Топ-5 крупнейших боёв на российской земле за всю историю

В последние годы акценты российских любителей мира единоборств всё больше смещаются в сторону ММА. Популярность UFC набирает обороты. Хабиб Нурмагомедов, Пётр Ян, Забит Магомедшарипов, Александр Волков и другие всё чаще заставляют забывать о боксёрском буме, который царил в стране ещё на рубеже десятилетий.

UFC всё активнее поглощает рынок, организовывая турниры в Москве и Санкт-Петербурге. Но 24 августа в Россию возвращается по-настоящему большой бокс. Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе, один из лучших отечественных боксёров-профессионалов в истории Сергей Ковалёв будет проводить защиту титула от посягательств опасного панчера Энтони Ярда. В этой связи поговорим о пятёрке самых крупных боксёрских поединков, проводимых в России.

Султан Ибрагимов – Эвандер Холифилд. 13.10.2007. Москва («Мегаспорт», Ходынское поле). Первая защита Ибрагимова

13 октября 2007 года в Москве состоялся титульный поединок в супертяжёлом весе. Третий в истории России чемпион мира в хэвивейте Султан Ибрагимов проводил первую защиту пояса. Противостоял ему уже на тот момент легендарный Эвандер Холифилд.



Тогда организатором вечера бокса удалось собрать неплохой андеркард. В соглавном событии турнира прошёл титульный бой во втором наилегчайшем весе. Дмитрий Кириллов завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF, одолев Хосе Наварро.



Но всё же заполненные трибуны арены на Ходынке ждали мэйн ивента. Нечасто в Россию наведывались такие легендарные боксёры, а тем более в качестве участников турнира, а не приглашённого гостя на какое-нибудь шоу.

Конечно, 44-летний Холифилд значился очевидным аутсайдером встречи, и многие рассматривали её как откровенный мисматч. К примеру, давний соперник Эвандера Леннокс Льюис заявлял, что Холифилд, принимая такой вызов, рискует здоровьем. Злые языки поговаривали, что Эвандера заставляет продолжать карьеру не лучшее финансовое положение. Но сам звёздный американец сохранял предельное спокойствие и грезил возвращением титула. Перед встречей с Ибрагимовым ему удалось перекрыть серию из трёх поражений, победив четыре раза подряд. Оппозиция в лице Бейтса, Окендо, Маддалоне и Саварезе совсем не впечатляла, но, тем не менее, этого хватило, чтобы получить бой с Ибрагимовым.



Ну, а Султан перед боем с Холифилдом завоевал титул, разобрав на запчасти во многом случайного чемпиона Шеннона Бриггса. Эвандер был идеальным соперником для проведения первой защиты. С одной стороны, имя Холифилда у многих ещё ассоциировалось с победами над Тайсоном и Рахманом и это создавало должный эффект для не самых искушённых болельщиков. С другой — команде Ибрагимова было совершенно очевидно, что подопечный будет иметь над американцем преимущество.



Непосредственно ко встрече Холифилд подошёл в хорошей физической форме, сложно было бы сказать, что ему без малого 45 лет. Тем не менее, скорость и рефлексы американца были уже не те. Невзирая на волю к победе, характер и, конечно же, великолепную технику, Эвандер проигрывал россиянину в скорости. Султан же действовал по классике – проводил короткие серии, а после уходил на безопасную для себя дистанцию. В конце поединка американец попробовал организовать некое подобие штурма, но Ибрагимов уверенно оборонялся и довёл встречу до победы единогласным решением судей.

Удивительно, но после того именно Ибрагимов провёл ещё только один бой. Незадолго до 33-летия Султан встретился в объединительном поединке с Владимиром Кличко и, уступив в нём, принял решение завершить карьеру. А вот возрастной Холифилд пылил на ринге вплоть до 2011 года и даже задал знатную трёпку Николаю Валуеву, хотя в итоге, по мнению многих, был ограблен судьями.

Султан Ибрагимов Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Денис Лебедев – Рой Джонс. 21.05.2011 (Москва, Дворец Спорта в Крылатском)

Второй случай, когда в России прошёл поединок с участием легендарного экс-чемпиона мира, случился в 2011 году. Тогда промоутеры отечественного бокса пристрастились к тому, чтобы растить домашних чемпионов на победах над престарелыми звёздами и, к сожалению, поединок Дениса Лебедева с Роем Джонсем служит тому ярким примером.



