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Бой Сергей Ковалёв — Энтони Ярд, бой за титул чемпиона мира WBO, 24 августа

Сергей Ковалёв
«Чемпионат»
Крашер защищает пояс чемпиона мира в Челябинске. Ковалёв — Ярд. LIVE
В России было немного боёв такого масштаба!
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Сергей Ковалёв проведёт первую защиту пояса чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO уже в эти выходные. 24 августа Крашер сойдётся в ринге с претендентом Энтони Ярдом. Встреча состоится в Челябинске в ближайшую субботу, и это событие должно стать одним из самых крупных за всю историю российского бокса, ведь не так часто на нашей земле разыгрываются мировые титулы.

Сергей Ковалёв (Россия) — Энтони Ярд (Англия)
Бой за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO (первая защита Ковалёва)
Статистика: Ковалёв — 33 победы (28 нокаутом), 3 поражения, 1 ничья; Ярд — 18 побед (17 нокаутом) в 18 поединках
Когда: 24 августа
Где: Челябинск, арена «Трактор»

18:30. Тони Ярд поделился ожиданиями от боя с Крашером, пообещав нокаутировать Ковалёва.

«Вижу, что нокаутирую Ковалёва. Не знаю, когда это случится и как именно. Я не волшебник, чтобы предсказывать это. Что касается статуса боя, то отношусь к нему так, как и к предыдущим боям. Так что не буду действовать безрассудно», — приводит слова британского спортсмена BoxingScene.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/sergeykrusherkovalev

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