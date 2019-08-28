До боя Хабиба 10 дней. Это будет самое неоднозначное шоу года

Макгрегор на трибунах, отец в углу и куча друзей на разогреве — вроде бы всё отлично, но к UFC 242 есть вопросы.

7 сентября в Абу-Даби соберётся горячая компания выходцев из южных республик России во главе с главной звездой Кавказа Хабибом Нурмагомедовым, чтобы устроить для UFC самое крупномасштабное шоу года. Орёл проведёт вторую защиту пояса чемпиона лёгкого веса против американца Дастина Порье. Долгожданный, 242-й номерной турнир составлен — пора пофантазировать, каким он получится.

Нашествие

Впервые за долгое время UFC проведёт ивент в мусульманской стране. Момент для организации такого события компания выбрала суперудачно: сегодня пиковый период в карьере переживает крупнейшая звезда спорта среди мусульман Хабиб Нурмагомедов. Уроженец Дагестана не скрывает, что Абу-Даби — идеальное место для него и что здесь он чувствует себя как дома.

Выездные турниры UFC собираются с оглядкой на местную публику и её предпочтения. Поэтому кард в ОАЭ целиком заполнен мусульманскими бойцами. При этом большая их часть — россияне. Согласно официальному сайту компании, на 242-м номерном турнире мы увидим восемь спортсменов из нашей страны. Плюс Лиана Джоджуа, девушка из Грузии, представляющая клуб «Ахмат».

18 августа появились новости о травме Магомеда Мустафаева (правда, его имя ещё не убрали из списка участников турнира в Абу-Даби на официальном сайте промоушена), который должен был выступить в предварительных боях. Зато ожидается, что на UFC 242 выступит друг Нурмагомедова Зубайра Тухугов. Его дисквалификация за драку в октагоне после боя Хабиб — Конор кончится только в октябре, но влиятельный товарищ обо всём договорился, и, скорее всего, Зубайра уже в первый уик-энд осени вернётся в октагон, в котором он не был уже три года.

Также в Абу-Даби подерутся Ислам Махачев, Шамиль Абдурахимов, Майрбек Тайсумов, Омари Ахмедов, Муслим Салихов и Адам Яндиев. Россиян на UFC 242 могло быть и больше, но повреждение не позволило двоюродному брату Хабиба Абубакару Нурмагомедову присоединиться к остальным. Его дебют в UFC намечен на московский турнир в ноябре.

Ноунеймы

17 августа в Анахайме прошёл UFC 241, и на его примере можно было понять, как составляют действительно крупные номерные турниры в Абсолютном бойцовском чемпионате. Главный бой вечера — битва двух лучших тяжеловесов целого поколения Даниэля Кормье и Стипе Миочича. Перед ними — возвращение Нейта Диаза, одного из трёх наиболее кассовых людей компании. И третье по значимости событие — долгожданная встреча в клетке двух давно конфликтующих популярных средневесов — Йоэля Ромеро, бывшего претендента на титул, и Пауло Косты, главной молодой звезды дивизиона. Последние в итоге забрали премию за лучший бой UFC 241.

Верный друг Хабиба был чемпионом и фаворитом. Но Кормье жестко нокаутировали Хабиб считает, что ему нужно уйти.

Вечер Хабиба будет не таким. Странно, но помимо удовлетворения интереса местной публики, устроители сделали не так много, чтобы один из главных турниров года выглядел сообразно своему статусу (да и мейн ивенту). Вторым по значимости поединком UFC 242 заявлена встреча седьмого и 10-го номеров рейтинга лёгкого веса Эдсона Барбозы и Пола Фелдера. Откровенно говоря, афиша скорее напоминает соглавное событие второстепенного вечера поединков, а не ключевого шоу осени.

Из того, что можно было бы с интересом посмотреть не мусульманину и не россиянину, на UFC 242 более-менее привлекает внимание встреча тяжеловесов Шамиля Абдурахимова и Кёртиса Блейдса. Второй высоко котируется в рейтинге самых крупных ребят компании, потому победа над ним поставит Абдурахимова в ряд теневых претендентов на титульный бой. Да и сам Шамиль набрал неплохой ход в последнее время, так что его поединок с Блейдсом смотрится логично в ранге четвёртого по значимости.

Обидно, что имеющие солидную репутацию и продолжительные серии побед Ислам Махачев и Майрбек Тайсумов не получили статусных соперников. Им предстоит подраться с опасными бразильцами, чьи имена едва ли будут вам знакомы. Махачев попытается забрать шестую победу подряд во встрече с Дэйви Рамосом, не проигрывающим уже на протяжении четырёх схваток. А Тайсумов попробует отомстить Диего Феррейре за Рустама Хабилова, которого бразилец «прошёл» в начале года.

