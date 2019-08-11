Шевченко продолжает доминировать у девушек. Кого Пуля сразит следующей?

Валентина выносит оппозицию почти так же круто, как и Хабиб. Русскоговорящие чемпионы — они такие.

Валентина Шевченко закрыла одно из немногих своих поражений (всего их — три, два из которых — от лучшей женщины-бойца в мире Аманды Нуньес) — 9 лет назад Лиз Кармуш подняли руку, поскольку Пуля получила несовместимое с продолжением боя рассечение. Менее суток назад Лиз и Валентина снова оказались внутри одного октагона, и в этот раз рефери поднял руку Шевченко.

Валентина Шевченко побьётся с бывшим американским морпехом. Это ещё и реванш Лиз Крамуш первая открытая лесбиянка в ММА и участница войны в Ираке. Однажды она уже побеждала Шевченко, а теперь попробует отнять её пояс.

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе вновь доказала, что она входит в число лучших вне зависимости от веса, а сегодняшний успех Шевченко — результат создания комфортной для неё весовой категории, ведь до этого Валентина почти всегда дралась с более крупными соперницами.

Реванш с Кармуш вышел для Шевченко не самым простым и ярким. Многие критикуют Пулю за блёклое и слишком осторожное выступление, но если его разобрать, станет понятно, что провела Валентина бой роскошно. Конечно, зрители ждали нового безумного нокаута в исполнении чемпионки, но и без него чемпионка показала космический класс.

Шевченко доминировала 25 минут, методично разбирая соперницу и наращивая обороты от раунда к раунду. Да, по-настоящему опасных для Кармуш моментов было не так уж и много, но Лиз в этом плане преуспела вообще минимально. В буквальном смысле: соперница Пули за пять пятиминутных отрезков сумела лишь раз донести акцентированный удар до головы чемпионки, и это — рекорд титульных боёв.

Вторая по счёту защита титула далась Шевченко сложнее первой, но всё же это не было похоже на чемпионское противостояние. Перевес в классе Валентины над большинством девушек дивизиона сегодня настолько заметный, что пока не очень понятно, с кем ей драться в ближайшее время, но мы попробуем подобрать несколько вариантов.

Аманда Нуньес

Бразильянка продолжает поражать. Вслед за великой победой над грозной соотечественницей Крис Сайборг, Нуньес «вынесла» и другую экс-чемпионку - Холли Холм. Сейчас кажется, что Аманде уже неинтересно драться с девушками, и пора выпускать Львицу против, скажем, двойного чемпиона у мужчин Генри Сехудо, с которым девушка вполне сопоставима по габаритам. Однако достаточно посмотреть прошлую встречу Нуньес с Шевченко, чтобы понять, что именно Валентина — та самая, кому по силам отобрать у Аманды звание примы женских ММА.

Проблема в том, что девушки дрались дважды и оба раза победительницей признавалась бразильянка. При таком раскладе уступившей стороне всегда сложно рассчитывать на третью попытку. Для этого необходимо действительно лишить матчмейкеров вариантов, перебив других конкурентов. Именно по этому пути сейчас движется Шевченко, так что вероятность её третьего боя с Нуньес можно оценить как весьма высокую.

Кэтлин Чукагян

Пожалуй, Кэтлин Чукагян — самая вероятная соперница для Шевченко, но на первое место списка мы её не поставили, поскольку, скорее всего, это будет очередным миссматчем для Валентины. Чукагян располагается на второй строчке наилегчайшего дивизиона. Выше неё (не считая самой чемпионки) только Джессика Ай, которую Пуля «убрала» эффектнейшим хай-киком на ранней стадии боя. Как говорится, представьте, что будет с Чукагян. Она, кстати, тоже дралась с Ай, и проиграла.

Девчонки так могут? После нокаута Валентины Шевченко американку просто жалко Это был роскошный удар ногой, после которого американка Ай даже ойкнуть не успела. После такого нокаута Валентине сразу позвонил президент.

И всё же когда организаторам придётся думать о новой сопернице для своей супер-чемпионки, кандидатура Кэтлин обязательно будет рассмотрена в первую очередь. Иначе дивизион попросту не будет двигаться. Да и потом вовсе необязательно Чукагян будет такой уж простой соперницей для Шевченко. Да, она проигрывала тем, кого Валентина попросту не замечала на своём пути, но такая логика редко срабатывает в боях.

Генри Сехудо

Тройной чемпион (у Генри пояса UFC в наилегчайшем и легчайшем весах, плюс золотая медаль Олимпиады) порядком надоел своим надменным и не особенно обаятельным поведением. Да, Сехудо, безусловно, заслужил все эти титулы выступлениями — последнее время он реально неудержим. Но, согласитесь, будет очень любопытно, если в условном первом в истории поединке между женщиной и мужчиной сенсационную победу одержит представительница прекрасного пола, а неудачником вечера станет именно этот горделивый парень.

Мы уже упомянули вскользь о вполне конкурентном на бумаге поединке Нуньес с Сехудо. Если же прокрутить всю эту ситуацию таким образом, чтобы на месте Аманды оказалась Валентина Шевченко, получится удивительно приятный расклад. Правда, Валентина всё же поменьше Аманды, и вот тут более предпочтительным выбором на бой с Сехудо, конечно, остаётся бразильянка. Но если говорить только о мастерстве, то в этом плане Шевченко точно справилась бы не хуже Львицы.