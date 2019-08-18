Самые мускулистые парни UFC закатили лучший бой выходных. Пора разрешить допинг?

Все три главных поединка UFC 241 по-своему оправдали ожидания. Кормье и Миочич наконец подрались по-настоящему и выяснили — кто лучший тяжеловес планеты. Диаз — просто вернулся к выступлениям, а ведь в это невозможно было поверить до самого момента появления Нейта в октагоне. Энтони Петтис (при всём к нему уважении) был лишь приятным дополнением к соглавному событию вечера боёв в Анахайме.

Верный друг Хабиба был чемпионом и фаворитом. Но Кормье жестко нокаутировали Хабиб считает, что ему нужно уйти.

И третьим боем с конца в программе 241-го номерного турнира UFC стала встреча двух самых атлетичных нокаутёров среднего веса — Йоэля Ромеро и Пауло Косты.

Помимо личного конфликта и статуса прямых конкурентов (первый — экс-претендент на титул и один из лидеров рейтинга, второй — восходящая звезда промоушена), в противостоянии Ромеро и Косты была ещё одна интересная деталь. Оба своим внешним видом гораздо больше напоминают звёзд бодибилдинга, а вовсе не бойцов ММА. И если раньше лишь Йоэль пугал соперников своей физической мощью, то теперь даже он не кажется таким уж верзилой — вы видели Пауло?

В свои 28 парень находится в настолько феноменальной физической форме, что вполне мог бы побороться за титул «Мистер Олимпия». Но вместо этого Коста идёт к поясу чемпиона мира в среднем весе по версии UFC. И делает это Пауло крайне ярко и агрессивно.

До него главным «культуристом» дивизиона считали кубинца Ромеро, который в свои 42 умудряется не только отменно выглядеть, но и выступать на околочемпионском уровне. Сам Йоэль говорит, что его форма — результат многолетних занятий борьбой — Солдат Бога даже ездил на Олимпиаду в составе своей сборной. Однако глядя, например, на Даниэля Кормье, сложно поверить, что лишь только древнее боевое искусство — причина всех этих мышц.

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Любопытно, что и Ромеро, и Коста имели определённые проблемы с USADA. В разное время оба сдавали «плохие» анализы офицерам антидопингового агентства, но до наказания ни в одном из случаев не дошло, а Йоэль даже выиграл суд у компании-производителя спортпита, благодаря чему, по слухам, стал богаче почти на $ 30 млн.

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Ромеро и Коста должны были встретиться уже давно, но всякий раз, когда им назначали очную разборку, что-то срывалось. 17 августа на UFC 241 они наконец подрались. Несмотря на ранние проблемы обоих с выносливостью (ещё бы — с такими-то мускулами!), Йоэль и Пауло провели в клетке все три раунда. И хоть усталость настигла атлетов ещё в середине второго раунда, их поединок всё же удался. Близкий, зрелищный бой с обоюдными моментами и нокдаунами в итоге признали лучшим на турнире.

Сложно сказать, насколько чистыми способами набирали своё мясо Ромеро и Коста, но если представить, что оба сидели на чём-то запрещённом и знали это друг о друге заранее точно… Может, такой вариант и противоречит олимпийским принципам, но не кажется чем-то нечестным по отношению к спортсменам, согласным на это. Плюс бои законно «заряженных» атлетов наверняка станут зрелищнее, а что ещё нужно людям?