Огромный цыган из блатной семьи. Всё о новом сопернике Поветкина

В субботу вечером 39-летний российский супертяж Александр Поветкин (34-2-0, 24 KO) вернётся на ринг после почти годичного перерыва. В последний раз Витязь досрочно проиграл действующему на то время чемпиону мира по нескольким версиям британцу Энтони Джошуа, в сентябре прошлого года. И несмотря на эту неудачу и солидный по боксёрским меркам возраст, Александр решил продолжать свою спортивную карьеру. Однако сперва он взял паузу в выступлениях для того, чтобы провести операции на локтях обеих рук, из которых были удалены осколки раздробленных костей, существенно мешавшие ему работать на ринге в полную силу.

Русский Витязь едет в Англию отомстить за поражение. Поветкин — Фьюри. LIVE 31 августа в Лондоне Александр проведёт решающий бой в карьере против кузена легендарного Цыганского Короля. На кону — чемпионский титул.

Вместе с процессом реабилитации всё это заняло достаточно много времени, да ещё и дата возвращения Русского Витязя на ринг неоднократно сдвигалась вперёд. Но уже совсем скоро любители бокса смогут снова увидеть Поветкина в деле. Его предстоящим соперником станет бывший претендент на звание чемпиона мира 24-летний британец Хьюи Фьюри (23-2, 13 КО). Этот бой состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне. Главным событием вечера станет поединок за звание чемпиона мира в лёгком весе по трём версиям между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом, а схватка Поветкин – Фьюри будет главным и последним боем андеркарта.

Бойцовский клан Фьюри

Поклонникам бокса хорошо известен другой представитель многочисленного бойцовского клана ирландских путешественников (пэйви), которых ещё иногда называют ирландскими цыганами. Правда, они не имеют этнического родства с настоящими цыганами, но ведут сходный скитальческий образ жизни. Пэйви действительно ведут кочевой образ жизни, только в осовремененном виде большинство их представителей постоянно путешествует британскими дорогами и проживают в своих автомобильных трейлерах.

Так вот, те, кто интересуется боксом, хорошо знают более чем двухметрового гиганта Тайсона Фьюри, который несколько лет назад свергнул с престола супертяжёлого дивизиона многолетнего чемпиона мира украинца Владимира Кличко и до сих пор, несмотря на отсутствие у него чемпионских поясов «алфавитных» боксёрских организаций, обладает статусом так называемого линейного чемпиона мира.

Уже несколько поколений мужчин рода Фьюри всерьёз увлекаются кулачным искусством. Некоторые его представители выступали в полуподпольных боях на голых кулаках, а также многие испытывали свои силы и в боксе на перчатках. Однако реальных международных успехов из них добился лишь Тайсон Фьюри. Ну а предстоящий соперник Русского Витязя Хьюи Фьюри, который приходится Тайсону двоюродным братом, является вторым по известности бойцом из своего клана.

Правда, серьёзных успехов на ринге ранее считавшийся довольно горячим британским проспектом Хьюи пока не добился. Хотя однажды он уже оспаривал мировой титул в профи-боксе, но потерпел в том бою поражение. Кстати, известно, что отец Тайсона Фьюри назвал его в честь знаменитого Железного Майка Тайсона, а вот вторым именем Хьюи Фьюри является Льюис, что может говорить о том, что его отец назвал в честь другого известного и титулованного боксёра-супертяжеловеса – их соотечественника Леннокса Льюиса.

Кто такой Хьюи Фьюри

По описанным выше причинам знакомство Хьюи с боксом произошло очень рано. Когда ему было только 5 лет (родился он 18 сентября 1994 года) его отец Питер Фьюри, который в своё время тоже имел недолгую профи-боксёрскую карьеру, надел на сына боксёрские перчатки. Хьюи довольно ловко и быстро осваивал боксёрские навыки, но свой первый официальный бой на любительском ринге провёл только в 11 лет.