К тому времени Лебедев уже сделал себе имя в профессиональном боксе. На бой с Джонсом он выходил, имея в послужном списке победы над крепкими Энцо Макаринелли и Александром Алексеевым, а также весьма сомнительное поражение в титульном бою с Марко Хуком. Более того, откровенное ограбление судьями в бою с Хуком лишь увеличило фан-базу, несправедливо лишённого победы Дениса.



Тем удивительнее было видеть, что менеджмент уже вполне состоявшегося Лебедева решил его раскручивать за счёт побития престарелой легенды, которая для многих, в том числе и в России, является фигурой как минимум не менее популярной, чем сам Лебедев.

Он был на волоске от смерти, но ушёл чемпионом. Денис Лебедев оставил бокс В России стало меньше на одного чемпиона мира.

Американец приехал в Россию после двух поражений кряду, и всем было очевидно, что угасающий Рой не сумеет составить конкуренцию молодому сопернику. Но бой «продавался» весьма успешно. Стороны проводили традиционные открытые тренировки и пресс-конференции, где Джонс поражал публику своими умениями и быстрыми комбинациями во время боя с тенью. Но сам бой смазал и без того не самую лучшую картину. Лебедев имел явное преимущество на протяжении всей встречи.

Лишь в одном из эпизодов зрители увидели проблески былого Джонса, случилось это в девятом раунде, когда Дениса явно болтануло. Но уже в десятой трёхминутке всё было закончено, причём не самым красивым образом. Не отвечающий на атаки Джонс, находившийся в фактически стоячем нокдауне, не дождался вмешательства рефери. В результате Лебедев нанёс жесточайший удар фактически по стоячей мишени, что выглядело не жирной и красивой точкой, а скорее уродливой кляксой, запятнавшей репутацию рефери и не только.

Как бы то ни было, сам факт приезда на бой Роя Джонса стал большим событием для российского бокса и даже невзирая на уровень конкуренции в поединке, не сказать о нём было нельзя.

Александр Поветкин – Владимир Кличко. 05.10.2013 (Москва, СК «Олимпийский). 15-я защита Кличко титулов IBF, IBO, 11-Я защита Кличко титула WBO, 5-я защита Кличко титула чемпиона WBA Super

А вот эта схватка, пожалуй, по сей день остаётся самой грандиозной в истории российского бокса. О поединке двух олимпийских чемпионов Александра Поветкина и Владимира Кличко говорилось на протяжении многих лет. Но его проведению мешали различные обстоятельства. В 2008 году Поветкин стал официальным претендентом на пояс по версии IBF, но тогда организации встречи помешала травма россиянина. В 2009 году повреждение уже получил Кличко, кроме того, возникали трудности с продажей прав на телетрансляцию на американский рынок.

Казалось, что в 2010 году всё было уже на мази, но тогда Александр не подписал контракт на бой в том числе из-за непонятной ситуации вокруг сотрудничества с Тедди Атласом, тогдашним тренером «Витязя». На протяжении следующих двух лет стороны не могли прийти к консенсусу, к тому же, украинец был занят эпопеей с Дэвидом Хэем.



Наконец в 2013 году делу был дан ход. Случилось это, когда в карьере Поветкина появился Андрей Рябинский. Функционер выиграл торги на право проведения боя, а общий призовой фонд встречи составлял $ 23 млн. Многие выражали сомнение в целесообразности такой цифры и задавались вопросом, смогут ли организаторы отбить эту сумму. Но главная цель была достигнута – встреча проводилась на домашней для Поветкина арене, в Москве.

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Букмекеры считали Кличко-младшего явным фаворитом встречи. Ряд российских экспертов не исключал апсет. Ну, а многочисленные представители отечественного бомонда, пришедшие на бой, были уверены в успехе Александра. Само событие преподносилось как едва ли не бой столетия, но ни одно из ожиданий не оправдалось.



На протяжении всех 12-ти раундов Владимир Кличко тотально доминировал, при этом демонстрируя свой «фирменный» стиль в его самых худших образцах. Украинец постоянно вязал соперника, нависал на нём, не давая тем самым работать в ближнем бою. В атаке Кличко полагался на свой знаменитый бронебойный джеб и изредка на хук справа. В итоге зрители стали свидетелями достаточно унылого и грязного противостояния, в котором один мог, но не хотел, а второй хотел, но не мог. Поветкину, невзирая на несколько нокдаунов, удалось выстоять до конца, но толку от этого было мало – уверенная победа Кличко.



