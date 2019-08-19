Мажоры или гордость. В чём преуспели дети лучших боксёров в истории

Несколько дней назад филиппинский тренер Марвин Сомодио на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором видна работа на лапах в исполнении старшего сына Мэнни Пакьяо – Эммануэля Пакьяо. Это заставило нас задаться вопросом о том, чем занимаются дети других великих чемпионов и удастся ли им со временем стать частью больших династий.

Кораун Мейвезер

Кораун Мейвезер – первенец Флойда Мейвезера. Он появился на свет в ноябре 1999 года, когда отцу было всего 22 года. Так что наблюдать за рассветом его карьеры он мог воочию. Впрочем, это никак не повлияло на отношения отца и сына, которые складывались достаточно напряжённо. По сведениям источников, именно Кораун в 2010 году убедил охрану дома Мейвезеров вызвать скорую и полицию, когда Флойд применил физическое насилие к своей многолетней сожительнице и матери Корауна Джози Харрис.

Семейная драма разворачивалась на глазах 11-летнего ребёнка, в конце концов не выдержав происходящего, он ослушался отца и вынужден был покинуть дом, сбежав через окно. Именно благодаря этому побегу ему удалось обратиться в правоохранительные органы. Тогда инцидент замять не удалось и Флойд был признан виновным по нескольким статьям обвинения. После того случая отношения между Мейвезерами были испорчены. Кораун признавался, что не в восторге от общения с Флойдом. Более того, он называл отца трусом, за то, что тот отказывался брать на себя вину за избиение Джози Харрис.

В последние годы общение отца и сына стало налаживаться. «Инстаграм» парня пестрит совместными фотографиями с Флойдом. Так он сопровождал отца в Японию в конце 2018 года. Путь к рингу перед боем с Тенсином Нацукавой экс-чемпион мира проделал в компании своего отпрыска.

В целом, влияние Мейвезера-старшего на мальца видно невооруженным взглядом. Пафосные фото с пачками денег, массивные цепи, дорогие авто – всё это атрибуты прославленного отца. Тысячи подписчиков, если быть точными – 270 тыс. Что же касается бокса, то здесь Кораун признал, что считает этот вид спорта достаточно скучным, именно потому от него не стоит ожидать продолжения великой династии американской семьи.

Эммануэль Пакьяо

Главный антагонист Флойда Мейвезера – Мэнни Пакьяо. Говорить о том, что его старший сын повторит легендарного отца не приходится. Но в данном случае хотя бы есть вероятность того, что мы когда-нибудь увидим его на профессиональном ринге.

Старший из детей Пакьяо родился в феврале 2001 года в США. Но Пакмэн не стал воспитывать первенца американцем. Здесь, как и в случае с Мейвезером, серьёзно заметно влияние отца. Так Эммануэль закончил школу с христианским уклоном в одном из регионов родных Филиппин. Зная о погруженности Мэнни в католичество, не стоит удивляться тому, что и сын воспитывался на тех же ценностях. В многочисленных постах на странице в «Фэйсбук» Пакьяо-младший не устаёт благодарить бога за «очередной прожитый год» или же за ту или иную возможность.

Там же можно узнать и об интересах парня. Судя по всему, он увлечён работой фотомодели и частенько появляется на рекламных бордах. Увлечение сына нисколько не беспокоит отца, который даже хвастался достижениями Эммануэля уже на своей странице в социальной сети.

Если же говорить о боксе, то тут всё достаточно противоречиво. В уже упомянутом видео с работой на лапах, всё смотрится очень красиво. Даже стойка сына напоминает о Мэнни Пакьяо.

Но в «боевых условиях» пока не всё так радужно. Первый поединок на «публике» он провёл в феврале 2019 года, и оставил много вопросов. Да, первый раунд полутоварищеского боя явно остался за бойцом с прославленной фамилией, более того, Пакьяо даже отправил соперника в нокдаун. Но в целом зрелище оставляло желать лучшего, так что ничья стала вполне ожидаемым исходом. Справедливости ради отметим, что филиппинец только-только начал осваивать азы бокса, но слова Мэнни Пакьяо о том, что в будущем сын может стать чемпионом, объясняются лишь отцовскими чувствами.

