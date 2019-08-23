Суды, аварии, потери и новый путь. Что успел Ковалёв с последнего боя в России

Последний раз Крашер выступал на родине три года назад, и с тех пор его жизнь круто поменялась

В январе 2016 года Сергей Ковалёв второй раз подряд избил Жана Паскаля, защитил три пояса чемпиона мира в полутяжёлом весе и отправился в Россию. В Екатеринбурге Крашер делал последний шаг навстречу главному бою в своей карьере — против Андрэ Уорда. В качестве симулятора американца был выбран стилистически неудобный Айзек Чилемба.

Крашер защищает пояс чемпиона мира в Челябинске. Ковалёв — Ярд. LIVE В России было немного боёв такого масштаба! Боксёры сделали вес.

Чемпион вполне уверенно победил, но не смог завершить поединок досрочно. После боя в ринг зашёл Дмитрий Губерниев, а Ковалёв рассыпался в благодарностях: приветы отправились губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, «Русской медной компании» и лично Игорю Атлушкину. Конечно же, свою порцию любви получили и собравшиеся болельщики. Чемпион посвятил этот бой погибшему Роману Симакову, отдал его семье гонорар и отправился готовиться к столкновению с Уордом. Спустя 1139 дней или 3 года 1 месяц и 13 дней Ковалёв снова возвращается в Россию. За это время Крашер успел прожить целую жизнь.

Два поражения от Уорда и потеря трёх поясов

В ноябре того года Ковалёв вышел на главную бойцовскую арену мира T-Mobile Arena в Лас-Вегасе на бой с одним из лучших боксёров современности. Россиянин уверенно выиграл первую половину боя, уронил американца на настил, но не сумел добить и сбавил ход после экватора поединка, дав судьям возможность стать главными героями вечера. Насмехаясь над здравым смыслом и арифметикой, три человека с карточками лишили Ковалёва трёх чемпионских поясов. Примерно так главный бой в карьере Сергея вдруг превратился в современную классику судейского произвола.

Яйца всмятку. Почему итог боя Ковалёв — Уорд — это позор для бокса Андре Уорд одержал победу над Сергеем Ковалёвым, ещё более спорную, чем в первом бою. Разбираемся в деталях.

Всё было так очевидно, что даже американские болельщики были недовольны решением. Реванш стал делом времени, и в июне 2017 года Ковалёв и Уорд снова оказались в одном ринге. Но на это раз Сергея ждало ещё большее разочарование – американец проделал работу над ошибками, а проблемы с выносливостью у россиянина так никуда и не делись. Но всё закончилось новым судейским скандалом – на этот раз отметился третий человек в ринге Тони Уикс, остановивший поединок после удара чуть ниже бандажа от Уорда.

За всей этой шумихой можно было пропустить одну важную деталь – на момент злополучного удара Уорд выигрывал на карточках у двух судей и за несколько секунд до остановки боя сумел жёстко потрясти Ковалёва. Самое скверное в этой истории то, что бензобак Крашера вновь предательски опустел уже к середине боя.



Дальнейшие перспективы карьеры Сергея внезапно оказались туманными: получить третий бой с Уордом было невозможно, а идти за единственным поясом, которого не было в коллекции Андрэ, было просто бессмысленно – ремень WBC принадлежал Адонису Стивенсону, с которым команда Ковалёва никак не могла договориться даже на пике интереса к этому поединку. Завершение карьеры, переход в полутяжёлый вес или ещё один забег за золотом? От трёх поясов и статуса одного из сильнейших боксёров современности к полной неопределённости всего за 11 месяцев – вот насколько быстро всё меняется в этом спорте.

Громкий уход от тренера, мысли о завершении карьеры и загадочная авария

После неудачи во втором поединке с Уордом Ковалёв не скрывал своего разочарования. Буквально через пару месяцев Сергей дал короткий комментарий о своём будущем, где буквально сквозило неопределённостью.



«В начале сентября возвращаюсь в Америку, где буду полноценно тренироваться, но у меня нет никаких мыслей по поводу боёв. Никаких дат нет. Может, вообще карьеру завершу, мне пока не до бокса. Я подумываю о завершении карьеры. Пора, наверное, перестать боксировать и завязывать с этим. Пока нет конкретики, чем буду заниматься в ближайшее время. Пока я занимаюсь собой, семьёй. Приехал на святую гору Афон, духовно общаюсь с богом. Сейчас не до бокса».

В этот момент за карьеру Крашера стало тревожно, но всё обошлось – в сентябре бывший чемпион вернулся в США и начал глобальную перестройку тренировочного процесса. Первые перемены оказались глобальными.



Ещё перед вторым поединком с Уордом Ковалёв оценивал работу своего тренера Джона Дэвида Джексона не слишком лестно:



«Джон же никогда не выстраивает для меня тактику на мои бои и план тренировок, он, по сути, просто держит мне лапы, а всю тактику выстраиваю лично я сам».



