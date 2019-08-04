Ковингтон грозится размазать Хабиба. Зато он обожает Трампа и США

Бой Ковингтон – Лоулер на UFC в Ньюарке расставил все точки i. Долгая прогулка Хауса по пути Тони Фергюсона, временный пояс, который так и не свёл американца с чемпионом, чудом не ушедший «титульник» к спарринг-партнёру Хорхе Масвидалю и ссоры с президентом UFC Дэйной Уайтом остались в прошлом. Две доминирующие победы над экс-чемпионами промоушена вновь подарили идущему на серии из семи побед Хаусу шанс на титул.

«Я сплю с тремя порноактрисами – это лучшая тренировка выносливости»

Для начала поговорим о бойцовских навыках представителя США.

Топ-уровень борьбы и шикарная выносливость – вот два главных оружия в арсенале Ковингтона. Их сочетание даёт Колби не просто возможность после пяти раундов практически не уставать, но и демонстрировать великолепный темп вплоть до 25-й минуты противостояния. Судите сами: за бой с Робби Лоулером представший лучшей своей версией Колби выбросил 564 удара, 245 из которых достигли цели – это один из крупнейших исторических рекордов UFC по количеству значимых ударов за один поединок. Не забываем и о партере: из 18 попыток тейкдаунов 10 завершились успешно.

Лоулер: я не смог сделать достаточно для победы

«Я сплю с тремя порноактрисами одновременно — вы можете представить, какое это кардио?! Десяти минут здесь недостаточно, приходится кропотливо работать в течение часа. Это лучшая тренировка выносливости», — раскрывает секреты своей живучести в восьмиугольнике скромняга Ковингтон.



Так или иначе при подобном прогрессе Хаос обязательно доставит проблем Нигерийскому ночному кошмару (прозвище чемпиона дивизиона Камару Усмана). Статус «андердога» ему в помощь: со стартовым гонгом не обременённый стимулом «защитить своё» Колби с сумасшедшей улыбкой, наплевав на защиту, рванёт на соперника – в поединке двух высококлассных борцов наиболее вероятным исходом станет судейское решение, поэтому каждое заработанное очко будет на вес золото.

Конор Макгрегор. Версия 2.0

Переходим к образу Хаоса вне октагона. Именно с Печально Известным сравнивали говорливого американца: вызывающее поведение и острый язык сразу заставили фанатов ММА заговорить о Хаосе.



Однако Конор, переходя на личности, целился исключительно в потенциальных соперников — под гнев же Ковингтона (называвшего своего трешток-предшественника «мелким пьяным ирландцем») попадает буквально половина спортсменов промоушена.



Он высмеивал уровень борьбы (да-да, вам не показалось) Хабиба и обещал размазать россиянина по клетке:



«Нурмагомедов боится драться со мной. Он очень много гоняет вес для лимита легкого дивизиона и как только он перейдёт в полусредний вес, я его настигну и размажу!»

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Ковингтон со времён соседства в общежитии колледжа конфликтует с Джоном Джонсом. Вот как Колби комментировал недавние обвинения Bones в домогательстве к сотруднице стриптиз-клуба:



«Многие эксперты пытаются запятнать имя моего приятеля Джонса. Позвольте воспользоваться моментом и признать: а) по крайней мере на этот раз женщина, которую он ударил, не была беременна; б) видно, что Джон достаточно повзрослел, ведь на этот раз он не ударил её машиной на высокой скорости в состоянии алкогольного опьянения. Люди, он делает успехи!»

Лучший боец мира чуть не опозорился. Джонс был в шаге от сенсационного поражения Кажется, гению пора что-то менять. Карьера движется к тупику, раздельное решение в бою с Сантосом — лишнее тому подтверждение.

Скандальный полусредневес всячески вызывал на бой Тайрона Вудли, с которым ранее тренировался в одном зале:



«Тайрон, глубоко в душе ты прекрасно знаешь то, что произошло, когда мы последний раз тренировались вместе. Эта хрупкая девочка провела один бой за 14 месяцев, и теперь ей понадобилась операция. Теперь она будет всячески убегать от меня и искать денежный поединок».

Он топтался на костях Бена Аскрена, нокаутированного Масвидалем:



«Этот 40-летний девственник переоценён. Все понимают, что он умеет лишь бороться. В UFC Аскрен набрал рекорд 0-2, два поражения нокаутами. Ему стоит вернуться в Азию ко всем остальным отбросам».



