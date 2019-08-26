Русский Витязь едет в Англию отомстить за поражение. Поветкин — Фьюри. LIVE

39-летний Александр Поветкин всё ещё в деле и на покой не собирается. Затянувшееся возвращение Витязя на ринг тревожило его поклонников. Поветкин не дрался с сентября 2018 года. Прошлой осенью в Лондоне он рухнул в нокаут от рук тогда ещё самого титулованного тяжеловеса планеты Энтони Джошуа и, казалось, упустил последнюю возможность стать чемпионом мира.
Спустя год российский боксёр получил шанс вновь побиться за титул в значимом поединке, и снова ради этого ему придётся ехать на Туманный Альбион, чтобы там схлестнуться с любимцем местной публики.
Теперь напротив Поветкина в ринге будет стоять молодой и крепкий тяжеловес Хьюи Фьюри, брат знаменитого Тайсона Фьюри. На кону в поединке будет стоять пояс WBA International, который позволит его новому обладателю впоследствии подраться за полноценный мировой титул с одним из лидеров дивизиона (Уайлдером или Руизом/Джошуа).
Статистика: Поветкин — 34 победы (24 нокаутом) и 2 поражения; Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и 2 поражения
Когда: 31 августа
Где: Арена O2, Лондон, Англия
Ну а главным поединком вечера бокса в Лондоне 31 августа станет встреча украинского гения Василия Ломаченко с англичанином Люком Кэмпбэллом за вакантный титул чемпиона по версии WBC в лёгком весе, а также пояса WBA и WBO, принадлежащие Ломе.
26 августа
17:30. Хьюи Фьюри поделился мыслями о противостоянии с Поветкиным, предположив, что благодаря этому поединку сможет добиться прогресса.
«Я в восторге от новости о бое с Поветкиным. Это именно тот тип поединка, участником которого я хотел стать. Matchroom Boxing сумел мне обеспечить соперника с именем, чего я так ждал. Поветкин — опасный соперник. Это очень серьёзный бой, но я уверен, что мне удастся победить. Поединок с Александром даёт мне большие возможности. Как только возник такой вариант, я сразу же сказал „да“. Бой с Поветкиным выводит меня на совершенно новый уровень», — приводит слова Фьюри Sky Sports.
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