Наверное, это не совсем то, что ты хочешь слышать от боксёра перед принципиальнейшим реваншем. Но именно по этой причине новость о прекращении работы с Джексоном не стала откровением. Немного больше удивила последующая реакция тренера, начавшего поливать грязью своего бывшего подопечного.

Американский специалист обвинял Ковалёва в жадности, любви к горячительным напиткам и непрофессионализме. Всё это немного напоминало слова обиженного человека, но смущал один факт – ранее о Сергее не очень лестно отзывался другой его бывший тренер Абель Санчес, упоминавший сложный характер боксёра и его нежелание прислушиваться к советам наставника.



Словесная перепалка с Джексоном немного затянулась и дошла до серьёзных обвинений. Например, менеджер российского бойца Эгис Климас в одном из интервью допустил, что перед вторым боем с Уордом Джон Дэвид мог подсыпать своему боксёру снотворное. И здесь сразу же можно вспомнить, что за пару недель до реванша в западной прессе появилась информация о том, что Джексону предлагали перейти в команду Сына Бога. В общем, расстаться красиво не получилось.

Но чтобы полностью понимать, что происходило в жизни Сергея Ковалёва сразу после поражения от Уорда, нам нужно перенестись в ноябрь, когда за несколько дней до нового боя Крашера на сайте одного из главных спортивных журналов Sport Illustrated появилась большая и местами сенсационная статья о российском боксёре. Из неё можно было узнать несколько вещей – Сергей пытался отвлечься от неудачи с помощью горячительных напитков, а чуть позже попал в серьёзную аварию, заставившую Ковалёва задуматься не только о перезагрузке своей карьеры, но и жизни. Именно после этого россиянин принял решение отправиться в Афон, чтобы многое переосмыслить.



Сложно сказать, сколько именно правды в заметке Sport Illustrated, но если хотя бы половина написанного не является художественным вымыслом – нужно признать, что Сергей прошёл через очень сложный жизненный период. И тем ценнее, что Ковалёв все-таки смог вернуться и продолжил писать свою удивительную историю.

Новый тренер, отставка Уорда и возвращение пояса WBO

Так получилось, что после расставания с Джексоном дела Ковалёва пошли в гору. Совсем скоро был объявлен поединок с Вячеславом Шабранским, а в конце сентября пришла ещё более приятная новость – Андрэ Уорд завершил карьеру. Перед Крашером замаячили новые перспективы и открылись все захлопнувшиеся двери.

За месяц до возвращения на ринг было объявлено, что новым тренером Ковалёва стал не особенно знаменитый Аброр Турсунпулатов, известный по работе с Олимпийским чемпионом 2016 года Фазлиддином Гаибназаровым. Стало ясно, что Сергей, ранее жаловавшийся на то, что стал забывать многие аспекты из любительской школы, решил освежить свой технический арсенал.

Примерно в это же время стало известно, что возвращение Крашера сразу же получается титульным – на кону поединка с Шабранским будет стоять пояс WBO. Дела пошли в гору, и, конечно же, бывший чемпион мира не упустил свой шанс.

Ковалёв разбил украинского боксёра за два раунда и вернул один из своих титулов. Очередной пример, как всё может быстро поменяться в боксе: ещё в июле Сергей вряд ли мог представить, что будет встречать 2018 год в статусе чемпиона с такими радужными перспективами. Но жизнь никогда не давала россиянину слишком сильно расслабиться.

Сенсационное поражение от Альвареса, обвинение в харрасменте, смена тренера и убедительный реванш

В марте 2018 года Ковалёв провёл первую защиту своего пояса и вновь победил досрочно. Игорь Михалкин дрался изо всех сил, но в седьмом раунде рефери принял решение остановить поединок.



После этого с новой силой пошли разговоры о боях Крашера с другими чемпионами из России – оставленные Уордом пояса уже успели найти новых хозяев — Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Поединок с первым был вполне реален и почти согласован – Сергею оставалось провести защиту титула.



Элейдер Альварес имел чистый рекорд и давно ждал своего шанса, штурмуя рейтинг WBC, где правил Адонис Стивенсон. Несколько лет колумбиец был обязательным претендентом, но в силу разных причин так и не получил возможности подраться за зелёный ремень.



Такая возможность внезапно подвернулась для Элейдера в бою с Сергеем Ковалёвым, и Альварес блестяще воспользовался своим моментом. Колумбиец, считавшийся андердогом примерно 1 к 5, сенсационно нокаутировал россиянина в седьмом раунде.

Сергей Ковалёв проиграл. Пора уходить? Главный российский боксёр остановился в шаге от объединительного боя и теперь близок к завершению карьеры.

Получилось всё предельно обескураживающее – Крашер выигрывал бой, но вернулись старые проблемы с выносливостью. Кроме того Ковалёв впервые проиграл нокаутом, что вызывало опасения по поводу его способности выдерживать тяжёлые попадания. Вот так внезапно светлая полоса в карьере российского бойца прервалась, и перед Сергеем вновь встал вопрос о завершении карьеры.



