большие возможности. Я сразу сказал «да». Поветкин – новый уровень по сравнению с моим последним поединком», – заявил после подписания контракта на бой Хью Фьюри.



Александр же, по своему обыкновению, был более краток и сдержан. «Хьюи Фьюри – молодой, сильный и непростой боксёр. Это хороший и ответственный поединок. Я рад, что мой бой состоится в Англии, где люди по-настоящему любят бокс», – прокомментировал подписание контракта российский боксёр.

Высказался по поводу организации этого поединка и его основной устроитель Эдди Хирн. «Я до сих пор не могу поверить, что нам удалось сделать этот бой. Быстро же всё получилось! Это большой риск для каждого из оппонентов, но и награда будет соответствующей. Мы все знаем, насколько Александр может быть опасен. Но мы также знаем, и каким взрывным и подвижным бойцом является Хьюи. Фьюри нужно будет пройти сквозь огонь, чтобы победить. Но если 31 августа он сможет побить Поветкина, то сразу же включится к гонку за мировыми титулами. Такие же перспективы снова откроются и перед Александром в случае успешного проведения им этого поединка. Это будет классный бой в классном вечере», – подытожил британский промоутер.

Также отметим, что, согласно информации американского журналиста и инсайдера Майка Коппинджера, параллельно с обсуждением возможности организации боя против Хью Фьюри команда Поветкина проводила переговоры и с представителями Тайсона Фьюри. Однако в итоге российская сторона решила остановиться на кандидатуре Хьюи. Однако кто знает, возможно, в случае победы над младшим братом, затем Александр сразится и с самим Цыганским Королём. Без сомнения, такой вариант будет не только престижным, но и весьма финансово выгодным для Русского Витязя.



Но пока Поветкину предстоит сражение с менее известным представителем клана ирландских цыган, в котором российский боксёр согласно котировкам в букмекерских конторах является фаворитом. Вероятность победы Александра над Хью Фьюри оценивается в них в соотношении примерно 2 к 1.