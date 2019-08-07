Валентина Шевченко побьётся с бывшим американским морпехом. Это ещё и реванш

Лиз Крамуш первая открытая лесбиянка в ММА и участница войны в Ираке. Однажды она уже побеждала Шевченко, а теперь попробует отнять её пояс.

В ночь на 11 августа мск в Монтевидео (Уругвай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 156. Его мэйн-ивентом станет титульный бой женщин в наилегчайшем весе. Обладательница титула Валентина Шевченко встретится с претенденткой на пояс Лиз Кармуш. Многим экспертам это противостояние видится откровенным мисматчем и даже тот факт, что американка в прошлом побеждала Шевченко, не меняет отношения к этому бою. Но всё же поединок заслуживает внимания хотя бы потому, что за пояс поборется девушка с очень необычной историей.

Военная карьера и служба в Ираке

В случае с Кармуш можно обойтись штампом и сказать, что служба в армии ей была уготована ещё до рождения. Уроженка Лафайета, потомок ливанцев, ирландцев и луизианских французов Кармуш уже в раннем детстве оказалась в Японии. Армия США обосновалась в стране Восходящего солнца ещё после окончания Второй мировой и с тех пор сохраняет там восемь военных баз. В составе ВВС в Японии проходил службу и отец Лиз, перешедший затем и на гражданскую специальность. Так что образ жизни военнослужащего был знаком Кармуш с детства. Сама она также проводила немало времени на базе морских пехотинцев на острове Окинава. По словам Кармуш, лучший друг отца представлял корпус морпехов США и именно он вложил в неё интерес к военному делу. Уже в подростковом возрасте Кармуш воочию могла наблюдать за тренировками солдат, преодолением ими полосы препятствий, умением отрядов взаимодействовать и так далее. Всё это послужило базисом для дальнейших решений Лиз.

«Мне нравилось в Японии. Это классная страна. Там очень гостеприимные люди, всегда готовые тебе помочь. Я поняла, чего хочу в очень раннем возрасте, и начала работать в 12-13 лет. Друг моего отца был морским пехотинцем и он представлял всё то, чего мне так хотелось, так что он сыграл очень важную роль в принятом мной решении», — говорила Кармуш в одном из интервью.

В 2004 году Лиз вступила в корпус морской пехоты США. В армии она прослужила 5 лет и за это время трижды побывала в составе контингента американских войск в Ираке.

«Когда я присоединилась к морской пехоте, мне нужно было пройти специальный тест на подготовку, я справилась с ним на отлично, и мне сказали, что я могу посвятить себя любой специальности. Когда я выразила желание стать солдатом-морпехом, мне ответили отказом. Также мне не дали возможности стать разведчицей, контрразведчицей или вступить в спецназ. Тогда права женщин в корпусе морских пехотинцев были сильно урезаны».

Запрет на участие женщин в боевых действиях был снят относительно недавно, к тому моменту Кармуш уже уволилась из армии США. С учётом всех обстоятельств ей пришлось освоить специальность авиамеханика. В Ираке она проводила техническое обслуживание вертолётов, но в целом за все 5 лет в армии ей приходилось заниматься и не своей работой.

По её собственному признанию на Ближнем Востоке она была по-настоящему низшим звеном в иерархии. В тот момент, когда военнослужащие отдыхали, она работала по восемь часов кряду, вычищая самолеты и выполняя другие поручения.

«Люди не должны мочиться в самолётах. Я чистила всё, что там собиралось. Это была не единственная работа, которую я выполняла на постоянной основе. Всего было просто чертовски много. Но я не хотела давать задний ход и прогибаться, всё это сделало меня сильнее. Те ситуации помогли мне вырасти как личности, а теперь помогают и в спортивной карьере», — говорила Кармуш.

В 2009 году, в звании сержанта Лиз приняла решение уволиться из рядов армии США. Хотя она и не являлась участницей боевых действий, а потому явно не страдала ПТРС, даже ей пришлось трудно переходить к жизни на «гражданке».

«Это было немного сложно, потому что мне очень нравилось в корпусе морской пехоты. Мне было сложно уйти, так как мне нравилась структура нашего обеспечения. Военная служба опасна, но у нас был надёжный тыл. Мы всегда знали, что будем сыты и нам будет где жить. Мне было немного страшно уходить, я задавала себе вопросы, найду ли другую работу, смогу ли платить за счета. Трудно было даже общаться с людьми, которые не проходили службу. Переход к тренировкам значительно упростил мою жизнь, и мне стало проще находить общий язык с другими».

Переход в ММА

Ещё за полгода до увольнения из рядов армии Кармуш принялась за поиски новой работы. Эта идея не увенчалась успехом, и после ещё полугода поисков себя на «гражданке» Лиз решила освоить новую специальность. Она поступила в колледж Сан-Диего на специальность кинезиологии, науки, изучающей мышечное движение.

