Движение вниз. Какой стала жизнь Макгрегора после поражения от Хабиба

10 месяцев назад Конор Макгрегор постучал ладонью о предплечье Хабиба Нурмагомедова и вышел из боя с ним, хотя накануне обещал всему миру, что опозорит своего главного врага в мире ММА. Тем вечером, 6 октября 2018 года жизни участников мейн-ивента UFC 229 изменились навсегда. И перемены настолько же разные, насколько непохожи хедлайнеры события — Хабиб и Конор.

Первый — с тех пор объездил полмира, встретился с несколькими главами государств и республик, поучаствовал в ряде рекламных кампаний, подписал контракт на вторую защиту титула против временного чемпиона Дастина Порье и сегодня готовится в США к назначенному на 7 сентября UFC 242. Турнир состоится в Абу-Даби и собран он будет целиком вокруг Хабиба, главной звезды ММА от мира мусульман.

Что до Макгрегора, то его в его судьбе словно произошёл надлом. Иначе как объяснить эти хамские и агрессивные выходки молодого спортсмена с успешным бизнесом, миллионами на счету и прекрасной семьёй. Вспомните: так ли много ХОРОШИХ новостей мы слышали о Коноре с середины прошлой осени по конец текущего лета? Давайте вместе пробежимся по основным.

Пробовал себя в американском футболе. Катался с виски по миру

Поначалу казалось, что Конор быстро оправился от фиаско в поединке с Хабибом. Лучше всего бороться с подавленным состоянием после неудачи в каком-либо деле — переключить фокус на что-то другое. Так Макгрегор отправился в мировое турне со своим виски Proper Twelve. Продажи собственного продукта Ноториуса с самого первого дня начали бить рекорды, и воодушевлённый ирландец не жалел времени и сил на раскрутку напитка.

Едва Конор выбрался из октагона, где ему три с небольшим раунда крепко доставалось от самого страшного человека лёгкого веса, как уже оказался на матче по американскому футболу между «Даллас Ковбойз» и «Джексонвилл Ягуарс» Национальной футбольной лиги (NFL). Визит Макгрегора запомнился в первую очередь его неудачным броском. В тот период жизни Конора его знаменитая левая была явно не в лучшем состоянии.

Признал поражение. Собрался добиваться реванша

Мало кто помнит, но такое было. Довольно долго после поражения Хабибу Конор молчал. Если не считать намёков на желание взять реванш. Вероятнее всего, Макгрегору непросто было собраться с мыслями, однако позже он хорошо постарался в этом отношении, ведь его подробный анализ неудачного сражения получился развёрнутым и крайне любопытным.

Если коротко — там о том, как именно и по каким причинам Макгрегор проиграл. Ирландец буквально по полочкам раскладывает причины неудачи, отдаёт должное сопернику, его «хитрым» и «осторожным» решениям, обещает вернуться сильнее, подготовиться иначе и даже побить кого-то до новой встречи с Хабибом, чтобы всё было заслужено. Да, можете себе представить, Конор такое сказал. Ниже — полная версия того послания:

Макгрегор: я проиграл честно и справедливо. Но я вернусь Конор наконец поделился мыслями о поражении Хабибу. Речь получилась развёрнутой и содержательной.

Стал отцом во второй раз

В первые дни 2019-го Конор получил прекрасный повод для радости. Его возлюбленная Ди Девлин родила ещё одного Макгрегора. Впервые Ноториус стал папой в 2017 году, тогда на свет появился Конор-младший. До сих пор он ведёт (не по своему, конечно, решению) активную жизнь в соцсетях: учится бить по лапам, отдыхает, путешествует и веселит подписчиков отцовского «инстаграма». Второй ребёнок в семье Макгрегоров не так публичен: до сих пор поклонники не знают ни имени, ни пола новорождённого. Но! Считается, что это — девочка.

Через месяц после появления на свет малышки Макгрегор был обвинён некоей Терри Маррей в нежелании признавать её новорождённую дочку своим родным ребёнком. Девушка утверждает, что провела ночь с Конором ещё два года назад.

