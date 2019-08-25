Однорукий боец «задушил» соперника в 1-м раунде. Ньюэлл способен победить любого

Ник Ньюэлл всю карьеру мечтал попасть в UFC, но президент компании номер один в мире Дэна Уайт наотрез отказывался давать шанс инвалиду без одной руки. По его убеждению устраивать поединки между бойцом без одной конечности и его полностью здоровыми коллегами — неэтично по отношению к обеим сторонам.

И всё же Ньюэлл был действительно близок к подписанию в UFC год назад. На реалити-шоу Dana White's Contender Series Ник бился в решающем поединке с Алексом Муньозом, но уступил — и бой, и контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом. То поражение стало вторым в карьере Ньюэлла. Первое случилось в 2014-м, когда он уступил нынешнему претенденту на чемпионский бой в лёгком весе UFC, а тогда — чемпиону WSOF (World Series Of Fighting, ныне Professional Fighting League), Джастину Гэтжи. И всё это при уже 16 победах, 13 из которых — досрочные.

Случалось разочарованному Ньюэллу и уходить в отставку. Ника долго не отпускала ситуация с отказом Уайта подписать с ним договор — хотя бы на пробный бой. И всё же настолько духовитый парень не просто сдаться и вот сегодня он уже боец Bellator, второй организации планеты, потихоньку сокращающей расстояние до UFC.

На прошедшем Bellator 225 Ньюэлл бился с Кори Браунингом, за плечами которого 6 профессиональных боёв, в четырёх из них он побеждал. До недавней встречи со своим самым необычным соперником американец вёл серию из двух успешных выступлений в лиге номер два. Также на счету Браунинга успех в поединке с Кевином Фергюсоном-младшим, сыном легендарного ныне покойного Кимбо Слайса. Посмотрите, как технично с таким вполне достойным парнем расправился однорукий Ньюэлл.

Удивительно, но Ньюэлл 11 из 13 досрочных побед одержал удушающими приёмами. По факту он приспособился драться с тем арсеналом, который ему дала природа, и научился правильно использовать даже не до конца развитую от рождения левую руку. Браунингу не должно быть стыдно за такое поражение, его соперник действительно мастер самбишнов.

Отомстил за удар в пах. Харитонов нокаутировал Митриона ударом коленом Теперь Сергей подерётся за титул чемпиона мира. Очередь за ним готовится занять Виталий Минаков, также победивший нокаутом американца.

Ньюэллу теперь дорога к титульнику — с таким активом компания Скотта Кокера (президент Bellator) может рассчитывать на отличные цифры по продажам билетов и трансляций на редких PPV-турнирах. Главное, чтобы Ньюэлл продолжал побеждать. И кажется, Ник готов выйти на следующий уровень.