Спортивное сообщество неоднозначно восприняло столь раскрученную схватку. Ожидания не оправдались на все 100%, самую большую порцию критики от экспертов получил Кличко, которого не обвиняли в издевательстве над боксом разве что ленивые. И вместе с тем всё это не отменяет того, что вечер бокса в Москве 5 октября 2013 года стал одним из самых больших в истории России.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Мурат Гассиев – Александр Усик. 21.07.2018 (Москва, СК «Олимпийский»). Первая защита Гассиева титула WBA Super, 3-я защита Гассиева титула по версии IBF, 6-я защита Усика титула по версии WBO, 1-я защита Усика титула по версии WBC)

События 21 июля 2018 года свежи в памяти у всех любителей бокса. Тогда в Москве прошёл финальный поединок первого сезона турнира Всемирной боксёрской суперсерии WBSS в первом тяжёлом сезоне. Та встреча была знаковой во многих смыслах. Первый тяжёлый вес гарантированно получал абсолютного чемпиона мира впервые с 2006 года, современный — первого в истории победителя турнира WBSS и обладателя трофея имени Мохаммеда Али, а в мир — новую большую российско-украинскую схватку.



И именно последний пункт, мало относящийся к спорту, проходил красной нитью в ходе организации этой встречи. Изначально она должна была пройти в Саудовской Аравии, но травма украинца помешала боксёрам выйти в ринг 11 мая. Тогда стороны договорились о проведении боя в Москве, за что Усик был нещадно критикуем у себя на родине. Но порицание радикалов не остановило Александра на пути к заветной цели, и он прибыл в столицу России.

Порхал, как бабочка, жалил, как пчела. Усик победил Гассиева, выиграв приз Али Украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксёрской суперсерии.

Сам бой больше походил на сольное выступление украинца. Усик быстро прочёл Гассиева, который в тот вечер был уж слишком однообразен. С каждым раундом положение Мурата усугублялось. Усик же оставался таким же свежим, как и в стартовых раундах. Реальная возможность зацепиться за успех была у россиянина в четвёртом раунде, когда ему удалось потрясти соперника. Но Александр быстро связал противника и восстановился. В последних раундах Усик продолжал порхать по рингу и увеличивать общий тоннаж донесённых до цели ударов. Мурат выстоял, но победа Усика по очкам была неоспоримой.



Невзирая на то, что встреча была односторонней, она получилась очень яркой и стала украшением всего WBSS. В целом первый сезон Всемирной боксёрской суперсерии мог бы дать мощный импульс для объединительных боёв и в других весах, но уже второй сезон турнира разочаровал и, вероятнее всего, именно личности Усика и Гассиева сыграли роль в том, что первый год существования WBSS получился на загляденье.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сергея Ковалёв – Энтони Ярд. 24.08.2019. (Челябинск, «Трактор»). Первая защита Ковалёва титула по версии WBO

Наконец авансом внесём в наш список и предстоящую встречу Сергея Ковалёва с Энтони Ярдом. Ни для кого не секрет, что карьера Крашера подходит к концу, не скрывает этого и сам россиянин. Потому на российском ринге мы его, возможно, увидим в последний раз. Так что этот бой уже априори является знаковым. Кроме того, он ответит на главный вопрос — был ли победный поединок с Элейдером Альваресом мимолётной вспышкой или же мы увидели перерождение Ковалёва.

Крашер защищает пояс чемпиона мира в Челябинске. Ковалёв — Ярд. LIVE В России было немного боёв такого масштаба!

Часть болельщиков опасается, что Ковалёв может подойти к бою недооценив молодого соперника, что несёт в себе большие угрозы. Подливают масла в огонь и комментарии британцев. Так, экс-чемпион мира в хэвивейте Тайсон Фьюри прочит Ярду победу нокаутом. Сам Энтони также обещает очередную досрочную победу в своём исполнении. Всё это лишь способствуют росту интриги. Также неприятной тенденцией для фанов Ковалёва является то, что коэффициент на победу Ярда продолжает падать, что за несколько дней до боя вселяет ещё большие опасения.

С учётом всех этих обстоятельств, откровенного мисматча, как предполагали многие, мы можем не увидеть. Нокаутирующая мощь чистого панчера Ярда может сыграть определяющую роль, потому в ринге нас ждёт настоящая война и, как это нередко бывает в боях Ковалёва, много ярких эпизодов.



Ну, а победа Сергея, с большой долей вероятности, обеспечит ему крупнейший в карьере поединок. В соперники ему продолжает набиваться Сауль Альварес и в команде мексиканца откровенно заявили, что многое в этом вопросе зависит от боя Крашера с Ярдом. Так что возможная схватка с Альваресом — ещё один повод поболеть за Сергея. Нам же остаётся пожелать ему удачи и ждать яркого шоу.