«Бокс – очень тяжёлый вид спорта. Но я верю, что у сына есть качества для того, чтобы стать чемпионом. Главное посвятить этому разум и сердце», — сказал Пакьяо после дебюта Эммануэля. Ну а мы вам рекомендуем посмотреть отрезок того самого боя и обещаем следить за дальнейшими шагами Пака-младшего.

Егор-Даниэль Кличко

Старший из детей Виталия Кличко родился в 2000 году и в теории мог бы уже как минимум прославлять украинскую олимпийскую сборную. Но теория часто расходится с практикой. На деле Егор-Даниэль родился в США и с момента своего появления на свет фактически является гражданином этой страны. Виталий не раз подчёркивал, что, повзрослев, сын сам выберет себе паспорт, и, судя по всему предпочтение он отдал не Украине.

Впрочем, не будем забегать вперёд. Среднее образование он получил в Германии, обучаясь в Международной школе Гамбурга. Уже после её окончания он отправился в США, по-видимому, дав понять, что будущее связывает с Северной Америкой. Там он поступил в Ransom Everglades School – колледж находится в Майами (штат Флорида) и готовит своих студентов к поступлению в ВУЗы. Стоимость года обучения в этом учебном заведении составляет около $ 35 тыс.

Всё больше времени в США проводит и сестра Егора-Даниэля Елизавета, которая однажды даже «засветила» в сети паспорт гражданки США, чем взорвала украинские СМИ и поставила в неудобное положение мэра Киева.

Что же касается спортивной составляющей, то Виталий Кличко не раз подчёркивал, что не желает видеть своего сына боксёром. Видимо, Кличко-младший не сильно этому сопротивлялся, так что в ближайшие десятилетия ещё одного Кличко на ринге нам не видать.

Николай Валуев

Пожалуй, в подобном обзоре было бы несправедливо обойтись совсем без россиян. Один из самых колоритных боксёров недавнего прошлого Николай Валуев – отец троих детей. Старшему из них – Григорию, уже 17 лет. И он также, как и большинство героев нашего сюжета, не помышляет о повторении пути именитого отца. В 2018 году он поступил в Суворовское военное училище, заставив Валуева-старшего гордиться собой.

«Вот и первая присяга старшего. Теперь суворовец Валуев. Санкт-Петербургское военное училище МВД России. Удачи и твердости всем учащимся в нём парням, сдержать данное слово. Впереди трудный, но интересный путь настоящего мужчины», — написал Валуев на своей странице в «Инстаграме».

Из интересных фактов жизни Григория Валуева стоит также отметить его трудовой опыт на мясокомбинате в 2016 году. Тогда Валуев-старший направил сына на такую работу сам.

«Мой старший сын Гриша — молодец! Поехал в Курган на месяц работать на мясокомбинат. Днём будет работать, а вечером тренироваться в школе бокса», — написал тогда депутат Государственной Думы на своей странице в «Твиттере».

Судя по всему, бокс для Валуева-младшего так и останется хобби, так как зачастую перед воспитанниками Суворовского училища открывается куда более радужные перспективы, чем тяжёлая карьера профессионального спортсмена.

Мигель Тайсон

Нашлось место в нашем списке и сыну великого Майка Тайсона – Мигелю Леону Тайсону. Отклонившись от заданного курса, поговорим не о старшем из сыновей многодетного «Железного Майка». А причина этого кроется в том, что в январе 2018 года в прессе активно начали обсуждать боксёрские перспективы именно 15-летнего на тот момент Мигеля.

Тогда он выложил на странице в «Инстаграме» свою работу на лапах. Серии ударов впечатлили фанов бокса, а ещё больше обсуждений вызвал тот факт, что лапы Мигелю держал его легендарный отец. В СМИ начала раздуваться история о том, что Тайсон-старший скоро воспитает нового чемпиона мира. Но отсутствие дальнейших новостей на эту тему зарубило интерес к Мигелю Тайсону на корню.

Впрочем, у парня достаточно талантов и без бокса. К примеру, он выступает на музыкальных фестивалях, не только исполняя песни, но и играя на фортепиано. Также Тайсон-младший пытается заниматься благотворительностью на африканском континенте, так что невзирая на свои 17 лет, личность он незаурядная. В целом же, потомство «Железного Майка» достойно отдельного обзора.