Русский Витязь едет в Англию отомстить за поражение. Поветкин — Фьюри. LIVE

39-летний Александр Поветкин всё ещё в деле и на покой не собирается. Затянувшееся возвращение Витязя на ринг тревожило его поклонников. Поветкин не дрался с сентября 2018 года. Прошлой осенью в Лондоне он рухнул в нокаут от рук тогда ещё самого титулованного тяжеловеса планеты Энтони Джошуа и, казалось, упустил последнюю возможность стать чемпионом мира.

Поветкин так и не стал великим чемпионом Русский Витязь рухнул в нокаут на «Уэмбли».

Спустя год российский боксёр получил шанс вновь побиться за титул в значимом поединке, и снова ради этого ему придётся ехать на Туманный Альбион, чтобы там схлестнуться с любимцем местной публики.

Теперь напротив Поветкина в ринге будет стоять молодой и крепкий тяжеловес Хьюи Фьюри, брат знаменитого Тайсона Фьюри. На кону в поединке будет стоять пояс WBA International, который позволит его новому обладателю впоследствии подраться за полноценный мировой титул с одним из лидеров дивизиона (Уайлдером или Руизом/Джошуа).

Последняя попытка Русского Витязя. Поветкин побьётся с Фьюри Поветкин начинает свой последний поход за титулом. Его путь, как всегда, тернист. На этот раз на его пути будет стоять цыган Фьюри.

Александр Поветкин (Россия, 39 лет) — Хьюи Фьюри (Англия, 24 года), бой за титул чемпиона по версии WBA International в супертяжёлом весе

Статистика: Поветкин — 34 победы (24 нокаутом) и 2 поражения; Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и 2 поражения

Когда: 31 августа

Где: Арена O2, Лондон, Англия (Россия, 39 лет) —(Англия, 24 года), бой за титул чемпиона по версии WBA International в супертяжёлом весеПоветкин — 34 победы (24 нокаутом) и 2 поражения; Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и 2 поражения31 августа: Арена O2, Лондон, Англия

Ну а главным поединком вечера бокса в Лондоне 31 августа станет встреча украинского гения Василия Ломаченко с англичанином Люком Кэмпбэллом за вакантный титул чемпиона по версии WBC в лёгком весе, а также пояса WBA и WBO, принадлежащие Ломе.

26 августа

17:30. Хьюи Фьюри поделился мыслями о противостоянии с Поветкиным, предположив, что благодаря этому поединку сможет добиться прогресса.



«Я в восторге от новости о бое с Поветкиным. Это именно тот тип поединка, участником которого я хотел стать. Matchroom Boxing сумел мне обеспечить соперника с именем, чего я так ждал. Поветкин — опасный соперник. Это очень серьёзный бой, но я уверен, что мне удастся победить. Поединок с Александром даёт мне большие возможности. Как только возник такой вариант, я сразу же сказал „да“. Бой с Поветкиным выводит меня на совершенно новый уровень», — приводит слова Фьюри Sky Sports.