Помимо этого, Ковингтон поливал грязью и Усмана за нечестный обгон в титульной гонке.

«Ребята, он любитель! Я профессионал, а он любитель из второго дивизиона. Как только клетка закроется, у него не будет выхода. Он не продержится пять раундов и устанет. Ему не хватит кислорода, чтобы насытить все мышцы… Просто запомните мои слова: он покинет октагон на носилках», – не сомневается Колби.

3 августа Хаоса понесло в интервью после боя, и на этот раз под раздачу попал член Зала славы UFC Мэтт Хьюз, оставшийся на всю жизнь инвалидом после автокатастрофы: машина спортсмена при переезде железнодорожных путей попала под состав.



«Давайте поговорим об уроке, который мы усвоили сегодня. Это урок, которому Робби Лоулер должен был научиться у Мэтта Хьюза. Не стойте на пути у поезда!» – ревел на всю арену Ньюарка Ковингтон, попросив заткнуться освистывающие его трибуны.

Ковингтон vs Бразилия. Конфликт, сделавший Колби скандальное имя

Бой в Сан-Паулу против Дэмиана Майи обернулся для Ковингтона всемирной известностью. Три раунда с прославленным бразильцем завершились спичем, после которого Колби в сопровождении охраны добирался до номера в отеле и покидал страну также в сопровождении телохранителей.



«Бразилия – помойка, а вы все – грязные животные!» — никогда ещё боец так не оскорблял из октагона страну и её народ.

Позже Ковингтон пояснил свои высказывания: по его словам, перед поединком он стал жертвой оскорблений бразильских фанатов, что и сыграла свою роль в скандальном монологе.



«Мне не понравилось их отношение, когда я был в туннеле перед выходом на бой. Они постоянно кричали: «Я имел твою мать», «Ты сдохнешь, тварь» и всё в таком духе. Когда я выходил на поединок, они плевали мне в лицо, бросали стаканы с выпивкой и хот-доги», — признавался Хаос. Что, однако, никак не изменило отношения спортивной общественности к не следящему за языком американцем.

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Первый боец UFC в Белом доме

В июне прошлого года Ковингтон стал временным чемпионом UFC, в свойственной себе манере измотав Рафаэля Дос Аньоса, и стал первым бойцом промоушена, которого пригласили в Белый дом.



Большой поклонник Дональда Трампа буквально пришёл в экстаз от встречи с 45-м президентом США. Колби, и без того положительно отзывавшийся в адрес главы государства, после визита к Трампу стал одержим как идеей патриотизма, так и некогда не менее эпатажным шоуменом (о том, в чём эта любовь выражается, – в параграфе ниже).

К слову, после боя с Лоулером Ковингтону в подтрибунном помещении передали телефон — это Трамп поздравил бойца с победой.



«Спасибо за звонок и поддержку, господин президент! Также спасибо вашим сыновьям, пришедшим на бой. Боже, храни Америку!» — ответил взаимностью Колби.

Порноактрисы, красная кепка и вездесущий пояс

Колби абсолютно не популярен в «Инстаграме»: менее 200 тыс. подписчиков для звезды ММА – весьма скромный показатель. Возможно, всему виной однообразность контента, который создаёт Хаос. Фотографии Трампа, яркая кепка с предвыборным лозунгом нынешнего президента США лозунгом «Make America great again», пояс временного чемпиона… И пышные девушки: по информации западных СМИ, большинство героинь публикаций Ковингтона являются профессиональными порноактрисами, которым спортсмен платит за проведённое с ним время.



«Почему у меня в «Инстаграме» фотографии постоянно новых девушек? Это мой образ жизни. Мне нужна новая на каждый день, иначе я скучаю», – улыбается Колби.

***

Его главное правило – никаких правил. Никаких табу. Никаких препятствий. Один из самых ненавидимых бойцов ММА вновь примчался за титулом, и теперь ему во что бы то ни стало нужно подороже продать главный поединок в карьере.



«Я главный злодей организации и лучший полусредневес лиги. От меня выходит огромная польза бизнесу UFC. Скоро все поймут, насколько я ценен для промоушена», — нацелен на полноценное золото Колби Ковингтон.

Ковингтон и Усман едва не подрались в эфире

Вот почему в конце года на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке будет очень жарко… А пока Камару Усману стоит приготовиться к потоку оскорблений и провокаций, на которые он уже научился оригинально отвечать.