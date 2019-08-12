Быть толстым – круто! Руис снова попытается доказать это в реванше с Джошуа

Матч-реванш между действующим чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе 29-летним мексикано-американцем Энди Руисом (33-1-0, 22 KO) и бывшим обладателем этих титулов, его британским ровесником Энтони Джошуа (22-1-0, 21 KO) наконец приобрёл реальные очертания.

Перипетии переговорных процессов о матче-реванше

К чести Руиса он не стал увиливать от рематча с сенсационно проигравшим ему 1 июня экс-чемпионом мира, как, к примеру, в своё время пытался поступить с другим британцем Ленноксом Льюисом американец Хасим Рахман. Хотя причиной этому является не только благородство мексикано-американца, кандидатуру которого Джошуа выбрал тогда для добровольной защиты принадлежавших ему титулов. Во-первых, в контракте на первый бой Руис подписался под опцией о предоставлении британцу в случае его поражения немедленного матча-реванша, а, во-вторых, прописанный за повторный поединок с Джошуа гонорар является очень уж соблазнительным, чтобы от него отказываться.



Хотя с последним пунктом оказалось не всё так просто. И именно он сейчас является последним камнем преткновения на пути к подписанию контракта на матч-реванш обеими сторонами. Вернее, ставить свою подпись под соглашением пока отказывается только Руис, который недоволен тем, что из общего гонорарного фонда, составляющего по неофициальным данным 40 миллионов долларов, главный организатор боя, промоутер Джошуа Эдди Хирн намеревается отстегнуть ему только 9 миллионов, что составляет менее 25%.

И несмотря на то, что именно эта сумма денег для Руиса в случае проведения матча-реванша, вроде как, оговаривалась в контракте на первый бой, скорее всего, Хирну придётся ещё раскошелиться, чтобы удовлетворить разыгравшиеся аппетиты мексикано-американского триумфатора июньской схватки.



В остальном же обе стороны, похоже, уже договорились. Долгое время между ними шли препирательства относительно места проведения повторного поединка. Впервые в профи-карьере боксировавший за пределами своей страны Джошуа хотел для проведения матча-реванша снова вернуться в Британию. И, по словам его промоутера Эдди Хирна, выбор места проведения повторного боя, опять-таки, согласно контракту, имела право определять их сторона. Однако Руис ни в какую не хотел отправляться в логово соперника на Туманный Альбион.



Мексикано-американец настаивал на том, чтобы проводить матч-реванш либо снова в США, либо же на его исторической родине в Мексике. Поначалу и Джошуа был не против идеи организации повторного боя в США. Причём, по словам Хирна, Энтони принципиально хотел отквитаться за поражение на той же самой арене, где он его потерпел – в знаменитом нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гардене». Таким образом британец попытался бы доказать самому себе, что первый бой был всего лишь досадной осечкой на его чемпионском пути, а также вернуть прежнюю самооценку.



Позднее ни сам Джошуа, ни Хирн уже не упоминали в интервью о желании устроить второй бой с Руисом в Америке. Ну и, естественно, отправиться в Мексику они тем более не изъявляли желания. В итоге обе стороны договорились на компромиссный вариант в лице Саудовской Аравии. Проведение повторного поединка намечено на 7 декабря в столице этого государства на Аравийском полуострове – в Эр-Рияде.

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Грандиозный апсет

Возвращаясь к первому бою Джошуа и Руиса, в первую очередь, нужно отметить, что он стал одним из самых больших апсетов в тяжёлом весе за всю его историю. Некоторые эксперты и журналисты даже сравнивают исход этого поединка по своему масштабу с легендарным неожиданным поражением в феврале 1990 года «Железного» Майка Тайсона, который на то время обладал статусом абсолютного чемпиона мира, записному андердогу Джеймсу «Бастеру» Дагласу.



Залогом успеха Энди Руиса стала выбранная им на бой тактика. Уступая Джошуа в линейных размерах, он стремился постоянно поддавливать британца, а когда тот наносил встречные удары, то мексикано-американец старался тут же выбрасывать собственные быстрые серии. Тем не менее в 3-м раунде, во время взаимного сближения Энтони удалось прилично зацепить Руиса и отправить его в нокдаун. Однако, когда британец пошёл на добивание поднявшегося с настила ринга соперника, Энди неожиданно принял рубку, в которой нанёс точный левый хук в голову, серьёзно потрясший Джошуа.