Всего на его счету насчитывается 45 любительских поединков. В своё время Хьюи успел завоевать несколько престижных титулов в аматорах. В частности, он становился чемпионом Англии среди школьников и юниоров, а самым большим успехом в его любительской карьере стало завоевание в 2012 году золотой медали на молодёжном чемпионате мира. Таким образом Фьюри стал первым в истории британцем, выигравшим молодёжный чемпионат мира в супертяжёлой весовой категории.



Ведомый отцом Хьюи решил не задерживаться в любителях на четырёхлетний олимпийский цикл до Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а дебютировал в профессионалах, когда ему было ещё только 18 лет. За свой первый на профи-ринге 2013 год он провёл 12 боёв, выйдя из всех них победителем. Как это часто бывает, поначалу Хьюи встречался с соперниками низкого уровня.

С первым более-менее приличным оппонентом, крепким украинским проспектом Андреем Руденко Фьюри встретился спустя два года после своего профи-дебюта, и одержал победу по очкам. Однако после этого его начали преследовать травмы и допинг-скандалы, которые привели к паузе в выступлениях длинной почти полтора года.

Но, вернувшись на ринг, Хьюи сразу же вышел на бой за звание чемпиона мира, когда в сентябре 2017 года сразился с действующим на то время обладателем мирового титула WBO новозеландцем Джозефом Паркером. Впрочем, первая в его карьере попытка обзавестись поясом чемпиона мира завершилась для Хьюи неудачей – он проиграл в том бою по очкам решением большинства судей.

Спустя год Хьюи получил право оспорить звание официального претендента уже на мировой титул IBF, но проиграл в Болгарии местному боксёру Кубрату Пулеву единогласным решением судей. Свой последний на данное время официальный бой Хьюи провёл в вечере бокса 12 июля в Саудовской Аравии, где мог выступить и Александр Поветкин. Там Фьюри одержал победу техническим нокаутом над бывшим чемпионом мира из Нигерии Сэмюелем Питером.

Технические характеристики

Хьюи пониже ростом, чем его кузен Тайсон (198 см против 206 см), однако всё равно является почти двухметровым гигантом. Но как по уровню мастерства и спортивных достижений, так и медийной популярности его можно назвать лишь несовершенной эрзац-копией своего двоюродного брата.



Впрочем, то же самое можно сказать и о манере боксирования Хьюи. В некоторой степени он похож в этом отношении на Тайсона Фьюри. Хьюи пытается копировать как стойку, так и действия в ринге своего кузена, при этом не имеет ни такой ручной скорости, ни подобной великолепной как для супертяжей маневренности передвижений по рингу. В общем, Хьюи не обладает выдающимися рефлексами, резкостью и остротой действий. Также его нельзя назвать бьющим боксёром. Тем не менее на данное время Хьюи является вторым по уровню бокса и достижениям из всего многочисленного бойцовского клана Фьюри.

Хьюи может работать и первым номером, но всё же предпочитает действовать на контратаках, вставляя удары в тот момент, когда противник пытается нанести свои панчи. К сильным сторонам Фьюри-младшего можно причислить крепкий подбородок – он, действительно, хорошо держит, не падая в нокдауны даже от сильных пропущенных ударов. Это также может являться и следствием того, что Хьюи обладает навыками смягчать пропущенные от соперников удары.

Тем не менее зачастую он неоправданно беспечно и рискованно держит низко руки, при этом ещё и вытянув их вперёд, что с таким агрессивным и ударным боксёром как Поветкин может оказаться чревато. Также к минусам Хьюи можно отнести и тот момент в его технике, что он, как правило, бьёт силовые удары только правой рукой. Левую же руку он использует в основном только для работы джебом, редко подключая её в действиях на средней дистанции. Иногда Хьюи бьёт левой апперкоты и очень редко наносит ею хуки, даже во время развития атаки и добивания потрясённых соперников на средней дистанции.

Блатной отец

Любопытной личностью является отец Хьюи Питер Фьюри, который ранее тренировал, кроме собственного сына, также и своего племянника Тайсона, когда отец последнего Джон Фьюри загремел в тюрьму за избиение и лишение глаза своего должника.



