Рефери, проснись! Боец трижды сдался, прежде чем судья спас его

Арбитр стоял в метре от эпизода, но не увидел, как Кэлвин Гловер пытался выйти из боя, не выдержав ударов соперника.

На турнире местечкового ММА-промоушена Titan FC в Форт-Лодердейле (США) под номером 56 произошла самая странная история прошедшего уик-энда. Во время третьего поединка от начала ивента, в котором сражались Лэндон Куинонес и Кэлвин Гловер, судья в клетке допустил чудовищно грубую, нелепую и вместе с тем опасную для чужого здоровья ошибку.

На исходе первой минуты стартового раунда Куинонес свалил Гловера на настил и начал проводить брутальное и акцентированное добивание руками в голову. Третий человек в клетке Хорхе Алонсо сперва не предал значения жестокой атаке на земле в исполнении Лэндона, а спустя мгновение не остановил бой, когда поверженный и избитый Гловер вовсю барабанил ладонью о настил. Хотя уже в начале записи видно, что вмешиваться рефери мог ещё на самых первых ударах Куинонеса в партере.

Видео этого эпизода доступно в «твиттере» UFC FIGHT PASS.

С начала видеозаписи Гловер пропускает 14 ударов в голову, 10 из которых прилетело уже после того, как Кэлвин сдался. Куинонесу пришлось разбивать бедного соперника лишние шесть секунд, и сам Лэндон, как показалось, был не рад победе из-за смазанной концовки. Оно и понятно, Куинонес — спортсмен, а не маньяк, обожающий причинять людям боль. А вот по поводу рефери Алонсо есть вопросы.

На высоком уровне самым кровожадным судьёй считается японец Марио Ямасаки, долго время работавший в UFC и считавшийся классиком профессии, но сегодня ставший не особо востребованным. В феврале 2018 года знаменитый «человек в чёрном» начудил, работая на поединке Валентины Шевченко и Присциллы Кашоэйры. Нынешняя чемпионка, по мнению большинства экспертов и президента UFC Дэны Уайта, выиграла бой задолго до истечения трёх пятиминутных раундов, но Ямасаки позволил поединку пройти всю дистанцию.

В итоге Кашоэйра приняла на себя ужасающее количество совершенно лишних ударов. А глава компании пообещал, что Марио мы в октагоне больше не увидим.

«Присцила Кешоэйра, ты показала мужество и крутость в этом бою. Для меня большая честь, что ты дерёшься в UFC. К сожалению, рефери должен был защитить тебя, но Марио НЕ СДЕЛАЛ этого. Это не первое его отвратительное выступление в октагоне. Ещё одна неприятность заключается в том, что я ничего не могу сделать, всё в руках Бразильской комиссии, но я надеюсь, что после такого ужасного и некомпетентного выступления нога Марио Ямасаки больше никогда не ступит в октагон. Счёт ударов был 230 на 3», — написал Уайт в Инстаграм после турнира UFC Fight Night 125.

Есть и обратный пример в элите судейского корпуса. Не менее известного в профессии (а, может, и более) Херба Дина в свою очередь часто обвиняют в ранних остановках и слишком осторожной манере работы. С другой стороны — во многом за это его и ценят. За это ему и доверяют работать на самых больших поединках.