«Три человека умерло, делая мне часы!» Богатство и глупость Конора Макгрегора Хабибу такое и не снилось.

Поссорился с Хабибом

Новый год начался для Макгрегора (даже несмотря на пополнение в семье) под знаком виски Proper Twelve. Всё, что делал ирландец, строилось вокруг раскрутки бренда. Публика даже начала сомневаться, что Конор вернётся: зачем это молодому и успешному бизнесмену-миллионеру? Однако не успели в России отгулять новогодние праздники, как ирландец возобновил нападки в адрес Хабиба, и стало понятно, чего в ближайшее время будет добиваться Макгрегор.

«Ты будешь жить с этим позором всю жизнь». Хабиб и Конор снова ссорятся Скоро реванш?

Всё началось с поста Ноториуса, посвящённого, вроде бы, Поли Малиньяджи, но на самом деле…

«Каждый раунд он (Хабиб. — прим. „Чемпионата“) плакался судьям. Он умудрился ныть, даже сидя в маунте в четвёртом раунде. Это сбивало меня с толку. Если кто-то и должен был жаловаться судьям, то это я в первом раунде.

Он держал мои ноги на протяжении четырёх минут, не проявляя активности. И всё равно в этом бое он постоянно ныл. Знаю, что вы сломленные мальчики, но не стоит быть сломленными нытиками», — написал в „инстаграме“ Макгрегор, когда объяснял, чем ему не нравится поведение Малиньяджи.

Хабиб ответил просто и со вкусом: выложил фото победного удушающего/болевого, закрытого на шее Конора, и подписал: «Ты будешь жить с этим позором всю жизнь, с...».

Разбил мобильник фаната. Попал за решётку

Утром 11 марта полиция Майами арестовала Макгрегора, поскольку тот, согласно сообщениям Daily Mail, повздорил с фанатом на выходе из ночного клуба. Инцидент произошёл около 5 утра по местному времени. Конор выходил из заведения, когда у него на пути возник незнакомый человек и попросил о совместном фото. На одном снимке со звездой незнакомец не успокоился и продолжил фотографировать ирландца. Конору это не понравилось, и он попросил фаната прекратить съёмку, однако просьбу проигнорировали. Тогда Макгрегор выхватил смартфон из его рук, разбил об асфальт (добавив, как говорят, пару киков) и забрал с собой.

Бьют обычных людей, ломают их телефоны, угоняют такси — что не так с бойцами ММА Даррен Тилл, Конор Макгрегор, Би Джей Пенн. Звёзды ММА многое себе позволяют последнее время.

В конце концов Макгрегора арестовали и продержали в камере несколько часов. Закончилось временное заключение, когда за ирландца внесли залог $ 12,5 тыс.

Сходил на матч хоккейного «Бостона». «Нагрешил» в раздевалке «Брюинз»

Пожалуй, одна из немногих положительных новостей о Коноре за последние 10 месяцев — это сообщение о его визите на матч «Бостон Брюинз» в дни, когда город праздновал День святого Патрика. Казалось бы, ирландец должен был идеально вписаться в антураж, если учесть, по какому случаю он посетил Бостон. Однако и после той встречи с хоккеистами к Макгрегору возникли вопросы.

Когда Конор со своей экскурсией по арене «Брюинз» добрался до раздевалки, где выдал пламенную мотивационную речь ребятам из команды, он настолько увлёкся своим выступлением, что не заметил, как наступил на эмблему «Бостона». Делать этого категорически нельзя, но Макгрегору этого, видимо, объяснить не успели.

Макгрегор сходил на хоккей в НХЛ. И даже тут старался выглядеть круче Хабиба Ирландец произнёс пламенную речь в раздевалке, увидел пародию на свою походку от Маршана и получил зелёную майку в День святого Патрика.

Завершил карьеру. Снова

Вероятно, в марте этого года Конор и UFC находились в активной фазе переговоров по возвращению ирландца к боям. И, вероятно, ход обсуждения не устраивал звезду. Другого адекватного объяснения второй за карьеру недельной пенсии Макгрегора нет. Таким образом Ноториус, очевидно, пытался напугать работодателя, выбить из него наиболее выгодные условия.