В то же время она постепенно начала находить время на тренировки. Тогда Кармуш уже исполнилось 25 лет. Сама она рассказывала, что впервые увидела бои ММА будучи в армии и тогда этот спорт вызвал у неё отторжение. Кармуш не приветствовала излишней жестокости и называла этот вид глупым и отвратительным.

Позже, убедившись, что в ММА сражается множество людей с отменными навыками и сильными характерами, она изменила свою точку зрения и решила освоить спорт.

«Вообще-то сначала я просто хотела получить вызов в плане физической подготовки после корпуса морской пехоты. Думала, что в ММА мне будет весело и это заполнит некую пустоту. Меня тошнило от постоянных тренировок с железом. Вскоре я начала получать удовольствие от того, в какое состояние приходит моё тело, я всё больше смотрела бои и начала мечтать о выступлениях», — говорила она.

Сержант Кармуш всё больше посвящала себя занятиям спортом и вскоре начала тренировать сама, работая с детьми. Дебютный бой в ММА она провела в 2010 году. В том же 2010-м она провела ещё пять встреч и в одной из них досрочно справилась как раз с Валентиной Шевченко. В 2013 году, после выступлений в лигах Strikeforce и Invicta FC, Кармуш стала участницей первого в истории UFC женского поединка. На турнире UFC 157 она сразилась за титул с Рондой Роузи, уступив той за 11 секунд до завершения первой пятиминутки. На сегодняшний день Лиз провела в UFC девять поединков, победив в пяти из них. На её счету успешные встречи с Джессикой Андраде и Дженнифер Майей.

Теперь американку ждёт вторая в карьере встреча с Валентиной Шевченко и второй шанс завоевать титул UFC. Уроженка Кыргызстана – фаворитка встречи, но Лиз уверяет, что справится с Шевченко, находящейся на пике карьеры, и во второй раз.

Сексуальная ориентация и борьба за легализацию марихуаны

Кроме действительно интересных карьерных поворотов, есть в жизни Кармуш и другие необычные сюжетные линии. Так она является первой в истории UFC открытой лесбиянкой. На сегодняшний день она состоит в браке и воспитывает с супругой двухлетнего сына. Кармуш не признавалась в своей сексуальной ориентации всё время службы в армии. Позже она вспоминала, что как-то раз один из её сослуживцев выступил с предложением устроить «охоту на ведьм»: вычислить в рядах морских пехотинцев представителей ЛГБТ-сообщества и выгнать их из корпуса. После увольнения из армии спортсменке надоело держать всё в секрете, и она сделала каминг-аут. По её утверждениям, она не стремилась стать знаменосцем сексуальных меньшинств в ММА, но волей-неволей получила именно такой статус.

Сегодня Кармуш уверена, что в скором времени в UFC появятся не только открытые лесбиянки, но и открытые геи.

«Думаю, что теперь появление открытых геев в UFC возможно. Несколько лет назад, когда я призналась в сексуальной ориентации, я бы сказала, что этому не бывать. С учётом того, как общество смотрит на вещи, это очень трудно. Но сейчас я смотрю на наш зал, вижу, что его посещают геи и чувствуют себя в безопасности и уверенно. Потому я верю, что в лиге могут появиться открытые геи, которые получат статус топ-бойцов. В UFC важны навыки, а не сексуальные предпочтения того или иного человека», — говорит Кармуш.

Ещё одной интересной страницей в жизни Кармуш является её борьба за легализацию использования марихуаны в медицинских целях. Боец не раз подчёркивала, что труд спортсмена сопряжён с многочисленными травмами, постоянными болями и износом организма. По мнению Лиз, именно конопляное масло способно в некоторой степени помочь справляться с побочными эффектами от постоянных нагрузок.

«Мы тренируемся по несколько часов в день шесть раз в неделю. Наш вид спорта тяжёл и конопляное масло помогает мне с этим справляться.

В 2018 году Кармуш на официальном уровне стала представлять интересы компаний-производителей конопляного масла, способствуя популяризации этой добавки.

«Я рада поделиться опытом использования этой натуральной добавки со всеми людьми, а особенно со спортсменами. Она помогает переносить нагрузки и не вызывает привыкания. Я бы хотела разрушить многочисленные мифы вокруг этой темы. Вокруг всего этого слишком много дезинформации», — уверяет Кармуш.

Послесловие

Независимо от того, удастся ли американке сотворить апсет в бою с Валентиной Шевченко и завоевать титул или нет, она всё равно уже вписала своё имя в историю UFC как участница первого в истории лиги женского боя. Кроме того, яркие страницы её биографии наверняка надолго оставят Кармуш в числе самых неординарных бойцов не только среди женщин, но и среди всего ростера UFC. Нам же остаётся ждать боя в Монтевидео, и пусть победит сильнейший.