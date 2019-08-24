«Посвящаю победу Максиму Дадашеву». Ковалёв жёстко вырубил Ярда

24 августа в Челябинске состоялся, по сути, единственный в этом году большой боксёрский вечер на российской земле. Арена «Трактор» набилась более чем наполовину ещё за три часа до начала главного шоу. Интерес горожан к событию объяснить несложно: во-первых, совсем не часто в Челябинске случается что-то сопоставимое по масштабу, а во-вторых, хедлайнером турнира организаторы поставили местного боксёра Сергея Ковалёва.

Для Крашера бой в родном городе также стал новым, уникальным опытом. За свою долгую, богатую на события карьеру Ковалёв ни разу не дрался в Челябинске. Можно было бы предположить, что выступление в родных стенах Сергей приберёг для последнего боя, но он привёз на «Трактор» чемпионский поединок.

«Стрелка на районе». Ковалёв проведёт бой с Ярдом в родном Челябинске Для Крашера предстоящий поединок станет первым за всё время карьеры, проведённым дома.

Первая защита (после третьего завоевания) пояса WBO в полутяжёлом весе должна была стать для Ковалёва переходом к следующему, завершающему этапу своего спортивного пути. В случае успеха Сергей с большой долей вероятности выходил на суперпоединок (особенно в финансовом плане) с самым кассовым боксёром нашего времени, природным средневесом Саулем Канело Альваресом. В случае поражения… Путь, скорее всего, обрывался уже этим вечером.



Соперник – Энтони Ярд не самый известный в списке оппозиции Ковалёва. Он идеально подходил как для первого, так и для второго варианта развития событий: с одной стороны, горячий проспект из Британии ни разу до челябинского вечера бокса не дрался с реальным чемпионом, с другой – свежий, не пробитый нокаутёр с идеальным рекордом по умолчанию должен считаться опасным для любого.



Прежде чем рассказывать о мейн ивенте, стоит упомянуть и соглавное событие вечера. Россиянин Алексей Папин вышел на первый в своей карьере значимый титульный бой. И сразу на такого грозного соперника: Илунга Макабу до поединка с Папиным отправил сначала в нокаут, а по итогу – и в ММА Дмитрия Кудряшова. На кону в схватке Илунга – Папин стоял пояс WBC Silver, с большой долей вероятности выводящий его обладателя на полноценный «тайтлшот» по этой линии.

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Первые три раунда казалось, что соперник вполне по плечу Папину. Алексей действовал уверенно и разнообразно, а бой выглядел равным: оба попадали и пропускали примерно в равной степени. Ярко выраженного первого номера в ринге также не было.



Примерно с четвёртого-пятого раунда стало понятно, что букмекеры не зря записали Макабу в фавориты. Илунга забрал схватку под свой контроль и несколько раз – в 7-м и 8-м раундах – был близок к очередной досрочной победе над российским боксёром. Однако Папин выдержал атаки Макабу в середине боя и в концовке смотрелся бодрее. Алексей в основном отступал, но всё же не забывал взрываться неплохими комбинациями. В 11-м раунде Папин, к сожалению, снова был близок к досрочному поражению: он чудом сумел заклинчевать Макабу во время одной из атак конголезца. Илунга буквально разбивал Папина в последние секунды предпоследнего отрезка, но добить не смог.

В заключительном раунде россиянин снова побывал на полу, и в этот раз рефери отсчитал нокдаун. Поднявшись, Папин бросился отыгрываться, но Илунга уже всё контролировал и упускать бой в концовке не планировал. 114-114 и 115-113 (дважды) – такие оценки по итогу выставили судьи, а победителем был объявлен гость из Конго.

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К моменту, когда зазвучала знаменитая «Вечно молодой», зрители набили зал «Трактора» под завязку. Сергей Ковалёв выходил под рёв трибун, которого, наверное, не слышал с 2016 года, когда последний раз дрался в России. Тогда, в Екатеринбурге Крашер без особых проблем одолел Айзека Чилембу.



Новый соперник Ковалёва по бою в России совсем не был похож на предыдущего, вязкого, неудобного и не самого зрелищного. Ярд в первую очередь опасен своей ударной мощью и умением заканчивать поединки досрочно – с таким прежний Крашер наверняка устроил бы зарубу.



Но новый Ковалёв не такой. Первые три раунда Сергей работал аккуратно, хоть и первым номером. Поначалу ему удалось, что называется, «посадить» соперника на джеб и за счёт этого контролировать бой. В следующие две трёхминутки поединок начал выравниваться. Ярд немного освоился и приспособился к стилю Ковалёва.



Вообще примерно четыре раунда казалось, что оба работают на концовку: атакуют корпус в попытках выбить из оппонента силы, чтобы в решающих раундах взвинтить темп. Однако уже в пятом раунде боксёры начали размениваться.



В середине поединка показалось, что Ярд перехватывает инициативу. В седьмом раунде Ковалёв всё ещё чаще попадал, но при этом неизменно отступал (особенно во второй половине трёхминутки) и, видимо, был уже не в самом лучшем функциональном состоянии.

Восьмой раунд получился пограничным: в нём Ковалёв впервые в этом поединке был близок к тому, чтобы оказаться на полу. Но опыт помог Сергею завязать соперника и не дать тому завершить атаку, а с ней и схватку.



В девятом раунде Ковалёв немного восстановился и сумел вернуться в дело. Пусть и на отходе, но вполне регулярно Сергей доносил свои удары до цели. Ярд казался свежее, но это перестало давать результат. Уже в следующей трёхминутке стало понятно, что и у англичанина сил не осталось. А вот Крашер немного скопил на концовку и за два раунда до конца мог уже сам отправить соперника на настил ринга.



В 11-м раунде наступила жёсткая развязка. Сергей Ковалёв провёл комбинацию, зажав Ярда в углу и отправил того в глубокий нокаут. Решающим стал удар левой в челюсть.



Теперь на горизонте замаячил суперприбыльный бой с Саулем Альваресом и объединительные поединки с другими чемпионами дивизиона. Поздравляем Крашера, это было реально круто! И отдельно поздравляем Сергея с тем, что столь яркая победа была добыта под скандирование «Серёга, давай!».