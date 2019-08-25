Отомстил за удар в пах. Харитонов нокаутировал Митриона ударом коленом

Минувшие выходные выдались крайне удачными для России в ударных видах спорта. Из неприятных впечатлений можно было бы отметить разве что поражение Алексея Папина в поединке с Илунгой Макабу. Но россиянин не был фаворитом и смотрелся на фоне более крепкого соперника очень достойно, уступив лишь раздельным решением. В тот же вечер и там же в Челябинске один из главных боксёров России последних лет Сергей Ковалёв провёл тяжёлую, но яркую и удачную защита чемпионского пояса WBO в полутяжёлом весе, и это, пожалуй, основное событие уходящего уик-энда.

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Спустя несколько часов после победы Крашера в Челябинске, примерно в восьми тысячах километров от арены «Трактор» (Бриджпорт, штат Коннектикут, США) Сергей Харитонов и Виталий Минаков готовились продлить серию досрочных побед российских нокаутёров.

Минаков сбросил ржавчину

Первым эстафету принял Минаков. Его поединок с Тимоти Джонсоном стал частью основного карда одного из крупнейших турниров года в Bellator — за номером 225. Виталий вернулся в компанию, где когда-то был чемпионом, в начале 2019 года. Перерыв в выступлениях под баннером второй по престижности лиги мира у россиянина составил пять лет, потому его возвращения действительно ждали. Однако сделать это красиво Минакову не удалось.

Новый поход за титулом Bellator экс-чемпион начал неудачно, в первом после возвращения поединке Виталий уступил спорным решением судей Чейку Конго. Тогда российского бойца незадолго до выхода в клетку подвело здоровье: инфекция в организме не позволила атлету выступить на своём уровне и стала причиной его первого поражения в карьере.

Российские тяжеловесы продолжают проигрывать в США На этот раз не повезло Виталию Минакову. Поражение от Конго – первое в его карьере.

В эти выходные Минакову пришлось по новой доказывать свой высокий класс. На Bellator 225 изначально Виталий собирался подраться с Хави Аялой, но тот в последний момент «слетел» из-за травмы, и компания призвала на замену не менее опасного Тимоти Джонсона, ветерана UFC. На счету американца бои с Александром Волковым, Чейком Конго и победы над Марчином Тыбурой, Даниэлем Омельянчуком и Шамилем Абдурахимовым. Учитывая такой опыт Джонсона, недооценивать его было нельзя.

И тем ценнее от этого получилась победа Минакова нокаутом на отметке 1:45 первого раунда. Да, менее двух минут понадобилось Виталию, чтобы отправить Джонсона спать. Правый прямой в челюсть после фронт-кика в корпус — и Тимоти попятился к сетке. Возле неё — ещё один правый прямой и добивание на земле. Одна из самых ярких и очень важных побед Минакова в его карьере.

Харитонову помогла новая «ракушка»

Сергей Харитонов наконец получил возможность разобраться с Мэттом Митрионом за случившееся в их первой встрече. Американец тогда пробил внутренний лоу-кик прямо в бандаж россиянина, после чего тот не смог продолжать драться: не позволил болевой шок от пропущенного удара в пах. Тот бой в итоге признали несостоявшимся, а Митриону и Харитонову.назначили реванш.

Именитые тяжеловесы заняли место во главе карда Bellator 225 и полностью оправдали оказанное им доверие. Особенно классной вышла концовка, наступившая в первой половине второго раунда. Харитонов и Митрион разменивались в центре клетки, и россиянину удалось крепко попасть по американцу апперкотом, а вслед за ним в голову Мэтта полетело и правое колено Сергея. Дальше — добивание на земле и остановка боя.

Теперь Харитонов с большой долей вероятности подерётся за пояс чемпиона Bellator в тяжёлом весе. Только нужно дождаться встречи нынешнего обладателя титула Райана Бейдера с Чейком Конго, а после первому, вероятно, придётся защищать и другой пояс — в полутяжёлом дивизионе. Возможно, в компании не захотят так долго томить одного из главных претендентов и предложат ему ещё один бой — с Виталием Минаковым, например.