UFC 242



Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье

Эдсон Барбоза – Пол Фелдер

Ислам Махачев – Дэйви Рамос

Кёртис Блейдс – Шамиль Абдурахимов

Майрбек Тайсумов – Диего Феррейра

Халид Таха – Бруно Силва

Оттмар Азайтар – Тиему Пакален

Лиана Джоджуа – Сара Морас

Белал Мухаммад – Такаши Сато

Нордин Талеб – Муслим Салихов

Омари Ахмедов – Зак Каммингс

Джоанн Кальдервуд – Андреа Ли

Адам Яндиев – Пунахэле Сориано – Дастин ПорьеЭдсон Барбоза – Пол ФелдерИслам Махачев – Дэйви РамосКёртис Блейдс – Шамиль АбдурахимовМайрбек Тайсумов – Диего ФеррейраХалид Таха – Бруно СилваОттмар Азайтар – Тиему ПакаленЛиана Джоджуа – Сара МорасБелал Мухаммад – Такаши СатоНордин Талеб – Муслим СалиховОмари Ахмедов – Зак КаммингсДжоанн Кальдервуд – Андреа ЛиАдам Яндиев – Пунахэле Сориано

Отец

Важнейшая деталь, о которой так много говорят в преддверии нового выступления Хабиба. Человек, который последние 25 лет (или около того) лепил из Орла доминирующего чемпиона мира, его отец и наставник Абдулманап Нурмагомедов наконец сможет быть в углу сына. Кажется, ничего круче победы над Макгрегором в карьере Хабиба уже быть не может, но этот момент, можно сказать с уверенностью, станет для чемпиона особенным: Абдулманап последние семь лет вёл карьеру сына на расстоянии тысяч километров и только сейчас получил возможность быть его секундантом в UFC. Ранее Нурмагомедов-старший не мог себе этого позволить из-за проблем с получением американской визы, но в Абу-Даби его пустили без проблем.

Есть мнение, что присутствие отца в углу может стать причиной излишнего волнения Хабиба. Однако думать так — сомневаться в профессионализме Нурмагомедовых. Орёл ещё в прошлом поединке (вернее, до его окончания) показал, каким невозмутимым и пуленепробиваемым он бывает, когда это нужно для дела.

«27 человек не смогли, а я смогу». Порье пообещал Хабибу боль Американца зря недооценивают: Дастину уже доводилось бить чемпионов мира.

Конор

Его тень будет витать над карьерой Хабиба до самого их реванша, либо до очередного твита Макгрегора в стиле «Я завершаю карьеру», который внезапно окажется правдой.

Движение вниз. Какой стала жизнь Макгрегора после поражения от Хабиба Конор скатывается, и это печально.

7 сентября у Нурмагомедова будет другой соперник, достойный и с титулом. Тем не менее люди до сих пор продолжают говорить о повторении «боя века». Почему? Не так давно президент UFC Дэна Уайт признался, что именно ирландец рассматривается компанией в качестве первого кандидата на замену, если вдруг кто-то из хедлайнеров шоу в Абу-Даби не сможет выйти на бой. Да, вовсе не Тони Фергюсон, а именно Конор Макгрегор. Это решение пусть и видится спорным, но неожиданным его назвать сложно. Если Ноториус выйдет в клетку вместо Порье, от этого выиграют все. Кроме Дастина, конечно. При этом открытыми остаются два вопроса.

Неужели Макгрегор согласится выйти на бой с Порье, если «соскочит» Хабиб?

Если Конор и правда прилетит в Абу-Даби, каково ему будет находиться там после всех шуток о мусульманах?

Первый

Хабиб уже мелькал в прямом эфире Первого канала. Вернее, был героем вечерней студии после своей исторической победы над Макгрегором. Теперь Нурмагомедов войдёт в историю, потому что из-за него Первый купил права на показ основного карда UFC 242. Ещё никогда на главном канале страны не показывали турниров Абсолютного бойцовского чемпионата.

Только представьте, насколько ответственный вечер ждёт Хабиба через 10 дней. Целый турнир, построенный вокруг одного его имени, соперник, мечтающий пустить его кровь, отец, стоящий за сеткой октагона, друзья и фанаты, набившие арену под завязку, и целая страна у телевизора, словно в Новый год ждущая Голубой огонёк. Всё это — следствие звёздного статуса, к которому Нурмагомедов шёл по очень непростому пути. Впереди новая сверхзадача — удержаться на вершине. Говорят, это ещё сложнее, чем туда попасть.