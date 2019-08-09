Лучший в мире боец Даниэль Кормье даст реванш экс-чемпиону Стипе Миочичу, а перед ними в клетку вернётся легендарный Нейт Диаз.

Кто самый опасный человек на планете? Узнаем 17 августа на UFC 241. LIVE

Самый крутой турнир лета пройдёт в следующие выходные в Анахайме. 17 августа UFC выпустит в октагон двух лучших тяжеловесов своего ростера, чтобы выяснить, кто из них достоин звания «Самый опасный человек на планете». Даниэль Кормье согласился дать реванш экс-чемпиону Стипе Миочичу после срыва матча против Брока Леснара.

Соглавным событием UFC 241 станет возвращение одного из самых популярных атлетов компании — Нейта Диаза. Легенда Стоктона выйдет против Энтони Петтиса, бывшего чемпиона лёгкого веса UFC, не так давно удачно стартовавшего в полусреднем весе. Именно в дивизионе до 77 кг и пройдёт поединок.

9 августа

22:15 До возвращения Шоутайма осталось 8 дней! Энтони Петтис подерётся с одним из самых популярных бойцов всего ростера UFC — Нейтом Диазом. Встреча станет соглавным событием турнира UFC 241.