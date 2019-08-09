Кто самый опасный человек на планете? Узнаем 17 августа на UFC 241. LIVE

Самый крутой турнир лета пройдёт в следующие выходные в Анахайме. 17 августа UFC выпустит в октагон двух лучших тяжеловесов своего ростера, чтобы выяснить, кто из них достоин звания «Самый опасный человек на планете». Даниэль Кормье согласился дать реванш экс-чемпиону Стипе Миочичу после срыва матча против Брока Леснара.
Соглавным событием UFC 241 станет возвращение одного из самых популярных атлетов компании — Нейта Диаза. Легенда Стоктона выйдет против Энтони Петтиса, бывшего чемпиона лёгкого веса UFC, не так давно удачно стартовавшего в полусреднем весе. Именно в дивизионе до 77 кг и пройдёт поединок.
9 августа
22:15 До возвращения Шоутайма осталось 8 дней! Энтони Петтис подерётся с одним из самых популярных бойцов всего ростера UFC — Нейтом Диазом. Встреча станет соглавным событием турнира UFC 241.
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