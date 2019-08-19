Конор дебоширит в ирландском пабе, а Хабиб в топе рейтинга мусульман России

12 августа

Чемпион UFC Сехудо бросил вызов Валентине Шевченко

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо бросил вызов чемпионке организации в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.



«У меня разрывается телефон от сообщений. В них говорится, что некая Валентина Шевченко является самым доминирующим чемпионом UFC в мире! Валентина Шевченко, сообщаю тебе, что я хочу стать первым межгендерным чемпионом в мире!

Я вызываю тебя на бой, ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом!» — сказал Сехудо в ролике, который он опубликовал в своём «твиттере».

Первый канал покажет поединок Ковалёва и Ярда

Первый канал покажет бой российского боксёра, чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлой весовой категории Сергея Ковалёва с британцем Энтони Ярдом, сообщает официальный сайт телеканала. Поединок состоится 24 августа 2019 года в Челябинске. Прямой эфир начнётся в 21:25 мск.



Челябинск — родной город Ковалёва. Сергей за карьеру провёл 37 поединков, одержав 33 победы при трёх поражениях и одной ничьей. Ярд проведёт 19-й в карьере бой, и пока он является непобеждённым боксёром.



Предыдущий поединок Ковалёв провел в феврале 2019 года в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанёс ему первое поражение в карьере. За полгода до этого Альварес победил Ковалёва, Сергею удалось взять реванш.

13 августа

Хабиб Нурмагомедов — третий самый влиятельный мусульманин России

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов занимает третью строчку в рейтинге самых влиятельных мусульман России, сообщает Бизнес Online.



На первом месте находится председатель президиума духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин, а сразу перед Хабибом — первый президент Татарстана, советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Чемпион UFC популярнее действующего президента Татарстана Рустама Миннинханова и главы Чечни Рамзана Кадырова, которые расположились на четвёртом и пятом местах.

Менеджера Хабиба подозревали в сотрудничестве с террористами и участии в 9/11 Сейчас он самый скандальный и могущественный агент в мире ММА.

14 августа

Тим Цзю одержал 14-ю победу в карьере

Сын Константина Цзю, чемпион Австралии в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю, одержал победу над австралийским боксёром Дуайтом Ричи. Бой прошёл в Сиднее. Для определения победителей судьям потребовались все 10 раундов, по итогам которых они отдали победу российско-австралийскому боксёру: 98-93, 98-92, 97-93. Цзю доминировал над соперником на протяжении всего поединка.



Для сына Константина Цзю эта победа стала 14-й в профессиональной карьере в 14 поединках. Для Дуайта Ричи это поражение стало вторым в карьере в 21 поединке.



Тим Цзю провёл предыдущий бой в мае 2019 года, когда победил Джои Камильери, именно тогда он и завоевал региональный титул. Бой с Ричи стал для Тима уже третьим в 2019 году.

Тухугов встретится с дебютантом UFC в андеркарде титульного боя Нурмагомедова

Российский боец UFC Зубайра Тухугов вернётся в октагон на турнире UFC 242 в Абу-Даби, сообщает в своём «инстаграме» журналист Азамат Бостанов. Соперником россиянина станет дебютант организации британский боец Лерон Мёрфи.



Зубайра Тухугов в последний раз выходил в октагон 14 мая 2016 года на турнире UFC 198, на котором раздельным решением судей уступил Ренато Карнейро. На счету Тухугова четыре поединка в UFC, в трёх из которых он одержал победу.



Лерон Мёрфи в профессиональной карьере провёл всего пять поединков, и во всех одержал победу, три из которых — нокаутом.

15 августа

Макгрегор ударил по лицу пожилого мужчину в баре за отказ выпить виски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец ММА Конор Макгрегор атаковал одного из посетителей бара в Ирландии. Поводом для конфликта стал спор о виски, сообщает TMZ Sports.



По данным источника, инцидент произошёл ещё 6 апреля в баре The Marble Arch Pub в Дублине. Конор решил угостить всех посетителей собственным виски Proper Twelve. Один из мужчин отказался, тогда Макгрегор настоятельно предложил ему выпить, поставив перед ним рюмку.

Вскоре после этого ирландский боец ударил пожилого мужчину по лицу. Двое посетителей сразу схватили Макгрегора и не позволили конфликту вылиться в полноценную драку. Как сообщает TMZ, пострадавший обратился в полицию, но неизвестно, был ли каким-то образом наказан Макгрегор.



Самое любопытное, что пожилой мужчина даже не упал со стула после удара Макгрегора.

Движение вниз. Какой стала жизнь Макгрегора после поражения от Хабиба Конор скатывается, и это печально.

Порье: покажу всему миру, что у Нурмагомедова тоже может идти кровь

Американский боец ММА Дастин Порье поделился ожиданиями от титульного боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.



«У меня в соцсетях прибавилось негатива. Но меня это не беспокоит. Когда я только начинал выступать, я читал всё, что про меня писали. Я читал и не понимал, почему люди так глупы.



Но теперь мне всё равно. Ненависть со стороны фанатов Хабиба меня совершенно не беспокоит. Когда я вижу их некоторые высказывания, лишь улыбаюсь.



Да, Хабиб никогда не проигрывал. Мне понятно, почему во мне так сомневаются. Конечно, некоторые вещи кажутся невозможными. Но я покажу всему миру, что у этого парня тоже может идти кровь, что он испытывает боль и допускает ошибки. Я докажу, что являюсь лучшим», — цитирует Порье MMA Junkie.