Но чемпион снова решил подняться после поражения. Команда Сергея воспользовалась правом на обязательный реванш. К важнейшему поединку в карьере (очередному) Ковалёв готовился под руководством нового тренера Бадди Макгирта. Изначально выбор мог показать неоднозначным, но позже стало ясно, что приглашение американца полностью оправдало себя.

В непривычной для себя аккуратной манере Крашер просто разгромил Альвареза во втором поединке. Выверенный джеб, подвижность на ногах и минимум силовых ударов – довольно сложно сразу вспомнить, когда в последний раз мы видели такие изменения в стиле у возрастного боксёра. Россиянин снова вернул свой пояс WBO – и любовь именно к этому титулу понятна, ведь этот ремень был первым в карьере Сергея.

Крашер вернулся и сурово отомстил обидчику в Америке Сергей Ковалёв снова чемпион мира.

Возвращение Крашера немного омрачило одно обстоятельство – за несколько недель до боя в прессе появились новости о том, что в июне 2018 года Ковалёв был задержан полицией после того, как неизвестная женщина обвинила боксёра в избиении. Позже стало известно, что речь идёт об американской модели и актрисе Джейми Фронтс, которая сообщила о том, что Сергей преследовал её с вечеринки и избил после отказа продолжить вечер в более интимной обстановке.



Довольно забавно, что все эти новости просочились в прессу лишь в январе, аккурат за несколько недель до реванша с Альваресом. Дальше фигурировали цифры: скандальный американский портал TMZ сообщал о том, что Ковалёв может быть лишён свободы сроком на четыре года, а пострадавшая открыто говорила о том, что планирует отсудить у чемпиона 8 миллионов долларов. Сам Крашер назвал всё это спектаклем, сопроводив хештегом #провокация, а чуть позже история вполне ожидаемо заглохла.

Возвращение в Россию, новая история с харрасментом, смерть Максима Дадашева и переговоры с самым кассовым боксёром современности

После этого Сергей смог вернуться к боксу и взглянуть в сторону следующего претендента. Переговоры с Энтони Ярдом шли тяжело и несколько раз срывались. Но дальше произошло что-то совсем странное — в дело вмешался Сауль Альварес. Мексиканец решил попытать свои силы в полутяжёлом весе и захотел начать свой путь с поединка против Ковалёва. Обычно от предложений Канело не отказываются, но проблема была в том, что у Сергея был подписан контракт на бой с Ярдом.

Дальше каждая сторона говорит своё – британец утверждает, что его просто не устроила сумма компенсации, предложенная командой россиянина, а многие источники убеждены в том, что представителя Ковалёва не были удовлетворены гонораром за бой с самым высокооплачиваемым боксёром современности.



В сухом остатке следующее: Крашер возвращается в Россию и проводит поединок в родном Челябинске против молодого и опасного нокаутёра. Возможно, россиянину удастся вернуться к переговорам с командой Канело уже в эти выходные.

Пять самых больших побед в карьере Сергея Ковалёва Главный боксёр в новейшей российской истории снова вернулся на вершину. Вспоминаем весь путь Крашера.

К слову, при подготовке к поединку с Ярдом вновь не обошлось без странных инцидентов. Многие СМИ сообщали о том, что в середине июля Ковалёв был снят с рейса Майами – Лос-Анджелес после того, как проявлял нездоровый интерес к одной из пассажирок. Представители Крашера уже успели опровергнуть эту информацию, но очень странно, что такие истории липнут именно к Сергею, и именно за несколько недель до выхода в ринг.



О других отвлекающих обстоятельствах в лагере россиянина неизвестно, но можно предположить, что Ковалёв очень болезненно воспринял новости о гибели Максима Дадашева. Боксёры были знакомы и тренировались у Бадди Макгирта. После новостей о том, что состояние Максима ухудшается, Крашер был одним из первых, кто выразил поддержку и надежду на лучший исход той грустной истории. К сожалению, всё завершилось трагедией.

«Максим терпел до последнего». Умер российский боксёр Дадашев. Ему было 28 лет Ещё позавчера говорили, что парень имеет все шансы вернуться к нормальной жизни…

Будет ли эта мысль сидеть в голове у Ковалёва, в своё время пережившего нечто похожее, когда он пойдёт к рингу в родном городе? Пока что символизм предстоящего поединка немного пугает – в августе 2013 года российский боксёр отправился в Великобританию на родину Натана Клеверли, чтобы нокаутировать его на глазах у тысяч соотечественников и стать чемпионом мира по версии WBO. Спустя шесть лет уже Ковалёв будет защищать этот пояс, и приветствовать у себя дома голодного претендента из Туманного Альбиона.



Путь от Екатеринбурга до Челябинска занял у русского Крашера чуть больше трёх лет и включил в себя самые яркие события его боксёрской карьеры. Но именно в этот временной отрезок Сергей показал то, что многие бойцы так ценят в чемпионах – умение преодолевать сложности и возвращаться. Энтони Ярд может выкладывать провокационные картинки, много говорить и приезжать в Россию с чистым рекордом 18-0, 17 КО. Но вряд ли британец полностью осознаёт, через что прошёл человек, с которым он будет драться уже в эту субботу.