После этого, используя на полную катушку нехарактерную для таких как он толстяков высокую ручную скорость, Руис сумел развить свой успех и отправить британца на канвас, а затем ещё раз повторить это в том же 3-м раунде. По словам Джошуа, после того потрясения он так и не смог оправиться до самого окончания боя и далее боксировал в нём уже «на автопилоте».



Наступившая в 7-й трёхминутке развязка чем-то напомнила произошедшие в 3-м раунде события. Сначала Джошуа удалось провести жёсткий удар в голову оппонента, однако на этот раз Руис не оказался на полу, а сразу же перехватил атаку британца и многоударной серией отправил его самого на канвас. А затем, когда Джошуа встал на ноги, послал его в ещё один нокдаун, после которого канадский рефери Майкл Гриффин принял решение прекратить бой.



Любопытно, что поначалу Энтони в интервью соглашался с действиями рефери, заявляя, что если бы поединок не был остановлен, то Руис добил бы его. Однако же в своих последних интервью Джошуа уже стал заявлять, что, по его мнению, рефери рано остановил бой и он готов был оказывать дальнейшее сопротивление.

Ожидания от повторной схватки

Называя причины поражения дотоле непобеждённого британского чемпиона мира по нескольким версиям, некоторые его критики высказывают предположение, что, дескать, выступая в своей родной Британии, Джошуа во время подготовки к боям во всю употреблял запрещённые препараты, а для поединка в Америке не смог воспользоваться этим допингом. Хотя, с другой стороны, если его успехи основываются на использовании стероидов, зачем тогда ему нужно было устраивать эту добровольную защиту в США?



В общем, идеальный атлет, каковым внешне выглядит Энтони Джошуа, попытается реабилитироваться в повторном поединке со своим на данное время пока единственным обидчиком на профессиональном ринге. Некоторые (в том числе и его промоутер Эдди Хирн) советовали британцу провести восстановительный бой со специально подобранным соперником невысокого уровня. Однако сам Джошуа отказался от этой идеи, предпочтя активировать опцию проведения немедленного матча-реванша с Руисом.

Энтони заявляет, что не понимает, зачем ему нужны какие-то промежуточные бои. И, возможно, он прав. Если он не справится с Руисом, то ему нет смысла замахиваться на таких нынешних лидеров супертяжелого веса, как Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри, с которыми он планировал в ближайшее время встретиться. В случае же повторного поражения от мексикано-американца тогда уже Энтони, действительно, стоит задуматься о кардинальной перезагрузке своей боксёрской карьеры.

Что касается Энди Руиса, то после неожиданного июньского триумфа он посвятил свою победу всем толстякам мира, но в то же время пообещал заняться приведением своей физической формы в более надлежащий для выступлений на профессиональном ринге вид. Хотя, с другой стороны, не совсем понятно, зачем пытаться изменять то, что принесло успех в первом бою, отказываясь от постоянного употребления продуктов фаст-фуда и шоколадных батончиков «Snickers»?



В отличие от мексикано-американца для Джошуа теперь стоит дилемма, как готовиться к предстоящему матчу-реваншу? Если он считает, что в первом бою произошла лишь досадная случайность, когда он опрометчиво бросился на добивание отправленного перед этим в нокдаун соперника и пропустил роковой удар, от которого он не сумел отойти до конца схватки, то тогда он может решить ничего принципиально не менять в подготовке, а лишь быть в ринге более внимательным и хладнокровным.



Однако же если причины поражения лежат глубже, то Энтони, действительно, необходимо пересмотреть подходы к своему тренировочно-подготовительному процессу. И некоторые любители бокса отмечают, что, вроде бы, в последнее время внешний вид Джошуа несколько изменился в том смысле, что он уже стал меньше походить на классического бодибилдера и, значит, переносит акценты в подготовке с интенсивного использования «железа» на оттачивание и шлифовку чисто боксёрских навыков.



Что же касается букмекерских котировок, то и в матче-реванше фаворитом считается Джошуа, хотя теперь уже далеко не таким явным как перед первым боем. Накануне их июньской схватки котировки на победу британца колебались в широком диапазоне от 20 до 40 к 1. Сейчас же в линиях на их декабрьский реванш шансы на победу Энтони оцениваются в соотношении от 3 до 3,5 к 1.