Верный друг Хабиба был чемпионом и фаворитом. Но Кормье жестко нокаутировали

В Анахайме подошёл к концу вечер боёв UFC 241. Забитая до отказа домашняя арена команды НХЛ «Анахайм Дакс» сменила ледовую площадку на клетку октагона, чтобы десятки тысяч на трибунах и сотни тысяч следивших по ТВ-трансляции болельщиков испытали настоящий экстаз от увиденного на «Honda Centre».

Три главных поединка вечера высекали искры с первых и до последних секунд, по праву сделав августовский номерной турнир одним из лучшим не только за лето, но и за весь 2019 год в целом.

Миочич нокаутировал Кормье и стал чемпионом UFC в тяжёлом весе. Как это было Стипе вернул свой пояс спустя год. Его бой с ДиСи вышел потрясающим!

DC проиграл. DC не уходит?

Южнокалифорнийское проклятие зала АКА живёт. Здесь уже проигрывал Даниэль, здесь деклассировали Кейна Веласкеса и Люка Рокхолда. О злом роке мы писали в большом анонсе турнира, о нём мы поговорим и сейчас.

«Дальше буду драться только с Хабибом или Макгрегором». Диаз поставил ультиматум Но всё равно принял бой в Анахайме. Видимо, у Нейта кончились деньги, заработанные в дилогии с Конором.

Ведь иначе как проклятием завершение главного поединка вечера назвать нельзя. Тотальное доминирование в стартовые 15 минут, умопомрачительная борьба и едва уловимые взглядом быстрые и разящие удары – казалось, не избежать Миочичу второго нокаута подряд.

Показательным эпизодом стартового превосходства чемпиона стал великолепный захват Кормье в первом раунде: DC поднял над октагоном Стипе и в течении нескольких секунд удерживал обмякшую «жертву» на весу.

Однако в четвертом раунде всё переменилось: Миочич подкорректировал геймплан и как одержимый начал отбивать Кормье правый бок, чем заметно потряс обладателя пояса. Около десятков ударов принял на себя корпус Даниэля – руки машинально опустились, дабы закрыть зону поражения.

Этого и добивался Стипе: бронебойные выстрелы в голову ознаменовали первое поражение DC в тяжелом весе.

«Я никогда не принимаю решения на эмоциях. Сейчас я точно не ухожу: необходимо посоветоваться с семьей, а уже потом решать», — обрадовал своих фанатов Кормье. Шанс увидеть DC в клетке у поклонников ММА ещё есть.

Принимая решение, спортсмен учтёт все «за» и «против». С одной стороны, сказывается возраст, который не щадя забирает у DC выносливость и прежнюю силу. На этом настаивает и верный друг спортсмена Хабиб Нурмагомедов.

«Честно говоря, хочу, чтобы Даниэль завершил карьеру. У него есть работа, у него есть деньги. Он один из величайших спортсменов, которые когда-либо выступали в UFC. Я действительно хочу, чтобы он ушёл. 40 лет — это не 30. Я хочу, чтобы он выиграл бой со Стипе Миочичем и сказал, что пришло время остановиться.

Думаю ли я, что он закончит карьеру? Нет. Он олимпийский спортсмен. Эти люди не умеют говорить, что они заканчивают. Не думаю, что он закончит, но вся команда хотела бы этого, потому что мы любим его», — как в воду глядел Хабиб. Ведь причин остаться на другой стороне весов куда больше.

Здесь и хорошая физическая форма, которой, несмотря на возраст, позавидуют многие 20-летние проспекты, и две трилогии, которые принесут на семейный счёт не один миллион, и наследие, которое не хочется очернять уходом побеждённым.

«Он не уйдёт… Похоже, что Кормье наконец получил стоящий контракт. В последнее время парень не переставая говорит о деньгах. Полагаю, что большие деньги для него стали чем-то новым», – уверен Джон Джонс, который и тут не упустил возможности подколоть своего главного врага, назвав Стипе величайшим тяжеловесом в истории.

Bones, аккуратнее! DC не сегодня – завтра может спуститься в твой вес ради главной победы в своей великой карьере.

Уайт: Кормье и Джонс отказались драться в тяжёлом весе

Диаз без борьбы, Шоутайм без шоу.

Три года простоя изменили Нейта Диаза – в поединке с Энтони Петтисом американец предстал не отчаянным рубакой, а умным тактиком, что привело в не меньший восторг очарованных его личностью калифорнийских зрителей.

«Диаз! Диаз! Диаз!» — неслось с трибун весь третий раунд, в ходе которого Шоутайм попытался создать хоть какое-то подобие оппозиции своему сопернику.

В этом факторе и кроется причина уверенной победы Нейта, который, к слову, обнажил громадные пробелы в своей борьбе: у Петтиса в Анахайме не получалось совсем ничего. Тактика «защиты с разящими контратаками», так удачно выстрелившая в поединке со Стивеном Томпсоном, провалилась. Пути Энтони и лаки-панча разминулись, и больше удивить Диаза Шоутайму было нечем…

Подробнее о триумфальном возвращении парня из Стоктона, уже бросившего вызов другому гангстеру, Хорхе Масвидалю, читайте здесь:

Диаз пришёл за поясом Хабиба. Сегодня Нейт убрал с пути Петтиса Никто не удивлён…

Бразильская молодость сломила опыт Солдата Бога

Не обойдём стороной и третий по значимости бой вечера, в котором непобеждённый Пауло Коста сохранил идеальный рекорд в адской рубке с Йоэлем Ромеро.

Бойцы с первых же секунд пошли в размен: Боррачинья без всякого уважения зажал ветерана смешанных единоборств у сетки, один за другим выбрасывая в голову кубинца сокрушительные удары.

Не оставался в долгу и Ромеро, прибегший к помощи ног и апперкотов. Всё это в итоге привело к настоящему кровавому побоищу с двумя нокдаунами, попаданием в пах и тычком в глаз и 192 акцентированными ударами на двоих.

Изнуряющая концовка битвы двух накаченных средневесов с забившимися мышцами ознаменовалась оглушительным свистом Анахайма, крайне недовольного судейским вердиктом – два из трёх раундов судьи отдали бразильцу.

«После того, как нокаутирую Ромеро, я собираюсь слетать в Австралию на UFC 243, чтобы из первого ряда увидеть, кто станет моим следующим оппонентом – Адесанья или Уиттакер. Меня не волнует, кто победит в этом бою — я могу побить обоих за один вечер!» — грозился Боррачинья.

Нокаутировать Солдата Бога не удалось. Однако, это не отменяет главного: имя следующего претендента в среднем весе нам уже известно.

Что же касается двух дебютных поединков основного карда UFC 241, то здесь Содик Юсуфф вопреки обстоятельствам триумфально покинул восьмиугольник. Нокдаун, рассечение, считанные секунды до остановки боя – с мыслями о четвёртой победе подряд американец нигерийского происхождения пережил бурю… Чтобы правым боковым поймать вернувшегося после годичного отсутствия Габриэла Бенитеса.

А чуть ранее аудиторию порадовал Дерек Брансон. Проведя дебютный раунд вторым номером, затем представитель США активизировался, подключил переводы в партер и единогласным решением судей взял верх над ярким ударником Йеном Хейнишем.