Конор Макгрегор снова завершил карьеру. Президент UFC ему подыгрывает Возможно, в этот раз ирландец не блефует.

Поссорился с Хабибом. Снова

В этот раз всё вышло гораздо жёстче и ещё более некрасиво, чем весь предыдущий трешток Макгрегора вместе взятый. Конор передумал выходить на претендентский бой и решил выбить себе незамедлительный реванш с Хабибом через грубые послания и провокации. В этот раз он явно переборщил — додумался обозвать жену Нурмагомедова, приколов к тому «твиту» фото Орла со свадьбы в сопровождении супруги в народном одеянии. За это и зацепился Печально Известный:

«Твоя жена — полотенце, приятель».

Чемпион «Твиттера». Макгрегор вконец обнаглел: теперь он задел жену Хабиба Потом скажет, что это всего лишь бизнес.

«Твит» не прожил долго, но в Сети, конечно, остался в виде бесчисленного количества скриншотов. Хабиб не стал слишком убиваться из-за очередного оскорбления и просто намекнул Макгрегору, что тому не удастся просто так, без всяких последствий говорить плохо об исламе. На этом конфликт законсервировался.

Вернулся… на ринг

Должно быть, люди, попавшие в боксёрский зал Крамлина (район в Дублине, Ирландия) одним апрельским днём почувствовали себя счастливчиками, ведь они видели возвращение Макгрегора в дело. Да, пусть и не на глазах многотысячной толпы где-нибудь в Лас-Вегасе, а всего лишь в периметре ринга в спортзале, но Конор всё же выступил в 2019 году. Речь о его показательном поединке по правилам любительского бокса. Дружеская ничья и небольшой скандал — итог последнего на данный момент выступления Макгрегора.

Макгрегор не смог победить боксёра-любителя. Даже подлый удар не помог Бой закончился вничью. Конор впервые за три года не проиграл, но всё равно умудрился опозориться.

Сломал руку

О травме руки Макгрегор рассказал подписчикам своего «инстаграма» 24 мая. Тогда стало понятно, что летом нам ждать возвращения Конора в клетку не стоит. По последним данным, он выйдет на бой в конце осени, а соперником станет Жозе Алду, которого ирландец в своё время «выключил» за 13 секунд.

Помог разогнаться модному челленджу

Здесь можно без подробностей. Макгрегор поучаствовал в Bottle Cap Challenge. Единственное, чем ирландец выделился среди прочих звёзд-участников челленджа, это очередная попытка пропиарить свой виски. «Вертушку» Конор исполнил с бутылкой Proper Twelve в руках. Вслед за ирландцем Bottle Cap Challenge решили поддержать и другие звёзды.

Ударил старика в баре

Из нового. На днях в Сети появилось видео с участием Конора Макгрегора, снятое камерами наблюдения одного ирландского увеселительного заведения. На записи видно, как экс-чемпион пробивает с левой руки в голову сидящему за барной стойкой седому мужчине. Прямо перед инцидентом Конор о чём-то разговаривал со своим случайным спарринг-партнёром и, видимо, услышал от того нечто крайне обидное. По крайней мере, хочется в это верить, иначе удар исподтишка в исполнении экс-чемпиона мира по ММА смотрится весьма позорно. Особенно если учесть, что жертва, судя по записи, пожилой человек, явно не собиравшийся вступать в битву с атлетом.

Нурмагомедов — о Макгрегоре: такие люди должны сидеть в тюрьме

Президент UFC Дэна Уайт утверждает, что инцидент произошёл ещё весной, но легче от этого не становится. Весь мир наблюдает за падением одной из главных звёзд спорта последней пятилетки, и не хочется, чтобы действительно уникальное наследие Конора Макгрегора в итоге было окончательно загажено его неадекватным поведением на людях. Среди них всё ещё очень много поклонников Печально Известного.