Крашер защищает пояс чемпиона мира в Челябинске. Ковалёв — Ярд. LIVE

Сергей Ковалёв проведёт первую защиту пояса чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO уже в эти выходные. 24 августа Крашер сойдётся в ринге с претендентом Энтони Ярдом. Встреча состоится в Челябинске в ближайшую субботу, и это событие должно стать одним из самых крупных за всю историю российского бокса, ведь не так часто на нашей земле разыгрываются мировые титулы.

Сергей Ковалёв (Россия) — Энтони Ярд (Англия)

Бой за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO (первая защита Ковалёва)

Статистика: Ковалёв — 33 победы (28 нокаутом), 3 поражения, 1 ничья; Ярд — 18 побед (17 нокаутом) в 18 поединках

Когда: 24 августа

Где: Челябинск, арена «Трактор» Бой за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO (первая защита Ковалёва)Статистика: Ковалёв — 33 победы (28 нокаутом), 3 поражения, 1 ничья; Ярд — 18 побед (17 нокаутом) в 18 поединках24 августаЧелябинск, арена «Трактор»

18:30. Тони Ярд поделился ожиданиями от боя с Крашером, пообещав нокаутировать Ковалёва.



«Вижу, что нокаутирую Ковалёва. Не знаю, когда это случится и как именно. Я не волшебник, чтобы предсказывать это. Что касается статуса боя, то отношусь к нему так, как и к предыдущим боям. Так что не буду действовать безрассудно», — приводит слова британского спортсмена BoxingScene.