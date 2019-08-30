«Это никогда не закончится. Мы должны побить команду Конора». Хабиб — о вражде

Тренировочный лагерь Хабиба Нурмагомедова подошёл к концу. Основные нагрузки закончились пару недель назад, в американском зале AKA (American Kickboxing Academy). Последнее время российский чемпион UFC находится в ОАЭ, судя по фоткам в его «Инстаграме». Вместе с ним команда в полном составе. В том числе впервые за долгое время рядом с Нурмагомедовым его отец Абдулманап.

7 сентября в Абу-Даби Хабиб и его близкие друзья Ислам Махачев и Зубайра Тухугов выйдут в октагон. Неоспоримый чемпион лёгкого веса побьётся с временным — Дастином Порье из США. Бриллиант (Прозвище Порье) по мере приближения боя наращивает градус высказываний. Последнее время от него можно было услышать заходы, вроде «покажу миру, что у Хабиба тоже идёт кровь» и «выиграю Хабиба досрочно», хотя поначалу «временный» говорил, в основном, об уважении к статусному сопернику и его впечатляющем рекорде (27-0, 11-0 в UFC).

Хабиб возвращается. Всё самое важное о главном бое года. LIVE Российский чемпион UFC подерётся с американским. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье — на UFC 242, 7 сентября в Абу-Даби.

Время, когда, например, тяжеловесы спокойно могут приводить мысли в порядок, бойцам лёгкого дивизиона, вроде Нурмагомедова и Порье приходится настраиваться на сгонку. У каждого задача — восстановить как можно больше массы к выходу в клетку, ведь не секрет, что в предстоящем объединительном титульнике, скорее всего, будет много борьбы.

Однажды, примерно на этой же стадии подготовки к поединку Нурмагомедов выдал легендарную пощёчину Артёму Лобову, тогдашнему полулегковесу UFC, а ныне бойцу на голых кулаках. И конечно, другу Конора Макгрегора. Дальше, вы помните: нападение ирландцев на автобус, организация поединка века, победа Нурмагомедова над Макгрегором удушающим приёмом и вылет Орла из клетки в зал, повлекший длительную дисквалификацию чемпиона и введение временного титула в категории до 70,3 кг.

Последний раз Хабиб и Конор виделись в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года, когда и состоялась самая кассовая схватка в истории ММА. Но вражда между ними живёт, и россиянин даже за восемь дней до встречи с другим, не менее опасным соперником, продолжает эмоционально говорить об ирландце.

Вот отрывок из нового интервью Хабиба ESPN.

«В октябре эта история не закончилась. Недостаточно просто побить кого-то. И я говорил не только о Коноре, мы должны побить всю его команду. Я именно об этом думал перед боем и говорил это своим ребятам. Я сказал, что мы выходим на войну, а не на бой.



Это никогда не закончится. Никогда! Если мы где-то встретимся с Макгрегором, то подерёмся, сто процентов. И неважно, отправится ли из нас кто-то после этого в тюрьму. Я ничего не боюсь. Он и его команда поедут в госпиталь, мы — в полицию».

При этом Нурмагомедов не собирается биться с Макгрегором в октагоне. Чемпион считает, что бывший обладатель его пояса сегодня не достоин реванша. Конор не выигрывал в UFC с 2016 года, а в последнем выступлении, помимо того, что проиграл Хабибу, не смог убедить большинство увидевших мегафайт в целесообразности организации второго боя.

«Хабиб решил, что он избран Всевышним». Тактаров предъявил Нурмагомедовым Ещё недавно Олег ездил к ним в гости в Дагестан и был тронут тёплым приёмом… Абдулманап и сейчас просит людей не оскорблять Тактарова.

«Макгрегор должен вернуться в UFC, одержать 9-10 побед, тогда мы встретимся вновь, — объясняет Нурмагомедов в том же разговоре с ESPN. — Возможно, кто-то считает, что я думаю об этом бое. Кто-то думает, что я соглашусь на бой за крупную сумму. Нет. Пусть вернётся и покажет себя.



Дэне Уайту не стоит звонить мне и говорить об этом бое. Зачем звонить? Мы иногда общаемся с ним, он хороший парень. Но зачем говорить о безумных боях? Я хочу проводить бои с настоящими соперниками – Дастином Порье, Тони Фергюсоном, возможно, одним из величайших бойцов в истории, Жоржем Сен-Пьером. Мне неинтересен бой с человеком, который никогда не побеждает».

Возможно, 9-10 побед — это слишком, но хоть одну (а в идеале — две) Макгрегору следовало бы одержать. Недавно ходили слухи о возможном реванше Конора с Жозе Алду в лёгком весе, однако они сменились фанатскими постерами в Сети с изображением обладателя поясов в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо рядом с полулегковесом из Бразилии. Чтобы вы не путались: в легчайшем весе (где правит Сехудо, и за пояс в котором с ним может подраться Алду) — спортсмены должны укладываться в лимит до 61 килограмма; в полулёгком (где Жозе выступал всю карьеру и проиграл Конору за 13 секунд пояс чемпиона) — до 66 килограммов; и в лёгком (где сейчас дерутся Хабиб, Конор и куда может в теории без проблем подняться Алду) — 70.