16 августа

Нурмагомедов — о Макгрегоре: такие люди должны сидеть в тюрьме

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию вокруг Конора Макгрегора и его нападения на пожилого мужчину в баре Дублина.



«Такие люди должны сидеть в тюрьме. У этого парня нет уважения. Да, он делал хорошие вещи для спорта, но сейчас он потерял рассудок. Он спятил. Властям нужно разобраться с ним. Я очень зол из-за этого видео. Сегодня он ударил старика, а что будет завтра?



Могу представить, как много новостей было бы, если бы на его месте был я. Это очень плохой поступок. Это недопустимо. Как к такому относится правительство в Ирландии? Почему он без проблем получает визу в США? Такие люди должны сидеть в тюрьме», — сказал Нурмагомедов в интервью TMZ Sports.

«Дальше буду драться только с Хабибом или Макгрегором». Диаз поставил ультиматум Но всё равно принял бой в Анахайме. Видимо, у Нейта кончились деньги, заработанные в дилогии с Конором.

Тайсон тратит $ 40 тыс. в месяц на употребление марихуаны

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон признался, что тратит $ 40 тыс. в месяц на марихуану.



«Сколько мы выкуриваем за месяц? Примерно $ 40 тысяч? Да, $ 40 тысяч в месяц. Мы выкуриваем около 10 тонн сорняков на ранчо каждый месяц», — приводит слова Майка Тайсона Bleacher Report.



Майк Тайсон является ярым сторонником употребления марихуаны. Ранее в 2019 году Тайсон открыл плантацию в Калифорнии, где с 1 января разрешили продавать марихуану для применения в рекреационных целях.



Половину участка Тайсон отвёл под плантацию марихуаны, а также задумал открыть завод по её переработке, магазин и школу для других производителей, где их будут обучать выведению новых сортов.

Уайт: не знаю, когда Макгрегор очнётся и скажет, что должен прекратить это

Президент UFC Дэна Уайт раскритиковал Конора Макгрегора за инцидент, произошедший в апреле в одном из баров Дублина.



«Я знал, что случилось в апреле. Но видео появилось в Сети только сейчас. Я не знаю контекста этой истории, но это был спор из-за виски, и в итоге он ударил старика по лицу.



За случай, произошедший в Нью-Йорке, Макгрегор заплатил миллионы, после этого он заплатил за разхбитый телефон фаната. Теперь ему придётся заплатить тому старику из паба. Я не знаю, когда он очнётся и скажет, что должен прекратить это», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.

17 августа

Источник: пожилой мужчина спровоцировал Макгрегора на удар

15 августа Сеть взорвало видео с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. На записи был показан инцидент в одном из пабов Ирландии, который произошёл ещё в апреле 2019 года. В его ходе боец ударил по лицу пожилого человека. Информации о деталях происшествия было крайне мало. Сообщалось, что Макгрегор решил применить рукоприкладство после того, как посетитель питейного заведения отказался выпить виски, производимый компанией Конора.



Теперь же источники издания Irish Mirror сообщают, что причина удара крылась не в отказе пострадавшего выпить, а в том, что он позволил себе оскорбления. Когда Конор вызвался угостить всех виски, пожилой мужчина не просто выразил нежелание пить.



«Я не хочу пить это дерьмо. Мне не нужна твоя выпивка», — сказал мужчина. После этого Конор сорвался и решил ударить посетителя паба.

Кормье: общение с Хабибом — всегда сумасшествие

Даниэль Кормье поделился мнением о друге и одноклубнике чемпионе организации в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.



«Общение с Хабибом и его командой — это всегда сумасшествие. Отличные ребята и весёлые одноклубники, они усердно трудятся.



На прошлой неделе мы с Хабибом спорили о том, что я не заплатил за его еду, но этого не может быть. В 2012 году у него не было столько денег, как сейчас. Теперь он должен платить за мою еду, но тогда я точно за него заплатил.



Однажды мы боролись, и Хабиб сказал, что я травмировал ему шею. Я сказал ему поднимать свою задницу. Обернулся, а за мной уже семеро чуваков из России — готовятся налететь. С этими ребятами лучше не шутить», — рассказал Кормье в интервью UFC Russia.

18 августа

Нурмагомедов прокомментировал поражение Кормье

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение одноклубника, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье от Стипе Миочича. Россиянин выступил со словами поддержки в адрес Кормье, отметив, что тот в любом случае является одним из лучших бойцов в истории.



«У победителя много друзей, и лишь у проигравшего они настоящие. Выше голову, чемпион. Ты уже доказал, что ты один из лучших среди тех, кто когда-либо выходил в октагон», — написал Нурмагомедов.

Верный друг Хабиба был чемпионом и фаворитом. Но Кормье жестко нокаутировали Хабиб считает, что ему нужно уйти.

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Сотрудники ирландского паба вылили виски Макгрегора в унитаз

Скандальный поступок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора — нападение на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина — может возыметь негативный эффект на продажу виски, производимого компанией бойца.



Так, сотрудники одного из ирландских пабов в штате Флорида приняли решение вылить виски Конора Макгрегора в унитаз, сообщает Irish Mirror. Таким образом, они решили выразить протест поступкам спортсмена.



Владелец паба призвал коллег из других питейных заведений поступить так же.



«В связи с недавним трусливым поведением так называемого ирландского профессионального бойца паб Salty Shamrock больше не будет представлять продукцию Макгрегора. Призываю к этому же всех владельцев ирландских пабов. Макгрегор не истинное лицо ирландской нации», — говорится в заявлении, распространённом представителями паба