Чемпион UFC вызвал на бой женщину и потребовал преклонить перед ним колено

Генри Сехудо, кажется, с удовольствием подхватил тему с возможной организацией боя между ним и чемпионкой UFC среди девушек в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко.

«У меня разрывается телефон от сообщений. В них говорится, что некая Валентина Шевченко является самым доминирующим чемпионом UFC в мире! Валентина Шевченко, сообщаю тебе, что я хочу стать первым межгендерным чемпионом в мире!

Я вызываю тебя на бой, ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом!» — сказал Сехудо в ролике, который он опубликовал в своём «твиттере».

Вы скажете, это шутка — ну не мог атлет калибра Сехудо (у него, помимо двух поясов UFC, ещё и олимпийское золото по вольной борьбе) всерьёз просить фактически узаконить для него возможность побить женщину. Может, Генри и правда кокетничает. Вкуса по части шуток и простого человеческого обаяния у него, откровенно, меньше, чем мастерства бойца. Однако не всё так просто и однозначно, и разговоры о первом в истории поединке между мужчиной и женщиной — пусть и ироничные — возможно, являются предвестием такого боя в недалёком будущем.

Почему Сехудо выбрал Валентину Шевченко?

Пуля в минувший уик-энд во второй раз защитила свой чемпионский пояс, без труда одолев Лиз Кармуш в реванше. Снова Шевченко доказала, что равных ей в дивизионе нет, и для интересного продолжения карьеры Валентине необходим суперпоединок. Такой можно было бы провести с Амандой Нуньес, владеющей двумя поясами у девушек (в легчайшем и полулёгком весе), но с ней спортсменка из Кыргызстана уже билась дважды и оба раза, к сожалению, уступила спорным решением судей.

Шевченко продолжает доминировать у девушек. Кого Пуля сразит следующей? Валентина выносит оппозицию почти так же круто, как и Хабиб. Русскоговорящие чемпионы — они такие.

Сегодня карьера Шевченко переживает главный взлёт вообще: Валентину всерьёз воспринимают как одну из лучших вне зависимости от веса (и пола, кстати, тоже). Именно этот статус девушки так взбудоражил Генри Сехудо. Тройной чемпион (так называет себя сам Генри) настроен лишь только на большие бои — защита пояса от легитимных претендентов его больше не интересует. Сехудо то и дело вызывает на разборки звёзд спорта. В его списке уже есть Фрэнки Эдгар, Юрайя Фэйбер, Доминик Круз и даже гигантский в сравнении с Генри Макс Холлоуэй. Этим он напоминает чемпиона UFC в двух категориях, правда, уже бывшего. Теперь список потенциальных соперников Сехудо, кажется, пополнила и Валентина Шевченко.

Кто, если не Пуля остановит Сехудо?

Вообще-то идея столь безумного шоу родилась не сегодня и не вчера. Первой девушкой, которую люди захотели увидеть в бою с мужчиной, стала вышеупомянутая Аманда Нуньес. Вот уж кому действительно скоро будет некого бить: в буквальном смысле не осталось ни одной именитой, титулованной атлетки в этом спорте, которую бы не побеждала Львица из Бразилии. Многие ждали её реванша с Крис Сайборг Жустину, но теперь уже можно с уверенностью сказать, что его не будет — последняя поссорилась с UFC и Дэной Уайтом, после чего покинула ростер компании.

Возможно, ни люди, ни сами атлеты всерьёз не готовы к такому специфичному событию, однако, к сожалению, для Нуньес такой бой — не просто шанс стать иконой спорта, живой легендой, идолом (представьте, что будет, если она победит двойного чемпиона UFC и обладателя олимпийского золота...), но и просто возможность встретиться с тем, кто для неё реально опасен.

Сехудо вообще понимает, насколько он рискует?

Успокойтесь, во-первых, Генри — крайне самоуверенный мужчина, а во-вторых — он понимает, что (будь то ирония или — нет) его вызов Шевченко немногие примут за чистую монету. И всё же, откровенно говоря, есть ощущение, что в шутке Генри от шутки — лишь доля, причём, не очень большая. Олимпионик падок на внимание к своей персоне, так что он наверняка в один прекрасный день будет готов перейти от разговоров о межгенжерном суперпоединке к делу. Если это произойдёт, Сехудо с уверенностью можно будет назвать (независимо от результата) одним из самых странных чемпионов этого спорта во всей его истории. Но Генри, судя по его поведению, такая репутация не смущает: он продолжает создавать своеобразное наследие.