Кроме тренировок малолетнего Хьюи Питер параллельно был ещё и лидером организованной преступной группировки, которая занималась поставками и сбытом наркотиков из Дании на север Англии. Эта деятельность прилично обогатила Питера, но и закономерно привела его к серьёзным проблемам с органами правопорядка.



Благодаря нелегальным заработкам Питер начал вести показательно роскошную жизнь, в частности, приобретая себе дорогущие автомобили престижных марок. Несмотря на то, что преступные схемы отца Хьюи были весьма изощрёнными, он не сумел избежать возмездия правосудия. В 1995 году Питер Фьюри был приговорён к десятилетнему тюремному сроку, да ещё и с частичной конфискацией имущества.

Однако ловкий Питер продолжал управлять поставками наркотиков на территорию Британии даже пребывая в заключении. Естественно, не отказался он от своей незаконной деятельности и после выхода из тюрьмы, и, как следствие, в 2008 году загремел туда снова – на этот раз уже за отмывание денег.



После второго освобождения Питер обосновался на одном из курортов Франции, где приобрёл себе шикарную виллу и продолжил вести роскошную жизнь, ни в чём себе не отказывая. Он уверяет, что посвящение себя тренировкам сына и племянника побудило его отойти от преступных дел. Хотя насколько честными являются его слова сказать сложно.



Правда, после возвращения на ринг после продолжительного перерыва, связанного с депрессией, проблемами с наркотиками и ожирением, Тайсон Фьюри решил отказаться от тренерских услуг своего дяди и нанял себе молодого наставника Бена Дэвисона. При этом Питер сейчас является довольно востребованным тренером. Кроме Хьюи он тренирует ещё одного своего сына – начинающего профи-боксёра Томми Фьюри, а также и некоторых других боксёров, включая чемпионку мира среди любителей Саванну Маршалл.

Что даст Хьюи бой с Поветкиным и как он может пройти

Предстоящий поединок будет иметь важное значение для карьеры обоих этих боксёров. Если Хьюи проиграет, то это будет уже его третье поражение в ключевых боях, и тогда, скорее всего, он будет окончательно списан из статуса контендера и низведён в так называемые гейткиперы. И наверняка Хьюи отдаёт себе отчёт в важности предстоящей схватки.



«Не могу дождаться боя с Александром. Это именно тот поединок, в котором я хочу участвовать. Компания Matchroom Boxing и её шеф Эдди Хирн сумели подобрать мне соперника с именем. Поветкин – опасный боец. С ним нельзя ничего упускать. Александр не будет просто отбывать номер. Это крайне серьёзный бой, но я уверен, что смогу отпраздновать победу. Эта схватка открывает большие возможности. Я сразу сказал «да». Поветкин – новый уровень по сравнению с моим последним поединком», – заявил после подписания контракта на бой Хьюи Фьюри.

Промоутер Эдди Хирн, с которым Хьюи недавно подписал контракт, также утверждает, что если 31 августа он сможет побить Поветкина, то сразу же включится к гонку за мировыми титулами. Согласно букмекерским котировкам, пусть не очень большим, но всё же отчётливым фаворитом предстоящего противостояния является Русский Витязь. Коэффициенты котировок на победу Александра колеблются в диапазоне от 1.4 до 1.6, в то время как на выигрыш Хьюи – от 2.4 до 2.6.



Избавившийся от хронических травм локтей, но пребывающий в уже весьма почтенном по боксёрским меркам возрасте Поветкин наверняка сразу же начнёт работать первым номером, стараясь подбираться поближе к рослому сопернику и наносить комбинации своих фирменных силовых ударов. И если россиянину удастся в первой половине если даже не закончить бой в свою пользу, а хотя бы прилично потрепать Хьюи, то шансов на итоговую победу у британца будет немного.



Но если Фьюри удастся просчитывать атакующие действия Поветкина и успешно предпринимать контрмеры, а тем более, если бой затянется в отведённую регламентом его вторую половину и Александр к этому времени прилично устанет, то у Хьюи появятся вполне реальные шансы выиграть эту схватку.