Сам Макгрегор не так давно дал откровенное интервью Ариэлю Хельвани, в нём он извинился перед всеми за нападение на пожилого посетителя паба, вспомнил Хабиба и порассуждал о возможном возвращении.

«Не важно, что там произошло. Я был не прав. Тот мужчина хотел хорошо провести время в пабе, не заканчивая день вот так. Это случилось пять месяцев назад, и я пытался загладить свою вину… Я должен был раньше взять на себя ответственность, и я обращаюсь к тем людям, которые меня поддерживают. Я в долгу перед своей матерью, перед своей семьёй, перед людьми, которые меня тренируют. Это не то, кто я есть. Это не та причина, по которой я пришёл в ММА.

Движение вниз. Какой стала жизнь Макгрегора после поражения от Хабиба Конор скатывается, и это печально.

Хочу провести реванш, вернуть свой титул. Подготовка к бою с Нурмагомедовым была неправильной. А в бою он убегал от меня весь первый раунд, вообще не наносил удары, пытался пройти в ноги. Он говорит, что общался со мной в клетке. Но это не так, пока он не оказался в доминирующей позиции, он ничего даже не шептал! Я отвлёкся на какие-то доли секунды, позволил ему оказаться в доминирующем положении. Теперь я извлёк урок боя, я могу вернуться и отомстить ему».

Дождётся ли ирландец возможности отомстить? Месяц назад президент UFC Дэна Уайт заверил, что Макгрегор может выступить в роли «запасного» для главного события турнира в Абу-Даби.

«Конор хочет вернуться, он следит за происходящим и за тем, что будет 7 сентября. Вы знаете, что на UFC 242 встретятся Нурмагомедов и Порье. Также вы знаете, как всё бывает в нашем бизнесе – случиться может что угодно. Конор ждёт возможности выйти на замену».

На практике это, как правило, означает, что такой боец должен быть более-менее натренированным и готовым сделать чемпионский вес. Ну, и конечно, приехать на сам турнир за несколько дней, чтобы пройти акклиматизацию и раннее взвешивание. Но Макгрегору явно не до этого судя по соцсетям и сказанному в том же интервью ESPN.

«Проведу ли бой в этом году? Да, это возможно, — предполагает Макгрегор, недавно травмировавший руку. — Я разговаривал с хирургом насчёт борьбы, я могу заниматься. Приступаю к работе, я не растерял форму. Просто нужно посмотреть, могу ли я удерживать захват. В плане ударов проблем нет. Я могу бить в полную силу. Так что да, планирую провести бой до конца 2019 года».

Впрочем, недавняя травма ещё не означает, что Макгрегор не захочет наведаться в Абу-Даби. Например, в боксе, откуда в ММА частенько подтаскивают аспекты культуры, на чемпионском поединке нередко в первом ряду зрительного зала сидит один из следующих претендентов в очереди за «золотом» дивизиона. Учитывая историю взаимоотношений Конора и Хабиба, присутствие первого на турнире в ОАЭ может привлечь к себе действительно много внимания со всех сторон (это ирландец любит), плюс нервировать заклятого врага. С другой стороны, в своё время Ноториус наговорил лишнего о мусульманах, в частности задел жену Нурмагомедова, когда издевательски прокомментировал фото со свадьбы Хабиба. На нём рядом с Орлом жена в мусульманском наряде.

Чемпион «Твиттера». Макгрегор вконец обнаглел: теперь он задел жену Хабиба Потом скажет, что это всего лишь бизнес.

Однако если Конор всё-таки отважится посетить UFC 242, то мы, возможно, станем свидетелями продолжения конфликта «Нурмагомедов — Макгрегор» за пределами октагона. Хабиб и сам словно предостерегает ирландца от поездки в ОАЭ.

«В отличие о Бруклина, из Абу-Даби ему будет тяжело уехать после провокаций. Так что пусть сидит, смотрит бои. А что касается таких «подстав», Абу-Даби — это далеко не Нью-Йорк. Я во многих местах был — в Европе, в Америке. Для меня самое безопасное место — Абу-Даби и Дубай. Думаю, кто бывал в ОАЭ, со мной согласится. Это точно не место для шоу. Так что если он хочет приехать, пусть приезжает, но вот эти подставные фишки там не прокатит», — сказал Нурмагомедов в эфире канала «Россия 24».

Таким образом, скорее всего, экс-чемпион в двух дивизионах предпочтёт остаться дома. И это будет значить, что UFC 242 лишится одной из важнейших интриг. И без того кажется, что над таким серьёзным турниром его организаторы постарались меньше, чем стоило бы. Без, вроде бы, заявленного визита главной звезды спорта и врага №1 для хедлайнера вечера кажется, что ивент в Абу-Даби теряет шансы собрать солидную кассу.