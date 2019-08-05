В Крыму утонули чемпионки по кикбоксингу. Девушки прыгали с пирса в шторм

В Крыму в тот день плавать было нельзя, но спортсменкам было всё нипочём. Одна утонула, прыгнув с пирса, а другая пропала, спасая подругу.

Накануне в Крыму без вести пропали две молодые девушки. Они пошли прыгать с пирса, однако погода 4 августа была совсем не пригодна для купания.

«Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения, — говорится в сообщении замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимира Беспалого.

Трагедия произошла 4 августа на территории яхт-клуба «Юг» в бухте «Омега» города Севастополя. Сегодня, 5 августа, в регионе сообщили, что утонувшими девушками были спортсменки, чемпионки по кикбоксингу, выступавшие на высоком уровне. Позже были обнародованы имена и даты рождения. Элина Гисмеева из Мурманска (1992 г.р.) и Фатима Жагупова из Москвы (1986 г.р.) занимались много лет и были известны в боевом спорте благодаря в том числе и видным победам.

Элина Гисмеева Фото: vk.com/elinagismeeva

Первая была вице-чемпионкой мира по кикбоксингу, а последнее время работала тренером. О Гисмеевой также известно, что девушка была не замужем.

Что касается Жагуповой, то её список регалий впечатляет: Фатима была чемпионкой России, Европы и мира, а также многократная обладательница Кубка мира по кикбоксингу, по правилам К-1. У неё остался трёхлетний сын.

В продолжении того же сообщения Владимира Беспалого говорится, что девушки решили искупаться не только в скверный для этого момент, но и не в самом удачном месте. По словам Беспалова, на территории яхт-клуба «Юг» не было спасателей, а сам пирс не был предназначен для прыжков с него. Владимир также предположил, что трагедия закрутилась с прыжка одной из девушек, а вторая бросилась спасать подругу.

Позже это подтвердила и другая спортсменка, кикбоксёр Анна Поскребышева, которая находилась в Крыму на сборах вместе с погибшими.

«Фатима попыталась её вытащить, и у неё не получилось. Их накрыло волной и утащило в море. Побежали их ребята спасать с верёвками, девушки не успели зацепиться. Вызвали сотрудников МЧС, они по приезде увидели одно тело. Достать его не смогли, потому что был шторм.



Утром море успокоилось. Сначала нашли Элину, через полчаса — Фатиму», — приводит слова Поскребышевой телеканал «360».

О происшествии спасателям сообщила охрана клуба. К сожалению, найти девушек сразу не удалось. Более того, тел Гисмеевой и Жагуповой не нашли до сих пор — виной тому всё та же непогода. По окончании шторма поиски будут возобновлены, но уже сейчас можно сказать, что согласно основной версии девушки, к сожалению, лишились жизней из-за собственной беспечности.